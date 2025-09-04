Social Polițiștii se plâng că arestații le aduc ploșnițe







Poliţia Capitalei transmite că are în vigoare un acord-cadru pentru servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar aceste acţiuni sunt desfăşurate periodic „tuturor centrelor de reţinere şi arestare preventivă”. Potrivit instituției, chiar și în aceste condiții ploşniţele pot reapărea prin intermediul bunurilor personale ale persoanelor aflate în custodia Poliției.

Precizările vin în contextul unor acuzații formulate de organizațiile sindicale din sistem, care reclamă starea necorespunzătoare a condiţiilor din sedii și din centrele de arest. Sindicaliştii susţin că mai mulţi poliţişti au ajuns la spital în urma muşcăturilor provocate de ploşniţe. Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au reacţionat miercuri seară, subliniind că situațiile semnalate sunt gestionate prin măsuri specifice, în baza contractelor active pentru combaterea dăunătorilor.

„Peste 10 polițiști au ajuns la UPU, cu corpul plin de mușcături. Mulți se dezbracă de hainele cu care au venit de acasă și le lasă în afara sediului, pe unitățile de aer condiționat, pentru a nu-și infesta familiile. Unii și-au aruncat mobila și covoarele, iar alții au fost obligați să-și schimbe chiria din cauza infestării. În prezent, peste 40% dintre angajați declară că vor să plece din aceste structuri pentru a scăpa de coșmar”, a transmis Sindicatul Europol.

Reprezentanţii Poliţiei Capitalei subliniază că instituţia acordă o atenţie deosebită protejării sănătăţii propriilor angajaţi, dar şi asigurării unor condiţii adecvate pentru persoanele aflate în arest. Potrivit autorităţilor, până în 2026 este valabil un acord-cadru ce prevede prestarea de servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

Contractul se aplică atât centrelor de reţinere şi arest preventiv, cât şi tuturor secţiilor de poliţie din subordinea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Intervenţiile sunt programate trimestrial, dar pot fi realizate şi suplimentar, în funcţie de necesităţi sau sesizări specifice, au precizat oficialii instituţiei.

„Poliţia Capitalei tratează cu maximă seriozitate orice aspect ce ţine de sănătatea şi siguranţa poliţiştilor, precum şi de condiţiile oferite persoanelor aflate în custodia instituţiei. Până în anul 2026, este în vigoare un acord-cadru privind servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, aplicabil tuturor centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi tuturor sediilor de poliţie din subordine. În baza acestuia, acţiunile sunt efectuate trimestrial, precum şi suplimentar, în funcţie de necesităţi sau sesizări punctuale”, mai arată Poliţia Capitalei.

Sindicatul Europol atrage atenția asupra condițiilor precare din centrele de reținere și arest preventiv din București, unde, potrivit sindicaliștilor, spațiile sunt infestate cu ploșnițe de mai multe luni. Reprezentanții sindicatului susțin că polițiștii care își desfășoară activitatea în aceste sedii se confruntă cu mușcături, igienă deficitară și lipsa unor măsuri minime de curățenie.

„Cerem public măsuri urgente și responsabilitate din partea celor care conduc Poliția Capitalei și Ministerul Afacerilor Interne. La acest moment am sesizat Direcția de Sănătate Publică și Avocatul Poporului pentru a dispune încetarea activității în aceste spații”, a mai anunțat Sindicatul Europol .

Sindicatul Europol a mai precizat în comunicat că „Zeci de polițiști de la DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat: spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Poliția Capitalei sunt pline de ploșnițe! De luni întregi, colegii noștri reclamă mușcături, mizerie și lipsa unor măsuri elementare de igienă. Imaginile nu mai lasă loc de scuze: ploșnițele au infestat spațiile de lucru și de detenție, acolo unde polițiștii își fac datoria 12 ore pe zi”.