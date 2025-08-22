Economie Cifrele care dau peste cap toate calculele lui Bolojan. Topul angajărilor din administrația locală în ultimii 10 ani







Premierul Ilie Bolojan a prezentat măsurile pentru administrația locală care vizează „calculul corect al numărului de angajați”, pentru ca banii românilor să fie folosiți eficient, direcționați către proiecte de investiții și să nu fie risipiți pe cheltuieli de personal.

El a dat exemple din propria experiență: „Ca primar la Oradea am redus personalul cu aproximativ 30%. Iar ca președinte al Consiliului Județean Bihor, reducerea a fost de aproximativ 50%, iar instituțiile au continuat să funcționeze eficient”. Datele obținute de Ziarul Financiar arată însă că, în ultimii 10 ani, numărul angajaților din primării, consilii judeţene şi autorităţile din subordine a crescut cu aproape 50.000, de la 230.000 la 280.000.

Județul Ilfov conduce topul creșterilor procentuale, cu un plus de 43% (de la 4.200 la aproape 6.000 de angajați), iar Primăria Oradea înregistrează cea mai mare creștere în rândul primăriilor reședință de județ, de la 254 la 452 de funcționari.

Datele furnizate pentru luna mai 2025 arată că, la nivel național, numărul angajaților din primării și consilii județene, precum și din instituțiile și autoritățile publice de interes local aflate în subordinea acestora, a crescut cu 21%, ajungând la un total de 281.427 persoane.

Cifrele includ bugetarii din categoria „autorități executive locale”, adică personalul din aparatul de specialitate al primarului sau al consiliului județean, precum și angajații instituțiilor și autorităților publice de interes local din subordine. Aceștia activează în domeniile ordine publică, sănătate, asistență socială, transport local și cultură.

În sectorul sănătății, conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe pentru luna iunie 2025, există 18.339 angajați în Ministerul Sănătății, 80.115 angajați în unități sanitare de subordonare centrală finanțate din venituri proprii și 147.512 angajați în unități sanitare cu subordonare centrală finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Reprezentanții Ministerului de Finanțe au precizat pentru Ziarul Financiar că, în ceea ce privește „creșterile în 2025 față de 2015 au fost înregistrate în domeniile asistență socială, sănătate, precum și în cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean”.

În perioada decembrie 2015 – mai 2025, Primăria Oradea a înregistrat cel mai mare număr de angajări, cu un plus de 198 de persoane, urmată de Târgu-Jiu și Cluj-Napoca, cu 171, respectiv 152 de angajați în plus. Primăria Capitalei a crescut cu 16%, adică 145 de persoane, ajungând la 1.030 angajați. La polul opus, Primăria Buzău a redus numărul de angajați cu 34 de persoane, având acum 187 de angajați.

În cazul consiliilor județene și instituțiilor din subordine, județele cu cele mai mari creșteri au fost Ilfov (+43%), Teleorman (+41%) și Neamț (+40%). Municipiul București a înregistrat o ușoară reducere, dar menține cel mai mare număr de angajați în subordine, aproximativ 17.000.

Capitala este urmată de Iași, cu 10.501 angajați în Consiliul Județean și instituțiile subordonate, și de Timiș, cu 10.026. La Timiș, aparatul de specialitate al CJ a crescut de la 153 la 223 posturi în ultimii zece ani. La nivelul primăriilor și autorităților subordonate, creșterea a fost de 17%, la 12.288 persoane, iar în județe, creșterea totală a fost de 21%.

Conform datelor Ministerului de Finanțe din iunie 2025, România are în prezent 1.305.595 de bugetari, în creștere cu 118.378 față de decembrie 2015, când erau 1.187.217: „Creșterea provine în principal din numărul mai mare de angajați în administrațiile locale, unde 281.520 de persoane activează în cadrul Administrației publice locale, din care autorități executive locale, comparativ cu 50.000 mai puțin în 2015. În schimb, administrația centrală și-a redus adesea numărul de angajați”

