Social Chirii mai scumpe, facturi mai mari pentru studenți. Va fi un an greu







În această perioadă, mii de studenți pornesc în căutarea chiriilor accesibile. Cererea ridicată face ca proprietățile bine poziționate și cu tarife convenabile să dispară rapid de pe piață. În marile orașe precum București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, prețurile apartamentelor și garsonierelor pentru studenți au crescut semnificativ în ultimii doi ani. Victor Popa, consultant Imobiliare.ro, afirmă că prețurile chiriilor au crescut cu 10%.

În București, cei care vor să închirieze o garsonieră trebuie să scoată din buzunar minim 300 de euro. În cazul apartamentelor cu două camere, proprietarii cer de la 350 de euro în sus. Dincolo de prețurile piperate, cei din domeniu susțin că există cerere mare în acest an.

„Sectorul și-a revenit față de anii precedenți, pentru că în pandemie și imediat după nu a fost o cerere foarte mare. Prețurile au crescut cu minimum 10% în acest an. Au mai crescut și cerințele chiriașilor față de ceea ce livrează proprietarii. Proprietarii au început să înțeleagă că apartamentele trebuie mai aranjate”, ne-a spus consultantul imobiliar.

Potrivit acestuia, studenții nu mai pot închiria apartamente cu prețuri mai mici de 300 de euro.

„Nu am mai avut apartamente sub 300 de euro. De curând am avut unul cu 280 în zona Delfinul, dar, în rest, pe lângă metrou sau facultăți, nu se mai găsesc apartamente sub 300 de euro. Acum doi ani se mai găseau chirii cu 270-260 sau chiar 250 de euro la parter. De la 300 de euro în sus găsim o garsonieră”, a adăugat el.

În Cluj-Napoca, studenții găsesc cu greu o garsonieră cu o chirie mai mică de 360 de euro. Conform site-urilor de imobiliare, majoritatea studiourilor din Cluj se închiriază cu 399 de euro. Apartamentele cu două camere pot fi închiriate cu minim 460 de euro, iar cele din apropierea facultăților sunt mult mai scumpe.

Iașiul și Timișoara au prețuri asemănătoare, care variază în funcție de zonă și facilități. Un apartament cu două camere se închiriază cu minim 420 de euro, iar o garsonieră cu minim 220 de euro.

În Târgu Mureș, studenții unt nevoiți să analizeze atent ofertele și să fie rapizi în decizie, pentru a găsi chirii care să se încadreze în buget și să le asigure un spațiu confortabil. Proprietarii se confruntă cu o cerere fără precedent în această perioadă, ceea ce menține piața în tensiune până la începerea semestrului.

Ciprian Precup, student la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș, susține că o garsonieră poate fi închiriată cu minim 300 de euro în orașul care găzduiește un important centru universitar.

„Sunt destul de mari prețurile. Se profită foarte mult de pe urma studenților. Găsești chirii de la 300 de euro, care nu oferă prea multe. Majoritatea preferă apartamente mai mari, plătesc peste 600 de euro și stau mai mulți studenți împreună. Sunt studenți care plătesc și 800 de euro pe lună. Eu am avut noroc și am nimerit ceva mai ieftin. Chiria pentru o garsonieră se învârte în jurul sumei de 300 de euro. Tot de 300 de euro în sus se închiriază și apartamentele cu două camere”, ne-a spus el.

Astfel, piața chiriilor pentru studenți rămâne foarte competitivă, iar factorii decisivi pentru a găsi rapid o locuință sunt prețul, locația și starea în care se află apartamentul sau garsoniera. Având în vedere valul de scumpiri și măsuri aplicate de actuala guvernare, cheltuielile lunare ale studenților vor crește semnificativ începând din această toamnă.