International

Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din Polonia

Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din PoloniaPoliția din Polonia. Sursa foto: Facebook/Policja Śląska
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Polițiștii de frontieră din Polonia au anunțat, duminică seara, că au găsit resturile unui obiect zburător neidentificat într-un sat de lângă granița cu Belarus. „Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident”, a anunțat poliția locală, într-o postare pe Facebook.

Resturile unui obiect zburător neidentificat, descoperite în Polonia

Polițiștii de frontieră din Polonia au anunțat, duminică seara, că au găsit resturile unui obiect zburător neidentificat într-un sat de lângă granița cu Belarus.

„Astăzi (duminică - n.r.), înainte de ora 22:00, ofiţerul de serviciu de la secţia de poliţie din Terespol a primit un raport de la agenţii poliţiei de frontieră cu privire la descoperirea resturilor unui obiect zburător neidentificat în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol din Polatycze. Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident”, au anunțat polițiștii.

Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații
A murit Rick Davies, „motorul” Supertramp și vocea care a marcat generații

Țara, în alertă maximă din 2022

„Drona s-a prăbușit la punctul de control al frontierei, la aproximativ 300 de metri de punctul de frontieră, în satul Polatycze. Drona nu este echipată cu arme și are inscripții în alfabetul chirilic”, a declarat Agnieszka Kepka, de la Parchetul din orașul Lublin, situat în estul țării.

Poliția militară interoghează martorii și verifică înregistrările camerelor de supraveghere pentru a determina traiectoria dronei, a declarat aceasta într-o conferință de presă televizată, potrivit Reuters.

Polonia se află în stare de alertă maximă pentru obiectele care intră în spaţiul său aerian, după ce, în 2022, o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul țării și a ucis două persoane, la câteva luni după începutul invaziei Rusiei în Ucraina.

Alte incidente asemănăoare din trecut

Sâmbătă, în estul Poloniei a căzut un obiect care pare a fi o dronă de contrabandă, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

În august, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei, provocând incendii în culturile agricole și spargând geamurile caselor din apropiere. Un procuror care a investigat incidentul a declarat că drona a intrat în Polonia cel mai probabil dinspre Belarus, un aliat al Rusiei. Drone militare s-au prăbușit și în România, în Republica Moldova și în statele baltice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:36 - Apa caldă, sistată din nou în Capitală. Zonele afectate și durata lucrărilor
14:27 - Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din Polonia
14:21 - CFR Călători modifică circulația trenurilor. Rutele afectate în perioada 6 - 25 octombrie
14:10 - Reforma pensiilor speciale va trece de CCR, prezice fostul ministru și judecător al Curții Tudorel Toader
14:03 - Sondaj INSCOP. Percepția românilor despre Uniunea Europeană
14:02 - Opera Națională București la Expo 2025 Osaka: Gală de operă cu sala principală arhiplină și recitaluri camerale la Pa...

Proiecte speciale