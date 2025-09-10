International Charlie Kirk, aliatul lui Donald Trump, a fost împușcat la un eveniment în Utah







Charlie Kirk, (31 de ani), activist conservator din SUA, apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat, azi, la un eveniment universitare ce se desfășura în SUA.

Reprezentanții poliției au confirmat că s-au tras mai multe focuri de armă la un eveniment la care lua parte activistul. Evenimentul s-a petrecut în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah.

Kirk a fost transporta de urgență la spital și medicii fac eforturi pentru a-i salva viața.

„Putem confirma că Charlie Kirk a fost împușcat. Se află în spital și ne rugăm pentru el în acest moment”, a declarat Aubrey Laitsch, director de relații publice al Turning Point USA, într-un comunicat.

„Un singur foc de armă a fost tras asupra lui Charlie Kirk, iar suspectul se află în arest, potrivit declarației universității”, au transmis și reprezentanții Universitatății Utah Valley.