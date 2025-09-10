International Casă lovită de dronele Rusiei, în Polonia. Warșovia, în contact permanent cu NATO. Update







O dronă rusească a avariat o casă rezidențială din Polonia. Locuința se află în satul Wyryki din Voievodatul Lublin. Resturile de dronă au avariat acoperișul și o mașină. Din feriricre, nimeni nu a fost rănit, informează Nexta, pe X.

Locuitorii din Wyryki au declarat că au auzit o explozie și au văzut avioane de vânătoare poloneze pe cer.

Serviciile de urgență sunt la fața locului, evaluând pagubele.

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat, într-o postare pe X, că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația dronelor rusești și despre măsurile luate de Polonia împotriva „obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian”.

„Suntem în contact constant”, a mai spus premierul din Polonia, stat membru al alianței NATO, care leagă SUA și multe națiuni europene în apărarea colectivă.

Operațiunea NATO în Polonia este condusă de armata americană.

Oficialii din apărarea Poloniei au anunțat că, „urmare a atacului Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a existat o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez de către obiecte de tip dronă.”

Comandamentul polonez a mai declarat că dronele care au intrat în spațiul aerian polonez „au reprezentat o amenințare reală” pentru siguranța cetățenilor polonezi.

Dar, când dronele au intrat în spațiul aerian, au fost doborâte, iar acum se desfășoară eforturi pentru a localiza potențialele locuri de prăbușire ale „obiectelor”. „Forțele și mijloacele poloneze și aliate rămân pe deplin pregătite pentru operațiuni ulterioare”, au mai anunțat polonezii.

Reamintim că Armata Poloniei a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. „A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, a anunțat Comandamentul Operaţional al Poloniei, într-o postare pe X.

Armata Poloniei a transmis, miercuri, că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul atacului rus asupra Ucrainei.

„A fost mobilizat armament şi serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele căzute”, a scris Comandamentul Operaţional al Poloniei, într-o postare pe X.

Armata a transmis că operațiunea militară este în desfășurare și îi îndeamnă pe locuitori să rămână în case. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

❗️W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na… pic.twitter.com/w9ygKlRh8V — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Polonia este membră NATO, alianța de apărare transatlantică care include și Statele Unite și care stabilește că un atac asupra unui stat membru se consideră un atac asupra tuturor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat despre prezența dronelor rusești deasupra Poloniei. „Da”, a răspuns acesta, când a fost întrebat de CNN dacă a primit informații, în timp ce părăsea marți seară o cină cu Trump.

Autoritățile poloneze au închis Aeroportul Internațional din Varșovia, iar armata a mobilizat avioane poloneze și NATO după ce au apărut informații despre prezența dronelor rusești deasupra țării.

Comandamentul Operațional al armatei poloneze a anunțat că „sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă” după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra Ucrainei. „Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez, Comandantul operaţional al forţelor armate poloneze a activat toate procedurile necesare”, a menționat armata.

Un aviz pentru piloți (NOTAM) publicat pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA a anunțat că Aeroportul Chopin din Varșovia și cel puțin alte două aeroporturi din Polonia erau închise „din cauza unor activități militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”.

Nu a fost clar imediat câte drone se aflau în spațiul aerian al Poloniei. Mass-media ucraineană a raportat că cel puțin una se îndrepta spre orașul Rzeszow, în vestul țării, potrivit The Kyiv Independent.

Aeroportul Rzeszów-Jasionka, din sud-estul Poloniei, a fost și el închis, potrivit unui aviz NOTAM. Aeroportul din Lublin, la sud-est de Varșovia, a fost și el închis din cauza activității militare. Polonia a anunțat anterior că va închide granița estică cu Belarus, aliatul Rusiei, din cauza exercițiilor militare comune ruso-belaruse care încep vineri, potrivit Reuters.

Exercițiile la scară largă Zapad 25, care se vor desfășura în vestul Rusiei și Belarus, au provocat îngrijorări de securitate nu doar în Polonia, ci și în țările vecine membre NATO, Lituania și Letonia, potrivit Reuters.