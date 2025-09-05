International Cetățean polonez, reținut în Belarus sub acuzația de spionaj







Un cetățean polonez a fost reținut de autoritățile din Belarus și este acuzat de acțiuni de spionaj, după cum notează Reuters. Televiziunea Belarus-1 a anunțat că agenţii serviciului de securitate al statului, cunoscut încă sub denumirea veche, sovietică, de KGB, l-au reţinut pe bărbat în oraşul Lepel, la est de capitala Minsk.

Totodată, a fost reținut și un cetățean bielorus. Agenţia de ştiri Belta a precizat că suspectul din Polonia avea asupra sa o copie a unui document care descria exerciţiile Zapad-25 care urmau să aibă loc în această lună. De asemenea, deținea bani belaruşi şi străini şi o cartelă SIM pentru telefonul mobil înregistrată pe numele unei alte persoane.

Cu câteva minute înainte de arestarea sa, bărbatul ar fi primit un document militar secret, momentul fiind înregistrat video.

Belarus şi Polonia au relaţii extrem de tensionate de mult timp din cauza politicii președintelui Aleksandr Lukașenko, un susținător de bază al lui Vladimir Putin. Inclusiv în războiul pe care Rusia îl duce din 2022 în Ucraina.

Exerciţiile Zapad sunt organizate o dată la doi ani în Belarus sau Rusia. Sunt foarte urmărite cu interes de ţările occidentale, din cauza poziției geografice a Belarusului faţă de trei vecini care fac parte din alianţa NATO: Polonia, Letonia şi Lituania.

Aleksandr Lukaşenko, cel mai vechi lider al unei țări din Europa este la putere din anul 1994. De-a lungul timpului s-a apropiat de Vladimir Putin. Iar relația a devenit extrem de solidă în ultimii ani. Mai ales după ce a primit sprijinul liderului de la Kremlinului în timpul protestelor majore din 2020. Atunci când demonstranţii l-au acuzat pe dictator că a fraudat alegerile pentru un al cincilea mandat.

De asemenea, Rusia a mutat arme nucleare tactice de la propriile graniţe în Belarus.