Justitie Fost candidat la prezidențiale, acuzat că a încercat să racoleze un minor







Sebastian Popescu, cunoscut pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale din România, a fost audiat recent de polițiști, în urma unei sesizări primite prin apel la numărul de urgență 112. Potrivit unor surse judiciare citate de gandul.ro, sesizarea a vizat suspiciunea că acesta ar fi încercat să ia legătura, prin intermediul unei rețele de socializare, cu un adolescent în vârstă de 15 ani, în scopul unor relații intime

Poliția din Sectorul 3 a intervenit în urma unei sesizări făcute de Alexandru Constandachi, cunoscut în spațiul public sub pseudonimul „Justițiarul de Berceni”, o persoană activă cu privire la comportamentele abuzive din mediul online, în special cazuri de agresiune sexuală.

Alexandru Constandachi a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare un bărbat identificat ca Sebastian Popescu, surprins în timp ce discută cu agenți de poliție. Potrivit informațiilor disponibile, polițiștii de la Secția 27 s-au deplasat la fața locului pentru a purta discuții cu persoanele implicate.

Ca urmare a intervenției, Sebastian Popescu a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Măsura a fost luată în scopul efectuării unor verificări suplimentare și pentru clarificarea circumstanțelor semnalate în sesizare.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Sebastian Popescu, este acuzat că i-ar fi trimis mesaje cu conținut indecent și materiale pornografice unui minor în vârstă de 15 ani, fiind conștient de vârsta acestuia.

Sebastian Popescu a înființat în 2015 Partidul Noua Românie și a fost implicat în diverse controverse politice, inclusiv în legătură cu modul în care și-a colectat semnăturile pentru susținere în campania electorală.