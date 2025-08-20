International Concluzia lui Nicușor Dan după întâlnirea din Alaska a lui Trump și Putin







Președintele României, Nicușor Dan, și-a exprimat, miercuri, la Roșia Montană, scepticismul cu privire la disponibilitatea Federației Ruse de a opri conflictul din Ucraina. Șeful statului consideră că Moscova va continua să amâne orice acord real de pace și insistă asupra menținerii sprijinului internațional pentru Kiev.

„E de văzut cât de serioasă va fi Rusia și vă spun sincer că a fost o discuție ieri, unii erau mai optimiști, unii erau mai pesimiști despre cum se va comporta Rusia. Eu sunt dintre pesimiști, adică eu cred că Rusia va trage de timp în continuare, tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă, și în momentul în care va fi convinsă să aplice și pachetul de sancțiuni pe care îl are pregătit și e deja discutat, concret. Ideal ar fi să avem pace sau încetarea focului în câteva zile, dar pentru situația în care nu se întâmplă, pachetul 19 de sancțiuni al Europei este în pregătire și pachetul american, de asemenea”, a declarat președintele.

Declarația vine într-un context extrem de tensionat, în care luptele continuă pe mai multe fronturi din estul și sudul Ucrainei, iar negocierile internaționale privind încetarea focului se confruntă cu blocaje majore.

Liderul de la București a evidențiat importanța menținerii implicării Statelor Unite în procesul diplomatic și a transmis că, în paralel, Uniunea Europeană și Washingtonul pregătesc pachete suplimentare de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Potrivit lui Nicușor Dan, pachetul 19 de sancțiuni al Uniunii Europene se află deja în pregătire, iar autoritățile americane lucrează la un nou set de măsuri restrictive. Acestea ar urma să vizeze atât sectoarele energetice, cât și lanțurile logistice și accesul Rusiei la tehnologie strategică.

În declarațiile sale, președintele a sugerat că presiunea economică rămâne una dintre puținele soluții eficiente pentru a forța Moscova să accepte negocieri reale.

Șeful statului a detaliat și planurile Coaliției de Voință, din care România face parte alături de alte state europene și NATO. Scopul principal este dublu: susținerea Ucrainei în prezent și pregătirea procesului de reconstrucție după finalizarea conflictului.

„Poziția pe care noi o avem, faptul că am avut niște hub-uri logistice prin care s-a tranzitat și umanitar, și echipament militar, asta ne va ajuta. Adică aceleași hub-uri care au fost și în Polonia și în România vor fi utilizate pentru transport de materiale, pentru tot procesul de reconstrucție. De asemenea, portul Constanța este important în procesul de reconstrucție, Dunărea, care este o cale de transport ieftină, astea sunt atuurile României imediat după ce vom vorbi de reconstrucție”, a explicat Nicușor Dan.

Prin aceste centre logistice, România a facilitat, în ultimii doi ani, transferul de echipamente militare, ajutoare umanitare și materiale esențiale către Ucraina. Același model ar urma să fie utilizat pentru proiectele masive de reconstrucție care vor urma după încheierea războiului.

Președintele a subliniat rolul strategic al portului Constanța și al cursului Dunării în economia post-război a regiunii. Cele două ar putea deveni principalele rute comerciale pentru reconstrucția Ucrainei și pentru transportul de bunuri vitale către zonele afectate de conflict.

România, având deja o poziție cheie în susținerea logistică a Kievului, ar putea beneficia economic și geopolitic pe termen lung de aceste proiecte internaționale.

În cadrul videoconferințelor recente cu liderii europeni, organizate în formatele Coaliției pentru Voință și Consiliului European, Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm către Moscova.

Președintele a cerut oprirea imediată a atacurilor asupra populației civile din Ucraina, insistând asupra necesității menținerii sancțiunilor și, dacă situația o impune, chiar intensificarea acestora.

„Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor, iar sancțiunile trebuie menținute și, dacă e necesar, chiar intensificate”, a afirmat șeful statului.

Un alt punct central al discursului prezidențial a vizat situația copiilor ucraineni răpiți și deportați în Rusia sau în teritoriile ocupate. Nicușor Dan a subliniat că România va continua să susțină toate demersurile internaționale pentru aducerea acestora acasă.

„Trebuie să asigurăm întoarcerea imediată a tuturor copiilor ucraineni răpiți, iar România va continua să sprijine acest efort”, a transmis președintele.

Pe lângă sancțiuni și reconstrucție, șeful statului a reconfirmat angajamentul României pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei. Bucureștiul lucrează împreună cu partenerii europeni și americani la elaborarea unui set de garanții solide, menite să prevină extinderea conflictului și să asigure stabilitatea regiunii.