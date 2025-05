Sport Dan Petrescu, nemulțumit de arbitrajul meciului cu FCSB: A dat un roșu la un asemenea meci







Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, s-a întors pe banca tehnică a ardelenilor, în ciuda unei declarații anterioare în care anunța că va lua o pauză. După meciul încheiat 1-1 cu FCSB, din etapa a 10-a a play-off-ului, el a oferit un interviu în care a comentat evoluția meciului. Petrescu nu l-a iertat pe arbitrul Andrei Moroiță, care a lăsat echipa CFR în inferioritate numerică după doar 28 de minute de joc.

Dan Petrescu critică arbitrajul meciului cu FCSB

Antrenorul echipei CFR Cluj, în vârstă de 57 de ani, are probleme la gât și a decis să facă investigații suplimentare, renunțând inițial să termine sezonul pe bancă după câștigarea Cupei României. Deși a lipsit la meciul cu Rapid, el a revenit la cel cu FCSB.

După meci, el a analizat momentele, criticând arbitrajul și decizia luată în minutul 28, când, după intervenția VAR, Korenica a fost eliminat pentru un fault asupra lui Gele.

„Vreau să felicit echipa mea. A făcut un meci extraordinar. Sunt nemulțumit doar de primul minut, când am luat gol. În rest, au jucat excelent. Îmi pare rău că arbitrul a stricat meciul și a dat un roșu la un asemenea meci, când băiatul a vrut să dea gol și l-a faultat poate din greșeală. Și în 10 contra 11 am jucat foarte bine.

Meritam victoria sută la sută, dar ăsta e fotbalul câteodată. La pauză, le-am zis că, în afară de prima fază, au jucat excelent. Mi-aș fi dorit o victorie, și ei la fel. Chiar dacă pierdeam, nu aveam ce să le reproșez. (n.r - despre transferurile pe care le vrea în vară la CFR) Nu știu, rămâne de văzut. (n.r. ce își propune CFR în Europa) Să ajungă cât mai departe”, a spus acesta, la Digi Sport.

CFR Cluj, mai relaxată după câștigarea Cupei României

Ciprian Deac, jucător al CFR Cluj, a afirmat că echipa s-a relaxat după ce și-a atins obiectivul, iar acest lucru s-a văzut în joc.

„Cred că atingerea obiectivului ne-a dat o stare de relaxare, asta s-a văzut. Am încercat să revenim, a venit și acel cartonaș roșu, e bine că s-a terminat așa. E clubul unde am crescut, unde am câștigat trofee, unde mă simt cel mai bine.

Mă bucur că voi continua încă un an, vreau să mă las cu câștigarea campionatului. Nu au fost discuții, gândul meu a fost să rămân aici, cei din conducere m-au asigurat că voi continua cât doresc eu”, a spus sportivul.