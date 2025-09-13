Cine este Tyler Robinson, presupusul asasin al lui Charlie Kirk, și ce pedeapsă riscă

Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, își petrecea o mare parte din timp online și devenise din ce în ce mai implicat politic, potrivit rudelor și explicațiilor guvernatorului statului Utah, Spencer Cox.

„Nu am nicio idee de ce a făcut asta”, spune una dintre rudele sale. Tyler Robinson era mândria familiei sale din Utah. Era un elev de liceu cu o medie de 4.0 care a câștigat o bursă universitară prestigioasă, conform postărilor de pe rețelele de socializare. „Opțiunile lui sunt nelimitate”, a scris mama sa pe Facebook.

Patru ani mai târziu, autoritățile spun că Robinson, în vârstă de 22 de ani, a folosit o pușcă veche pentru a trage un singur foc care l-a ucis pe Charlie Kirk, în timp ce activistul conservator vorbea miercuri la Universitatea Utah Valley.

Autoritățile, prietenii și chiar propria sa familie încearcă să înțeleagă cum a ajuns Robinson de la un elev de top, crescut de părinți care erau republicani înregistrați, într-o fortăreață mormonă din sud-vestul statului Utah, la un presupus. Despre Tyler Robinson se știe că a fost înregistrat în trecut pentru vot ca nepartizan.

Clinton Robinson, unchiul lui Tyler, a declarat că, după ce autoritățile au publicat fotografiile de supraveghere ale suspectului împușcăturii, i-a arătat o imagine tatălui lui Tyler, Matt Robinson. „Mi s-a părut că seamănă cu Tyler”, a spus Clinton Robinson într-un schimb de mesaje vineri dimineață cu un reporter al Wall Street Journal. „Se pare că așa era. Mi-a făcut ziua de rahat.”

„Habar n-am de ce a făcut asta”, a scris el.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că unul dintre membrii familiei lui Tyler Robinson le-a spus anchetatorilor că acesta a devenit mai interesat și implicat politic în ultimii ani. Ruda presupusului asasin a relatat că, la o cină recentă, Robinson și o a doua rudă au discutat despre evenimentul în aer liber al lui Kirk, care va avea loc în campusul Utah Valley din Orem.

„Au vorbit despre motivul pentru care nu-l plăceau [pe Charlie Kirk] și despre punctele de vedere pe care le avea”, a declarat Cox la o conferință de presă de vineri.

„Este foarte clar pentru noi și pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”, a adăugat Cox într-un interviu acordat WSJ.

Cox a spus că, după împușcături, o rudă a contactat un prieten de familie care a declarat unui birou al șerifului că Robinson a mărturisit crima sau a insinuat că el a comis-o.

Oficialii din domeniul aplicării legii au declarat că tatăl suspectului a fost implicat în arestarea sa în comitatul Washington, Utah. Guvernatorul a mulțumit familiei lui Robinson pentru că „a făcut ceea ce trebuie”.

Robinson era din micul oraș Washington, situat în sud-vestul statului Utah, între canioane de rocă roșie și munți acoperiți de zăpadă. Parcurile naționale impresionante precum Zion și Bryce Canyon nu sunt departe.

Ca mulți băieți din această zonă, Robinson a crescut vânând și era versat în utilizarea armelor de foc, potrivit oficialilor din domeniul aplicării legii. Fotografiile distribuite pe rețelele de socializare arată familia trăgând cu puști.

Conform documentelor statului, părinții săi dețin o afacere cu blaturi personalizate, iar mama sa este asistentă socială clinică autorizată. Familia locuiește pe o stradă suburbană pe care un vecin a descris-o ca fiind liniștită, cu multe gospodării care frecventează Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (cunoscuți ca „mormoni” - n.red.).

Robinson, care are doi frați, a fost un elev excelent, conform postărilor mamei sale de pe contul ei de Facebook. A avut o medie generală perfectă și a obținut 34 din 36 la testul ACT.

„Doar un adolescent dulce, respectuos și slab”, potrivit unei alte vecine, Kristin Schwiermann.

Mama lui Robinson spera că va rămâne aproape pentru facultate, iar în toamna anului 2021, a postat fotografii cu el în camera sa de cămin de la Universitatea de Stat din Utah, la 5 ore de mers cu mașina la nord de casa familiei din Washington. El a sosit cu o bursă în valoare de 32.000 de dolari pe o perioadă de patru ani.

Dar nu a stat mult timp acolo. Universitatea de Stat din Utah a declarat că a urmat cursurile școlii doar un semestru.

Postări de pe Facebook, șterse între timp, dar văzute de Fox News Digital, prezintă o imagine a vieții lui Robinson în comitatul Washington, Utah, plină de momente importante din familie, zile de naștere și realizări școlare.

Până în 2021, Robinson a fost prezentat ca mutându-se la Universitatea de Stat din Utah (USU), cu fotografii în fața clădirii de inginerie Richard și Moonyeen Anderson.

Consiliul de Învățământ Superior din Utah a confirmat că Robinson era student în anul trei în programul de ucenicie în domeniul electric la Dixie Technical College.

A urmat pe scurt cursurile Universității de Stat din Utah timp de un semestru în 2021 și a primit credite de înscriere concomitente prin intermediul Universității Tehnice din Utah în timpul liceului, între 2019 și 2021, a declarat consiliul.

Un lucru este evident despre Robinson: a trăit o mare parte din viață pe internet. Până la vârsta de 15 ani, își dezvoltase o prezență online suficient de puternică încât s-a îmbrăcat în „un tip dintr-un meme” de Halloween, potrivit mamei sale.

Acum se știe și ce era gravat pe muniția din pușca folosită la asasinarea lui Charlie Kirk.

Pe cartușul care a fost folosit la asasinarea activistului conservator scria „Notices, Bulges, OWO, What’s This?”. Este o expresie specifică subculturii tinerilor de pe internet, în particular subcultura „furry” (cei care se costumează în animale).

Portalul Know Your Meme explică astfel:

„Meme-ul este menit să ironizeze jocurile de rol cu ​​„blănoși” (furry), inclusiv ciudățeniile de limbaj și tastare atribuite stereotip jucătorilor de rol și blănoșilor. Meme-ul folosește simbolul „OwO”, care este un emoticon folosit în mod obișnuit de „blănoși” pentru a portretiza o față drăgălașă și surprinsă, similară cu „UwU”. Este folosit și în afara comunității blănoși de pe internet, adesea ironic”.

Important de precizat, explică portalul, este că această inscripție nu se referă la cultura transgender, cum s-a crezut anterior, ci este doar o expresie ridicolă, folosită ca automatism, în subcultura respectivă.

Mult mai interesante sunt, însă, cartușele nefolosite. Două dintre acestea au legătură cu ideologia de extremă stânga „ANTIFA”.

Prima dintre acestea este „Hey Fascist! Catch! ↑→↓↓↓” („hei, fascistule, prinde-o! săgeată în sus, săgeată spre dreapta, trei săgeți în jos”). Originea se află într-un joc video numit Helldivers 2, un popular shooter cooperativ. Executarea combinației de săgeți aruncă o bombă mare asupra unei ținte.

Dar expresia este strâns legată de ideologia extremistă ANTIFA, săgețile fiind o preluare a unui simbol al mișcărilor anti-fasciste din cel de Al Doilea Război Mondial. Și ar putea fi o consecință a etichetării conservatorului Charlie Kirk ca „fascist” de către activiștii de extremă stânga radicală „Woke”, care au făcut același lucru cu Donald Trump și majoritatea Republicanilor apropiați de acesta, de la Elon Musk la JD Vance.

Un al doilea cartuș avea inscripția „Oh Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow, Chow Chow.” Cântecul „Bella Ciao” a fost folosit de rezistența antifascistă din Italia, din timpul celui de Al Doilea Război Mondial. De atunci, el a fost adoptat de activiștii de extremă stânga. De exemplu, în mai 2023, un grup de sindicaliști au cântat această melodie pentru a o provoca pe Giorgia Meloni, premierul conservator din Italia.

În fine, cea de a treia inscripție era „If you read this, you are gay, LMAO” („Dacă citești asta, ești gay”; LMAO este o expresie indecentă folosită pe internet de foarte mult lume, similară cu expresia românească „râd și cu c... de tine”.)

Tyler Robinson a fost încarcerat în închisoarea comitatului Utah. Trump a declarat vineri că ar dori ca suspectul aflat în arest să primească pedeapsa cu moartea, dacă este găsit vinovat.

Autoritățile din Utah au recomandat acuzarea lui Tyler Robinson, suspectul acuzat de asasinarea lui Charlie Kirk, de crimă agravată.

„Pe baza probelor detaliate în această declarație, cred că există motive probabile ca Tyler Robinson să fi comis infracțiunile de crimă agravată prin împușcarea lui Charlie Kirk într-o circumstanță care i-a pus pe mulți din jurul său în pericol grav de moarte, olosire gravă a unei arme de foc și obstrucționarea justiției pentru mutarea și ascunderea puștii despre care se crede că a fost folosită în împușcături”, a scris un ofițer în document.

Iar Fox News a aflat că există discuții active în rândul cadrelor superioare din cadrul Departamentului de Justiție pentru a se formula o acuzație federală sau mai multe acuzații împotriva lui Tyler Robinson.

Pedeapsa cu moartea federală este în vigoare sub conducerea procurorului general al SUA, Pam Bondi.

Reamintim că, în februarie, procurorul general Pam Bondi a anunțat că „Departamentul de Justiție va acționa din nou conform legii - inclusiv prin solicitarea pedepselor cu moartea în cazurile adecvate și prin implementarea rapidă a acestor pedepse în conformitate cu legea”.