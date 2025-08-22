Politica Nicușor Dan anunță prioritățile politicii externe a României, la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române







Președintele Nicușor Dan va anunța, luni, prioritățile politicii externe a României, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), a anunțat președinția României. În campania electorală, Nicușor Dan menționa ca linii prioritare consolidarea relaţiilor transatlantice și participarea activă a României la arhitectura europeană de apărare. Republica Moldova este o altă prioritate strategică de politică externă: ”Republica Moldova este familia noastră de destin”, afirma Nicușor Dan, în programul său de candidat.

Președintele Nicușor Dan va susține un discurs, luni, la reuniunea reprezentanților misiunilor diplomatice ale României.

Tradițional, la această întâlnire sunt trasate direcțiile de politică externă ale României, de către șeful Diplomației, președintele. Ar pentru prima dată, de la preluarea mandatului, când Nicușor Dan prezintă oficial agenda de politică externă a României.

Marți, pe 26 august, președintele îi va primi, la Palatul Cotroceni, pe șefii misiunilor diplomatice ale României.

RADR 2025 este evenimentul care reunește șefii misiunilor diplomatice ale României. Evenimentul este organizat, anul acesta, la Palatul Parlamentului, sub egida Ministerului Afacerilor Externe. (MAE)

”Evenimentul organizat, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate, precum şi membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe şi înalţi oficiali români. Alături de ministrul afacerilor externe, sesiunea de deschidere a RADR2025 va fi onorată de prezenţa conducerii Parlamentului şi a Guvernului”, arată comunicatul oficial al MAE.

Lucrările RADR 2025 vor fi conduse de către ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu. Participă personalul misiunilor diplomatice, șefi de institute culturale și oficiali ai MAE.

În programul său de candidat, ”România Onestă”, președintele a menționat principalele linii ale polticii externe. Acestea ar fi:

Consolidarea relaţiilor transatlantice. ”România îşi afirmă angajamentul pe trei paliere: întărirea NATO, menţinerea şi extinderea parteneriatului strategic cu SUA, precum şi contribuţia activă la cooperarea între UE şi SUA”.

Participare activă la arhitectura europeană de apărare. ”România susţine consolidarea capacităţii de reacţie rapidă şi a interoperabilităţii cu partenerii europeni”.

Reducerea dependenţelor economice strategice. ”România trebuie să evite dependenţa tehnologică de regimuri autoritare precum China”.

Apărare eficientă împotriva războiului hibrid. ”Înfiinţarea unei forţe operaţionale pentru combaterea ameninţărilor hibride (inclusiv atacuri cibernetice şi dezinformare)”.

Creşterea investiţiilor în apărare. ”Alocarea treptată a 3,5% din PIB pentru înzestrarea şi pregătirea forţelor armate, în conformitate cu angajamentele strategice ale României”.

O voce activă în Uniunea Europeană. ”România trebuie să participe plenar la procesele de decizie europeană în domenii de interes naţional: negocierea noului cadru financiar multianual, consolidarea programului ReArm, extinderea UE către Republica Moldova şi Balcanii de Vest, precum şi creşterea competitivităţii economiei europene”

Președintele Nicușor Dan acordă o atenție deosebită Republicii Moldova. Dincolo de vacanțele private în statul vecin, Nicușor Dan vrea ca Moldova să devină ”o prioritate strategică de politică externă” pentru România.

”Republica Moldova este familia noastră de destin. România are datoria strategică şi morală de a sprijini ferm parcursul european al Moldovei, prin investiţii, conectare şi susţinere instituţională”, menționa el, în programul prezidențial.

”România va oferi sprijin diplomatic activ în cadrul structurilor Uniunii Europene, asistenţă tehnică pentru utilizarea fondurilor de preaderare şi transfer de bune practici în domenii-cheie”, mai spune Nicușar Dan în ”România Onestă”.