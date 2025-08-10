Politica Cum a petrecut Nicușor Dan alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor. Foto







Din cuprinsul articolului Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment

Republica Moldova. Președintele României, Nicușor Dan, a participat sâmbătă seara la Festivalul Lupilor. Un eveniment de muzică ce a avut loc în apropierea satului Trebujeni, situat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Vizita acestuia în Republica Moldova a fost privată și neanunțată oficial, dar a oferit un moment inedit pentru public, mai ales după ce a fost surprins alături de președinta Maia Sandu.

Oficialii au profitat de atmosfera relaxantă a festivalului și au făcut fotografii cu participanții.

Presa din România a relatat că Nicușor Dan a ajuns la Chișinău încă de vineri seara, fiind însoțit și de familie, ceea ce sugerează o vizită cu caracter personal. Totodată, aceasta reprezintă a doua vizită a președintelui român în Republica Moldova, după cea oficială din luna iunie a acestui an.

Într-un filmuțel video, cei doi sunst surpinși în discuție cu Alex Calancea, fondatorul formațiunii Lupii.

Menționăm că Nicușor Dan a mai fost în R. Moldova pe 10 iunie curent, efectuând atunci prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de șef al statului român.

De asemenea, președintele României ar putea participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței și Zilei Limbii Române, organizate pe 27 și, respectiv, 31 august în Republica Moldova. Informația nu a fost confirmată oficial.

Cei doi fiind observați urmărind concertul împreună, așezați pe o pătură. Această imagine a consolidat imaginea unei bune colaborări și relații apropiate între cei doi lideri.

Jurnalista, Sorina Obreja a menționat că pe cei doi președinți i-a întâlnit întâmplător, aceștia fiind fără pază.

”Am venit și noi la festival. Aici, surpriză - președinții I-am întâlnit întâmplător, i-am salutat, am făcut poze. N-am înțeles dacă erau și gărzile de corp. Presupun că erau, dar nimeni nu ne-a împiedicat să ne apropiem. Atât de firesc și uman”, a menționat Sorin Obreja în postare.

Nicușor Dan și Maia Sandu - surprinși din nou împreună la un alt eveniment Președintele țării, Maia Sandu și omologul său, Nicușor Dan, au fost surprinși din nou împreună la un alt eveniment din țară. După ce ieri, cei doi șefi de stat au fost la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi, astăzi, aceștia participă la Festivalul Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. La fel ca ieri, președinții au făcut fotografii cu cei prezenți la eveniment, au primit cadouri de la unii localnici și au savurat zeama tradițională.

