Actualitate Pachetul II de măsuri: Reduceri de posturi la „plevușcă". Privilegiile specialilor, încă neatinse







Prezentăm noi detalii dinpachetul doi de măsuri al Guvernului Bolojan: reduceri de personal, mandate limitate, evaluări stricte și măsuri împotriva celor care nu plătesc amenzi sau datorii. Prezentăm noi detalii din pachetul doi de măsuri al Guvernului Bolojan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în dezbatere publică al doilea set de reforme administrativ-financiare, menit să restructureze aparatul bugetar, să descentralizeze anumite atribuții și să crească performanța funcționarilor publici. Ministerul Dezvoltării, prin documentul publicat, detaliază atât reduceri de posturi și reorganizări instituționale, cât și mecanisme noi pentru recuperarea datoriilor de la cetățeni și pentru optimizarea cheltuielilor.

Proiectul prevede eliminarea a peste 6.000 de posturi, vacante sau ocupate, din administrația publică centrală. Această măsură va aduce economii de 193,92 milioane lei în ultimele patru luni din 2025 și de 581,76 milioane lei în anul următor.

Reducerea personalului se va concentra în special pe posturile de conducere, cu scopul de a raționaliza structura instituțională. Funcțiile vacante vor fi desființate, iar anumite servicii din ministere și agenții vor fi comasate. În plus, va avea loc o reducere de 20% a posturilor în instituțiile prefectului.

Pentru Poliția Locală, proiectul stabilește un raport clar între numărul de locuitori și polițiști. Astfel, va fi asigurat un polițist local la 1.200 de locuitori în comune, orașe, municipii și sectoarele Bucureștiului. Pentru județe și municipiul București, raportul va fi de un polițist la 6.500 de locuitori. Unitățile administrative cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea înființa poliție locală doar dacă pot acoperi integral cheltuielile cu veniturile proprii, numărul maxim fiind de 3 polițiști locali.

Pentru a optimiza costurile, unele funcții publice vor trece la jumătate de normă, astfel încât resursele umane să fie folosite mai eficient. Funcționarii care lucrează cu jumătate de normă vor putea presta activitate în două instituții diferite, dacă atribuțiile sunt compatibile.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va prelua spații excedentare de la Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) pentru a le valorifica eficient. De asemenea, cheltuielile centrelor militare vor fi transferate către Ministerul Apărării pentru a reduce presiunea financiară asupra bugetelor locale.

Mandatele pentru funcțiile de conducere vor fi limitate la două reînnoiri. La finalul mandatului, ocupanții vor fi evaluați, iar în funcție de rezultate vor fi redistribuiți în alte poziții sau concediați. Cei care obțin calificative insuficiente în evaluările multianuale pot fi demiși pentru incompetență profesională.

Pentru înalții funcționari publici, mandatele vor avea o durată de 3 ani, reînnoibile o singură dată. Funcțiile de conducere considerate sensibile vor avea mandate de 5 ani, cu aceeași posibilitate de reînnoire.

Se vor institui evaluări periodice pentru toți funcționarii din conducere, bazate pe planuri de management clare și indicatori de performanță specifici. Evaluările slabe pot conduce la obligația de a urma cursuri de perfecționare, mutarea în funcții inferioare sau chiar demiterea pentru incompetență.

La finalul mandatului, înalții funcționari și conducătorii structurilor vor fi transferați în alte posturi, în funcție de competențele lor. Pentru gestionarea acestei mobilități, va fi creată o platformă națională de rotație, iar selecția se va face pe baza punctajelor obținute în evaluări. Procesul de rotație va fi obligatoriu.

Documentul, AICI