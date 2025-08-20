International Trump și relația SUA-Rusia, greșit înțelese pe scară largă







Politica externă „uimitoare” a lui Donald Trump, precum și relația SUA cu Rusia, sunt înțelese greșit pe scară largă, scrie Walter Russell Mead, profesor de strategie și arta guvernării la Universitatea din Florida, în The Wall Street Journal.

Summitul din Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump, de vineri, urmat de întâlnirea de luni a președintelui Trump cu Volodimir Zelenski, a uimit lumea, mai spune profesorul.

Comentatorii au criticat vehement ceea ce au considerat a fi concesii pusilanime ale domnului Trump față de domnul Putin în Alaska.

Aceștia au fost apoi șocați de primirea călduroasă a președintelui SUA pentru domnul Zelenski la Casa Albă și șocați din nou de festivalul euro-american de dragoste care a urmat summitului bilateral.

Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă. Relația dintre Rusia și SUA, la fel ca cea dintre SUA și Israel, este importantă, încărcată emoțional și pe scară largă greșit înțeleasă.

Cu excepția erei acordului Lend-Lease (împrumut-închiriere - un program prin care SUA au furnizat alimente, petrol și materiale Regatului Unit, Uniunii Sovietice, Franței, Chinei și altor națiuni aliate, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, între 1941 și 1945; URSS a primit atunci ajutor în valoare de circa 11 miliarde de dolari, echivalentul a circa 150 de miliarde astăzi - n. red), când asistența americană era o chestiune de viață și de moarte pentru Uniunea Sovietică, cele două țări nu au contat prea mult una pentru cealaltă ca parteneri economici.

Un amestec de geopolitică, cultură și ideologie a determinat în mare măsură relațiile. Rivalitatea cu Marea Britanie a determinat Rusia să se încline spre americani în timpul Revoluției americane.

Această rivalitate a ajutat, de asemenea, la convingerea Rusiei de a vinde Alaska către SUA, ca o modalitate de a împiedica Marea Britanie să adauge teritoriul la domeniile sale nord-americane.

Opoziția față de eforturile Germaniei de a domina Europa a apropiat SUA și Moscova în timpul celor două războaie mondiale. Rezistența americană față de eforturile Uniunii Sovietice de a domina atât Europa, cât și Asia a împins cele două țări în Războiul Rece.

În prezent, dimensiunea geopolitică a relației este dezbătută în ambele capitale. La Washington, establishmentul bipartizan de politică externă susține că amenințarea Rusiei la adresa UE și NATO pune în pericol securitatea americană.

O opinie minoritară apreciază potențialul Rusiei ca o contrapondere împotriva Chinei mai mult decât orice amenințare rusească la adresa Europei.

La Moscova, criticii domnului Putin șoptesc că relații economice și politice mai bune cu Occidentul și în special cu SUA ar putea ajuta Rusia să facă față amenințării pe termen lung mai mari care vine dinspre Beijing.

Cultura și ideologia joacă, de asemenea, un rol. Cu excepția unor perioade rare de guvernare relativ liberală în Rusia (domnia lui Alexandru al II-lea, scurtul interludiu dintre Revoluția democratică din februarie 1917 și Revoluția bolșevică a lui Vladimir Lenin de la sfârșitul anului și era Gorbaciov-Elțin spre sfârșitul secolului al XX-lea), conducătorii ruși autocratici și americanii liberali au ocupat de obicei poli ideologici opuși în afacerile mondiale.

Mulți americani rămân sceptici atât față de Rusia în general, cât și față de domnul Putin personal. Însă unii „postliberali” americani de extremă dreapta îl văd ca pe un aliat ideologic în lupta lor împotriva a ceea ce ei consideră a fi decadența morală, intelectuală și politică a Occidentului.

O altă otrăvire și polarizare a dezbaterii americane privind politica față de Rusia vine din controversele legate de presupusele acțiuni ale Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și eforturile oficialilor administrației Obama de a transforma aceste acuzații în arme împotriva președintelui Trump.

Geopolitica relațiilor SUA-Rusia este extrem de complexă. Multe comentarii occidentale despre summitul din Alaska au reflectat presupunerea că administrația Trump făcea concesii masive părții ruse.

Probabil că nu așa vede domnul Putin lucrurile atunci când privește politica Americii față de Rusia într-un context global. Intervenția recentă a administrației Trump în disputa Armenia-Azerbaidjan a fost un atac direct asupra inimii puterii ruse și asupra strategiei domnului Putin de a recupera teritoriile controlate de Moscova în era sovietică.

Convocând liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă pentru a ratifica un acord care ar putea pune capăt capacității Rusiei de a bloca fluxul de petrol și gaze din Asia Centrală către piețele occidentale, administrația Trump l-a pus în dificultate pe domnul Putin și i-a dat peste cap planurile de a restabili puterea rusă în Caucaz.

În plus, acordul ar putea slăbi poziția Moscovei în Asia Centrală, o regiune care a făcut cândva parte din Uniunea Sovietică, dar în care China joacă acum un rol din ce în ce mai important.

Kremlinul trebuie să analizeze, de asemenea, semnalele recente de la Casa Albă, conform cărora Washingtonul este interesat de îmbunătățirea relațiilor dintre SUA și China.

Sprijinul chinez pentru efortul de război al Rusiei în Ucraina reflectă cel puțin parțial căutarea de către Beijing a unor monede de schimb în negocierile comerciale cu SUA. Ar diminua o dezghețare Washington-Beijing care ar oferi o ușurare economiei problematice a Chinei entuziasmul lui Xi Jinping pentru aliații săi ruși?

Domnul Trump și-a impus din nou voința aliaților săi europeni. Lider european după lider i-a lăudat cu efuziune conducerea. Aceștia înțeleg clar că pot influența evenimentele doar convingându-l pe domnul Trump să le ia partea.

„Emmanuel”, a spus domnul Trump, apelându-l pe președintele Macron pe prenumele său. „Domnule președinte”, a răspuns liderul francez, ca un elev care vorbește cu profesorul său.

Așa îi place președintelui Trump să se comporte aliații săi și se pare că i-a pus în mișcare.