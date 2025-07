Justitie The Insider: Plahotniuc, vizite secrete la Kremlin cu pașaport fals. Moscova vrea să-l folosească pentru a controla Parlamentul de la Chișinău







Republica Moldova. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, reținut acum o săptămână în Grecia, ar fi vizitat în mod regulat Moscova cu un pașaport cu nume fals, conform copiilor documentelor obținute de publicația The Insider. Sursa a consultat, de asemenea, interceptări telefonice, care ar demonstra că adjunctul șefului Administrației Prezidențiale de la Kremlin, Dmitri Kozak, negocia cu Plahotniuc încă din iunie 2024. Acesta sperând să obțină sprijinul acestuia înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Ultima dată, Plahotniuc a fost la Moscova în aprilie 2025.

Plahotniuc ar fi zburat la Moscova folosind un pașaport bulgar eliberat pe numele lui Mihail Taușanov (a.n. 1962), găsit de oamenii legii din Grecia atunci când l-au reținut, pe 22 iulie curent, la Atena, împreună cu alte circa 20 de acte de identitate, eliberate de 20 de state diferite.

Potrivit The Insider, Plahotniuc ar fi mers „cu regularitate” în ultimul an la Moscova și ar fi avut întâlniri „la cel mai înalt nivel” la Kremlin. Publicația remarcă faptul că, deși acum Federația Rusă a solicitat autorităților din Grecia extrădarea lui Plahotniuc la Moscova pentru a fi judecat în dosarul „laundromat”, oligarhul „nu a avut nicio problemă” să fie primit în ultimul an de mai multe ori la Kremlin. Federația Rusă ar intenționa să obțină, cu ajutorul lui Plahotniuc, controlul asupra Parlamentului Republicii Moldova după alegerile din toamnă. Și anume prin intermediul unor politicieni controlați de oligarh, mai sugerează The Insider.

În aprilie 2025, canalul de YouTube „Malenkaya Strana” a publicat fragmente din interceptările lui Vladislav Darvai, care a fost reprezentantul comercial al Rusiei în R. Moldova din 2019 până în septembrie 2024. Într-o discuție din 2024 cu iubita sa, Natalia Pelin, Darvai a recunoscut că a fost implicat în organizarea vizitei secrete a lui Vladimir Plahotniuc la Moscova, unde acesta urma să se întâlnească cu adjunctul șefului Administrației Prezidențiale ruse, Dmitri Kozak.

„Din discursul confuz și abrupt al lui Darvai, era clar că Plahotniuc hotărâse să vină la Moscova. Asta în ciuda dosarului penal, pentru negocieri secrete cu Dmitri Kozak. Acesta trebuia să sosească pe 4 iunie și să stea la Hotelul Național. De teama de a fi surprins de camerele de filmat, Plahotniuc a fost obligat să poarte ochelari de soare și o șapcă”, notează The Insider.

Potrivit publicației, Plahotniuc a fost condus de la aeroport cu o mașină specială. Aceasta nu era oprită în trafic, și ar fi stat timp de trei zile în capitala rusă, timp în care nu i s-a permis să părăsească camera de hotel pentru a nu fi văzut de străini. Plahotniuc ar fi zburat din Dubai la Moscova pe 4 iunie 2024 și s-a întors înapoi pe 7 iunie, conform documentelor analizate de The Insider.

„Înțelegi că tot ce se întâmplă acum este în mare parte vina ta? Ai avut toată puterea, dar ai jucat așa cum ai jucat”, i-ar fi spus Kozak lui Plahotniuc, potrivit lui Darvai. Plahotniuc ar fi răspuns că și-a corectat greșelile și este gata să se întoarcă în politica moldovenească, dar nu poate face asta singur, motiv pentru care a zburat la Moscova, a mai dezvăluit Darvai.

Următoarea întâlnire dintre Kozak și Plahotniuc ar fi avut loc peste o săptămână, la Minsk, capitala Belarusului, dar nu a fost ultima.

Potrivit The Insider, cu același pașaport pe numele lui Mihail Taușanov, Plahotniuc a zburat la Moscova în iulie și octombrie 2024, precum și în martie și aprilie 2025.

În același articol, reporterii The Insider amintesc schemele aplicate de Federația Rusă pentru a deturna rezultatele alegerilor din toamna anului trecut din R. Moldova. Și anume prin intermediul grupării gestionate de condamnatul Ilan Șor - transmiterea banilor din Federația Rusă prin curieri, carduri MIR sau transportarea organizată, cu avioanele, a alegătorilor la secțiile de vot din străinătate etc., care, însă, nu i-au adus Moscovei rezultatul dorit.

Acum, Moscova se concentrează pe alegerile parlamentare din R. Moldova, pentru a putea controla Legislativul de la Chișinău, după scrutinul din toamnă, și mizează pe două blocuri, notează sursa citată. Este vorba despre blocul ce nu își ascunde simpatiile pentru Moscova, format din patru politicieni proruși - Igor Dodon (Partidul Socialiștilor), Vladimir Voronin (Partidul Comuniștilor), Irina Vlah (Inima Moldovei) și Vasile Tarlev (Viitorul Moldovei), care au anunțat că se vor uni într-un bloc electoral pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

De asemenea, Kremlinul mizează și pe blocul „proeuropean” „Alternativa”, condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativă Națională, precum și de fostul prim-ministru Ion Chicu care conduce Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Mark Tkaciuk de la Congresul Civic și fostul candidat de la ultimele alegeri prezidențiale, Alexandr Stoianoglo.

„Folosind strategia a două blocuri cu două opinii politice opuse, Moscova speră să atragă cât mai mulți alegători. Dar principalul lucru care îi leagă pe toți politicienii menționați mai sus este o lungă istorie de relații cu Plahotniuc”, notează The Insider.