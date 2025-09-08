International Resturile unei drone, găsite de polițiștii de frontieră din Polonia







Polițiștii de frontieră din Polonia au anunțat, duminică seara, că au găsit resturile unui obiect zburător neidentificat într-un sat de lângă granița cu Belarus. „Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident”, a anunțat poliția locală, într-o postare pe Facebook.

Polițiștii de frontieră din Polonia au anunțat, duminică seara, că au găsit resturile unui obiect zburător neidentificat într-un sat de lângă granița cu Belarus.

„Astăzi (duminică - n.r.), înainte de ora 22:00, ofiţerul de serviciu de la secţia de poliţie din Terespol a primit un raport de la agenţii poliţiei de frontieră cu privire la descoperirea resturilor unui obiect zburător neidentificat în apropierea punctului de trecere a frontierei Terespol din Polatycze. Securizăm locul descoperirii. Nimeni nu a fost rănit în incident”, au anunțat polițiștii.

„Drona s-a prăbușit la punctul de control al frontierei, la aproximativ 300 de metri de punctul de frontieră, în satul Polatycze. Drona nu este echipată cu arme și are inscripții în alfabetul chirilic”, a declarat Agnieszka Kepka, de la Parchetul din orașul Lublin, situat în estul țării.

Poliția militară interoghează martorii și verifică înregistrările camerelor de supraveghere pentru a determina traiectoria dronei, a declarat aceasta într-o conferință de presă televizată, potrivit Reuters.

Polonia se află în stare de alertă maximă pentru obiectele care intră în spaţiul său aerian, după ce, în 2022, o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sudul țării și a ucis două persoane, la câteva luni după începutul invaziei Rusiei în Ucraina.

Sâmbătă, în estul Poloniei a căzut un obiect care pare a fi o dronă de contrabandă, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

În august, o dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din estul Poloniei, provocând incendii în culturile agricole și spargând geamurile caselor din apropiere. Un procuror care a investigat incidentul a declarat că drona a intrat în Polonia cel mai probabil dinspre Belarus, un aliat al Rusiei. Drone militare s-au prăbușit și în România, în Republica Moldova și în statele baltice.