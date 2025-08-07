Sport Europa League. CFR Cluj, învinsă acasă de Sporting Braga cu 2-1







CFR Cluj a fost învinsă de Sporting Braga cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

Clujenii a intrat pe teren cu gândul la fostul antrenor Jorge Costa, trecut recent în neființă. În semn de respect, jucătorii ardeleni au purtat tricouri inscripționate cu mesajul „Rest in peace, Jorge Costa!”, iar partida a fost precedată de un moment de reculegere, dedicat fostului tehnician portughez care a pregătit, de-a lungul carierei, atât formația din Gruia, cât și pe Gaz Metan Mediaș.

În ciuda emoțiilor și atmosferei apăsătoare, clujenii au început activ partida amicală cu Sporting Braga. Prima ocazie le-a aparținut, în minutul 11, când Nkololo a șutat periculos, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Oaspeții au fost însă mai eficienți: în minutul 17, Fran Navarro a pasat decisiv către Gorby, iar acesta a înscris elegant la colțul lung, deschizând scorul.

Replica CFR-ului a venit în minutul 30, după o fază confuză. Louis Munteanu a șutat din interiorul careului, mingea a fost deviată și a ajuns în fața porții, unde Sinyan a profitat și a trimis în plasă, restabilind egalitatea.

La reluare, portughezii au revenit în forță. În minutul 50, după o pasă filtrantă a lui Horta și o primă intervenție bună a lui Hindrich la șutul lui Fran Navarro, balonul a ricoșat tot la Gorby, care a înscris din nou și a făcut dubla personală.

CFR a forțat egalarea în partea secundă. Fică a trimis un șut puternic în minutul 56, dar a fost blocat de Niakate. A urmat o fază controversată în minutul 70, când clujenii au cerut un penalty după un duel între Zalazar și Bosec, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Protestele vehemente ale lui Dan Petrescu i-au adus acestuia un cartonaș galben.

Până la final, scorul a rămas neschimbat – 2-1 pentru Sporting Braga, care pleacă cu avantaj înaintea returului, programat joi, 14 august, în Portugalia.

Hindrich – Bosec, Sinyan, M. Ilie, Camora (Simao Rocha 85) – Fică, Djokovic (T. Keita 63), Korenica (Cordea 85) – Nkololo, L. Munteanu (Gjorgjievski 89), Postolachi (Leo Bolgado 63) Cartonașe galbene: Korenica (min. 7), Leo Bolgado (min. 77)

Hornicek – Victor Gomez, Paulo Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Joao Moutinho, Ricardo Horta (Diego Rodrigues 82), Gorby – Dorgeles (Pau Victor 82), Fran Navarro (El Ouazzani 74), Zalazar (Roger Fernandes 74)

Elchin Masiyev – Elshad Abdullayev, Parvin Talibov (toți din Azerbaidjan) VAR: Cesar Soto Grado, Alejandro Muniz Ruiz (ambii din Spania)