Au furat 30.000 de euro de la un bătrân, mințind că fac deratizare

Trei bărbați din județul Cluj au fost reținuți de polițiștii din Mureș, fiind bănuiți de comiterea unui furt de aproximativ 30.000 de euro, în mai multe valute. Fapta ar fi avut loc în urmă cu o săptămână, într-o locuință din Târgu Mureș, unde cei trei ar fi pătruns sub pretextul efectuării unor lucrări de deratizare.

Potrivit anchetatorilor, suspecții au profitat de încrederea proprietarului, un bărbat în vârstă, și au sustras banii din casă. Ulterior, în urma perchezițiilor efectuate la adresele acestora, polițiștii au descoperit peste 112.000 de lei, bani ascunși sub podelele locuințelor sau îngropați în pământ.

Mai exact, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Târgu Mureș au identificat și reținut trei bărbați din județul Cluj, în urma unei anchete privind furtul unei sume considerabile de bani, estimată la peste 30.000 de euro, dintr-o locuință din municipiul Târgu Mureș.

Investigațiile au început la data de 18 august, când proprietarul a sesizat dispariția banilor. În urma cercetărilor, o mare parte din prejudiciu a fost recuperată de oamenii legii.

Tâlhărie comisă sub pretextul unei deratizări

Polițiștii din Târgu Mureș desfășoară cercetări într-un caz de furt calificat, după ce două persoane necunoscute ar fi pătruns în locuința unui bărbat în vârstă de 81 de ani, sub pretextul realizării unei acțiuni de deratizare.

Potrivit informațiilor preliminare, dintr-o cameră a apartamentului au fost sustrase sume considerabile de bani, în mai multe valute, cu o valoare totală estimată la peste 30.000 de euro.

În urma verificărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi părăsit orașul imediat după comiterea faptei, cu sprijinul unei a treia persoane. Investigațiile poliției au condus la identificarea a trei bărbați, cu vârste de 26, 54 și 56 de ani, toți domiciliați în comuna Bonțida, județul Cluj.

La data de 26 august, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile celor vizați, în baza unor mandate emise legal, în scopul strângerii de probe și continuării cercetărilor.

Cei trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore

În cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiști, au fost identificate și ridicate mai multe mijloace materiale de probă, alături de sume de bani care depășesc 112.000 de lei. O parte din bani au fost găsiți îngropați în sol, sub locațiile supuse perchezițiilor.

Trei bărbați au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și continuarea investigațiilor. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestora pentru 24 de ore, fiind plasați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Bărbații urmează să fie prezentați magistraților mâine, 27 august, în vederea luării unei măsuri legale corespunzătoare. Acțiunea a fost sprijinită de Secția de Poliție Rurală Gherla, Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Cluj, precum și de efective ale Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca. Investigațiile sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, se arată încomunicatul emis de Poliția Română.

