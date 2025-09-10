International Viktor Orban, mesaj ambivalent după atacul cu drone rusești din Polonia







Premierul Ungariei, Viktor Orban, a comentat public incidentul recent din spaţiul aerian polonez, subliniind solidaritatea faţă de Varşovia, dar menţinând în acelaşi timp poziţia sa tradiţional pacifistă faţă de conflictul din Ucraina.

Incidentul a avut loc după ce o dronă a intrat fără permisiune în spaţiul aerian polonez, provocând alarma autorităţilor de la Varşovia și generând reacții internaționale rapide.

În declarație, Viktor Orban a afirmat: „Ungaria este în deplină solidaritate cu Polonia în urma recentului incident cu drona.

Încălcarea integrităţii teritoriale a Poloniei este inacceptabilă.” Totuși, premierul ungar a adăugat că situația geopolitică din regiune este complexă și riscantă: „A trăi în umbra unui război este plin de riscuri şi pericole.”

Acest comentariu reflectă politica externă distinctă a Ungariei, care, deși critică unele acțiuni ale Rusiei, a blocat de multe ori decizii europene referitoare la sprijinul direct acordat Ucrainei.

În contrast, Polonia, condusă de președintele Karol Nawrocki, susține ferm Ucraina, în ciuda apropierii ideologice față de Donald Trump, admirat și de Orban.

Incidentul scoate astfel în evidență discrepanța dintre pozițiile oficiale ale Budapestei și Varșoviei, în contextul tensiunilor regionale.

Intruziunea dronei a fost rapid detectată de radarul polonez, iar autoritățile de la Varșovia au convocat imediat o reuniune de urgență.

Liderii europeni au condamnat intruziunea, solicitând intensificarea sancțiunilor împotriva Moscovei și subliniind necesitatea unei coordonări mai ferme în cadrul NATO.

Polonia a invocat articolul 4 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, care prevede consultări între state membre în caz de amenințare a securității teritoriale.

Hungary stands in full solidarity with Poland following the recent drone incident. The violation of Poland’s territorial integrity is unacceptable. The incident proves that our policy of calling for peace in the Russia-Ukraine war is reasonable and rational. Living in the shadow… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 10, 2025

Conform informațiilor oficiale, nu au fost raportate victime, dar incidentul a generat o creștere a nivelului de alertă și patrulări suplimentare de-a lungul granițelor.

În paralel, Viktor Orban a evocat sprijinul pentru inițiativele lui Donald Trump privind pacea, deși, în practică, aceste demersuri nu au reușit să încetinească intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei după summitul dintre liderul american și Vladimir Putin.

Incidentul din Polonia ar putea influența profund politica regională și poziționarea Ungariei în cadrul UE. Dacă Budapesta va continua să adopte o strategie conciliantă față de Rusia, aceasta ar putea tensiona relațiile cu Varșovia și cu alte state membre ale Uniunii Europene care sprijină ferm Ucraina.

În plus, evenimentul subliniază vulnerabilitatea frontierelor est-europene în fața incursiunilor aeriene și a provocărilor de securitate.

Analiștii atrag atenția că incidentul ar putea accelera deciziile privind consolidarea capacităților NATO în regiune și intensificarea cooperării militare între Polonia și alte state din grupul Visegrad.

Totodată, declarațiile lui Orban indică o dorință de echilibru între solidaritatea declarată și politica sa de neutralitate, ceea ce ar putea genera discuții aprinse în Parlamentul European și în cercurile diplomatice internaționale.