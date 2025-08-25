Justitie Primarul și șeful Poliției Locale din Mangalia, acuzați de luare de mită. Stenograme și dovezi adunate de procurori







Primarul și șeful Poliției Locale din Mangalia, Radu Cristian și, respectiv, Zamfir Laurențiu, sunt acuzați de DNA de luare de mită, potrivit unui comunicat al instituției. Din referatul pentru propunerea de arestare preventivă rezultă că dosarul a fost deschis ca urmare a denunțului penal făcut la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, de Dorinel Colgiu, care le-a spus procurorilor că el era folosit pentru a aduna sumele de bani cerute ca mită de la diverse firme.

„Martorul denunțător a sesizat faptul că, prin intermediul său, primarul municipiului Mangalia, RADU CRISTIAN și șeful Poliției Locale Mangalia, ZAMFIR LAURENȚIU, au primit sume de bani, cu titlu de mită, de la agenți economici din mun. Mangalia, pentru rezolvarea unor probleme care erau fie de competența primăriei fie a poliției locale, astfel încât respectivii agenți economici să-și poată desfășura activitatea comercială fără a întâmpina probleme din partea autorităților locale din mun. Mangalia, respectiv controale din partea poliției locale sau alte probleme de natură juridică sau urbanistică”, se arată în referatul procurorilor DNA.

„Din sumele de bani percepute de la agenții economici, o treime era destinată lui ZAMFIR LAURENȚIU și două treimi primarului RADU CRISTIAN, uneori numitul COLGIU DORINEL oprind și pentru sine un comision de cel mult 25%, caz în care remitea primarului 50% și șefului poliției locale 25%.

Totodată COLGIU DORINEL menționează că lui ZAMFIR LAURENȚIU îi remitea de fiecare dată sumele de bani în mod direct, însă primarului RADU CRISTIAN îi achiziționa în schimbul acestor sume de bani, diverse articole vestimentare de pe site-ul „Piniparma”, RADU CRISTIAN furnizându-i acestuia link-urile produselor dorite, plata fiind efectuată de către COLGIU DORINEL din contul său personal sau al fratelui său”, mai acuză procurorii anticorupție.

Procurorii mai scriu în referat, detaliat, despre diverse tranzacții despre care spun că aveau rolul de a ascunde mita primită de primar și șeful Poliției Locale.

Potrivit DNA, primarul municipiului Mangalia, Radu Cristian, și șeful Poliției Locale, Zamfir Laurențiu, ar fi primit sume importante de bani de la agenți economici, folosind intermediari și tranzacții mascate. Ancheta scoate la lumină o rețea care a afectat multiple firme și persoane fizice, favorizând unele afaceri și blocând altele, prin presiuni, autorizări ilegale sau ignorarea controalelor.

La 19 septembrie 2024, Colgiu Dorinel a depus un denunț la DNA – Serviciul Teritorial Constanța. El a explicat că banii percepuți de la agenți economici erau împărțiți astfel: două treimi către primar și o treime către șeful Poliției Locale. Uneori, Colgiu păstra și el până la 25% din sumă.

Sumele destinate șefului poliției erau predate direct, în timp ce primarului îi erau cumpărate articole vestimentare de pe site-ul Piniparma, conform link-urilor furnizate de Radu Cristian. Plata era efectuată din contul personal al lui Colgiu sau al fratelui său, astfel încât mita să fie mascată.

Procurorii arată că aceste tranzacții vizau activitățile comerciale ale firmelor, autorizări urbanistice sau evitarea amenzilor, toate sub autoritatea și controlul primarului.

În aprilie 2025, Mătăsaru Marian-Henk a depus un denunț, susținând că pentru a obține autorizația de intrare în legalitate a unei construcții P+6 în stațiunea Saturn i s-a cerut să cumpere două terenuri de la fosta soție a primarului, Radu Bianca Marga, în valoare totală de 1 milion de euro. Propunerea a fost făcută de primar, iar șeful Poliției Locale i-ar fi transmis că implicarea sa îl va ajuta ulterior.

În iunie 2025, Tase Marius-Petruț, fost Arhitect Șef al Municipiului Mangalia, a depus un denunț prin care a declarat că i s-au cerut sume între 5.000 și 15.000 euro pentru semnarea unei autorizații de construire pentru un imobil din stațiunea Saturn, la Greenport nr. 11.

DNA arată că primarul Radu Cristian a pretins și primit sume semnificative de la mai multe persoane și firme:

Moraru Florin – 30.000 euro în 2022-2023 pentru activități comerciale pe plajă cu S.C. DELTA S.R.L., fără a fi sancționat.

Ion Lucian – 10.000 euro în 2022-2023 pentru a nu fi amendat sau oprit de Poliția Locală în construcții.

Viereanu Elena – 8.000 euro vara 2023 pentru amplasarea șezlongurilor pe plaja restaurantului Lazzy din Portul Turistic Mangalia.

Stănică Adrian – 40.000 euro în 2023-2024 pentru amplasarea tonetelor de înghețată și aprobarea actelor de urbanism pentru construirea unui bloc în Portul Turistic Mangalia.

Silviu Stoica – 20.000 euro pentru autorizații și certificate de urbanism în Neptun.

Caracostea Cătălin-Mihail – 30.000 euro pentru a evita controale la construirea unui imobil de 300 mp în Neptun, str. Faleză nr. 3.

Mătăsaru Marian-Henk – 50.000 euro în ianuarie-februarie 2025 pentru obținerea unui certificat de edificare/extindere pentru construcția din Saturn, str. Greenport nr. 11.

Potrivit DNA, sumele erau fie plătite direct, fie prin intermediul unor achiziții de haine, fie prin compensarea prețului unor imobile, cum ar fi Hotel Topaz și terenurile aferente.

DNA a explicat că, prin aceeași schemă, au fost disimulate următoarele sume:

500.000 euro – ascunși prin reducerea prețului de achiziție a imobilului TOPAZ-AURORA S.R.L. și Hotel Topaz;

30.000 euro – de la Caracostea Cătălin-Mihail, remis indirect primarului;

50.000 euro – de la Mătăsaru Marian-Henk, compensat din valoarea Hotelului Topaz și a terenului aferent.

Aceste operațiuni, spun procurorii DNA, intră sub incidența infracțiunii de spălare a banilor, conform Legii 129/2019.

Ancheta Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a scos la iveală implicarea unor persoane apropiate primarului municipiului Mangalia în scheme complexe de corupție, trafic de influență și spălare de bani. Printre acestea se numără Radu Bianca-Marga, fosta soție a primarului, și Zaharia Manuel, un apropiat cu legături în mediul de afaceri local.

Procurorii DNA au dispus continuarea urmăririi penale împotriva Radu Bianca-Marga, administrator la S.C. TOPAZ-AURORA S.R.L., pentru complicitate la spălarea banilor.

Ancheta arată că aceasta, în cunoștință de cauză, a facilitat ascunderea unor sume importante, provenite din tranzacții cu imobile de lux, pentru a le transforma în mită indirectă pentru primarul Radu Cristian. Printre sumele vizate se numără:

-500.000 euro: diferența reală de preț pentru achiziția activelor TOPAZ-AURORA S.R.L. și Hotel Topaz, ascunsă prin acte de cumpărare fictive sau ajustări contabile. Această sumă a fost remisă primarului prin intermediul lui Silviu Stoica.

-30.000 euro: sumă remisă în 2023 de Caracostea Cătălin-Mihail către Radu Cristian, tot prin intermediul lui Silviu Stoica.

-50.000 euro: diferența de preț obținută prin diminuarea fictivă a valorii imobilelor, remisă în 2025 de Mătăsaru Marian-Henk către primar, prin același intermediar.

În toate aceste cazuri, Radu Bianca-Marga, în calitate de administrator, a cunoscut prețurile reale și a permis manipularea actelor pentru a ascunde tranzacțiile reale. Procurorii arată că astfel s-au creat aparențe legale, dar sumele respective au fost folosite efectiv pentru mită și favorizarea primarului în afaceri imobiliare și aprobări urbanistice.

Zaharia Manuel este vizat pentru trafic de influență. DNA susține că acesta a acceptat, la 8 mai și 26 iunie 2025, promisiunea lui Mătăsaru Marian-Henk de a renunța la 50.000 euro, sumă pentru care garantase inițial. Scopul era ca Zaharia să folosească influența sa asupra primarului Radu Cristian pentru semnarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii unei construcții realizate fără autorizație pe strada Greenport nr. 11 din stațiunea Saturn.

Astfel, Zaharia a devenit intermediarul prin care s-au legalizat construcții fără autorizație, în beneficiul direct al primarului și al firmelor asociate acestuia.

DNA a extins cercetările și pentru folosirea cu rea-credință a bunurilor societății. Astfel, primarul Radu Cristian și Radu Bianca-Marga au beneficiat gratuit de două autovehicule BMW, în valoare de aproximativ 90.000 euro fiecare. Aceste mașini au fost puse la dispoziție de societățile Regional Air Services SRL și Gepeto Impex SA, iar procurorii susțin că bunurile au fost folosite pentru exercitarea atribuțiilor primarului și pentru favorizarea afacerilor private.

Această practică ridică problema folosirii resurselor private pentru scopuri personale sau pentru a facilita corupția, sub forma unui beneficiu indirect și ascuns.

Potrivit DNA, sumele erau compensate prin tranzacții imobiliare: reduceri fictive de preț, acte adiționale și contracte de cesiune pentru a masca sumele reale plătite ca mită. Intermediarul Silviu Stoica ar fi fost folosit pentru a transfera sume și bunuri către primar fără a lăsa urme directe. Fosta soție a primarului și alți administratori ar fi ajutat la disimularea tranzacțiilor.

Bunurilor societăților comerciale, mașini și alte active, ar fi fost puse la dispoziția celor implicați pentru a consolida influența asupra deciziilor primarului. Probele administrate în dosarul Mangalia sunt: mita, comisioanele și achizițiile online pentru primar

În septembrie 2024, DNA a dispus începerea urmăririi penale „in rem” pentru luare de mită ca urmare a denunțului lui Colgiu Dorinel care a explicat că primarul și șeful Poliției Locale primeau sume de bani și bunuri de la agenți economici pentru a rezolva probleme care țineau fie de primărie fie de Poliția Locală, o parte din bani era reținută de Colgiu ca și comision iar restul se împărțea între primar și șeful poliției, primarul primind aproximativ două treimi iar șeful Poliției Locale o treime, dacă Colgiu păstra comisionul procentele erau ajustate astfel încât primarul primea 50%, șeful poliției 25% iar intermediarul 25%

Colgiu Dorinel a detaliat tranzacțiile cu mai mulți agenți economici. Printre aceștia, Florin Moraru, care deținea un beach bar în Mangalia, a remis anual sume de 15.000 euro în perioada 2020-2024 pentru a evita problemele cu Primăria și Poliția Locală. Totalul a fost de aproximativ 30.000 euro, împărțit între Colgiu ca și comision, Zamfir și primar prin comenzi online sau cash.

Ion Lucian, proprietar al hotelului Palace din Venus, a dat sume de 4.000 și 6.000 euro pentru probleme de construcții. Jumătate din aceste sume a fost folosită pentru achiziții online vestimentare pentru primar, iar cealaltă jumătate către Zamfir, cu un comision pentru Colgiu.

Viereanu Elena, proprietara restaurantului Lazy, a oferit 8.000 euro pentru permisiunea de a amplasa șezlonguri pe plajă. Aproximativ jumătate din sumă a fost folosită pentru comenzi vestimentare pentru primar, iar restul către Zamfir, cu un comision pentru Colgiu.

Adrian Stănică, care deținea tonete de înghețată și a construit un bloc, a remis 20.000 euro pentru sezonul estival și acte de urbanism. Jumătate din sumă a fost folosită pentru comenzi online vestimentare pentru primar, iar restul împărțit între Colgiu și Zamfir.

Totalul estimat primit de Colgiu de la acești agenți economici în perioada 2022-2024 este de 88.000 euro. Dintre acestea, 41.582,85 euro au fost folosite pentru achiziții vestimentare online pentru primar, aproximativ 5.000 euro au fost dați cash direct primarului, iar restul sumelor a fost împărțit între Colgiu și Zamfir.

Primarul Radu Cristian trimitea link-uri pe WhatsApp cu articole vestimentare și mărimea dorită, Colgiu plătea comenzile din contul său sau al fratelui său iar bunurile erau livrate la sediul Primăriei Mangalia, secretarele preluau coletele și le depozitau în biroul primarului, iar retururile când erau necesare erau gestionate tot prin intermediul secretarilor, primarul era informat asupra sursei banilor prin gesturi sau notificări indirecte de la Colgiu și Zamfir. Astfel, mita sub formă de bani cash era convertită în bunuri personale pentru primar disimulând proveniența sumelor

Colgiu Dorinel a fost de încredere al primarului încă din 2011 implicat în campanii electorale și în relațiile politice ale acestuia, a gestionat și distribuit sumele colectate de la agenți economici conform instrucțiunilor primarului și ale șefului Poliției Locale, achizițiile vestimentare realizate pentru primar totalizând peste 41.500 euro între 2022 și 2024. În cele mai multe cazuri primarul nu a stabilit cuantumul sumei de la agenți economici ci doar primea bunurile sau informații indirecte.

La data de 24.07.2025 Florin Moraru a fost audiat în calitate de martor și a confirmat că își menține integral declarația dată la 17.07.2024 în dosarul penal 50/9/P/2024 al DNA – ST Constanța.

Moraru a explicat că l-a cunoscut pe Colgiu Dorinel în anul 2020 printr-o prietenă comună și că în acea perioadă era administrator la SC DELTA SRL și administrator special la SC SATURN BANANA BEACH SRL, iar ulterior, în 2021, a înființat SC VENUS BANANA BEACH SRL. Activitățile desfășurate cu SC DELTA SRL au constat în închirierea de șezlonguri și vânzarea la beach bar pe plaja din cordonul Saturn și Venus.

Pentru SC DELTA SRL Moraru nu a putut obține autorizație de construire pentru beach-bar și ulterior autorizație de funcționare pe plajă. În 2019 a avut o autorizație provizorie valabilă două luni, dar în anii următori nu a mai primit autorizație. Din acest motiv a decis să dea diverse sume de bani cu titlu de mită lui Colgiu Dorinel inițial în luna mai sau iunie 2020 suma convenită fiind de 15.000 euro pentru a putea funcționa în liniște. Colgiu i-a transmis suma pe hârtie, a luat-o și a rupt-o, iar banii au fost dați într-o cutie de pantofi într-o curte din Saturn, lângă Dacia Service, unui angajat de la o spălătorie

Moraru a declarat că în 2021 a reluat activitatea pe plajă și a plătit din nou 15.000 euro în aceeași curte, suma fiind ascunsă într-o cutie de sticlă de whisky, iar activitatea sa nu a fost controlată de Primăria Mangalia. În 2022 situația s-a repetat, cu plata sumei de 15.000 euro, Colgiu indicând că va trebui să primească și o amendă mică de la Poliția Locală pentru a nu atrage atenția asupra activității sale fără autorizație. Moraru a contestat amenda și a câștigat procesul, dar plata către Colgiu a continuat la sfârșitul lunii august, suma fiind pusă într-un tricou și lăsată în mașina acestuia

„În 2023 Moraru a continuat să plătească suma de 15.000 euro, dar sezonul slab l-a determinat să dea doar 7.000 euro la sfârșitul verii, apoi 2.000 euro în toamnă, urmând să achite restul de 6.000 euro când va putea. În 2024, neputând să achite restanța și suma anuală de 15.000 euro, a decis să depună un denunț la DNA Constanța. Tot în 2024 i-a mai plătit lui Colgiu 2.000 euro pentru campania electorală a primarului Radu Cristian, sume documentate în dosarul penal”, se mai arată în referatul DNA.

Moraru a explicat că în perioada plăților, Colgiu Dorinel era mâna dreaptă a primarului Radu Cristian și se cunoștea că problemele agenților economici se rezolvau prin intermediul său. Colgiu i-a spus că banii primiți de la Moraru ajungeau la Radu Cristian și la șeful Poliției Locale, Laurențiu Zamfir. Moraru a încercat să negocieze suma, dar Colgiu a răspuns că va discuta cu cei doi, însă nu a mai comunicat nimic întrucât a fost arestat

După arestarea lui Colgiu Dorinel în iulie 2024 Moraru a fost supus unor controale frecvente de către Poliția Locală Mangalia, fiind amendat de aproximativ trei ori pe săptămână și supus măsurilor complementare de suspendare a activității societății și blocarea conturilor bancare. Moraru estimează că a fost sancționat de 11 sau 13 ori în această perioadă, comparativ cu o singură sancțiune în perioada în care a plătit banii lui Colgiu. El a mai precizat că printre agenții economici se știa că Colgiu pretindea mită, dar majoritatea se temeau să vorbească.

MORARU FLORIN: a remis 15.000 euro în anul 2022 și 15.000 euro în perioada 2023–2024, în total 30.000 euro. Din această sumă, aproximativ 15.000 euro au fost folosiți pentru achiziționarea de obiecte vestimentare pentru primar, restul fiind împărțit între COLGIU DORINEL și ZAMFIR LAURENȚIU. Acești bani au fost plătiți pentru a-i permite societății comerciale S.C. DELTA S.R.L. să funcționeze pe plajă fără a fi controlată sau sancționată.

ION LUCIAN: a remis 10.000 euro în perioada 2022–2023 pentru a evita sancțiuni ale Poliției Locale în domeniul construcțiilor. Suma a fost parțial folosită pentru achiziții vestimentare pentru primar, diferența fiind împărțită între COLGIU DORINEL și ZAMFIR LAURENȚIU.

STĂNICĂ ADRIAN: a remis 40.000 euro în perioada 2023–2024. Jumătate din sumă a fost destinată achizițiilor de obiecte vestimentare pentru primar, iar cealaltă jumătate a fost împărțită între COLGIU DORINEL și ZAMFIR LAURENȚIU. Acești bani au fost solicitați pentru amplasarea tonetelor de înghețată și obținerea autorizațiilor de construire pentru un bloc în zona Portului Turistic Mangalia.

În total, COLGIU DORINEL a primit de la acești agenți economici suma de 80.000 euro, din care 41.582,85 euro au fost folosiți pentru cumpărarea de obiecte vestimentare de lux pentru primar. Remiterea acestor sume s-a făcut în legătură cu atribuțiile primarului conform Codului Administrativ, inclusiv prin intermediul Poliției Locale Mangalia.

Depozițiile martorilor și probele digitale (percheziție informatică) confirmă că solicitarea și primirea obiectelor vestimentare s-au realizat în mod repetat și fără justificare legală, ceea ce constituie fapta de dare și luare de mită.

Prin Ordonanța nr. 30/9/P/2025 din 13.05.2024, s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 291 alin. 1 Cod penal, în legătură cu acceptarea promisiunii sumei de 50.000 euro de către ZAHARIA MANUEL pentru primarul RADU CRISTIAN, la data de 08.05.2025.

În 2021, martorul denunțător MĂTĂSARU MARIAN HENK a obținut autorizație de construire pentru un bloc P+4 în stațiunea Saturn. După finalizarea construcției, COLGIU DORINEL i-a solicitat să construiască încă 3 etaje fără autorizație, promițându-i că nu va fi deranjat de autoritățile locale.

În 2025, pentru finalizarea legală a documentației de intrare în legalitate a clădirii P+7, primarul RADU CRISTIAN a solicitat prin intermediul lui ZAHARIA MANUEL suma de 50.000 euro de la MĂTĂSARU MARIAN HENK, pentru a facilita semnarea certificatului de edificare.

Convorbiri înregistrate la 08.05.2025 și 26.06.2025 arată că MĂTĂSARU MARIAN HENK era condiționat să cedeze suma pentru ca primarul să intervină pe lângă arhitect și alte persoane implicate în semnarea documentelor necesare intrării în legalitate.

În martie 2025, RADU CRISTIAN l-a chemat urgent, împreună cu ZAHARIA MANUEL, pentru a-i da 50.000 euro.

MĂTĂSARU MARIAN HENK a transmis suma prin transfer bancar către firma NEW STYLE ARCHITECTURE S.R.L., controlată de SILVIU STOICA, în două tranșe. DNA arată că stia că nu va mai recupera banii și că plata este condiționată de obținerea autorizației.

Potrivit DNA, a confirmat primirea sumei de 50.000 euro, parțial prin bancă (40.000 euro) și parțial cash (10.000 euro), la solicitarea lui RADU CRISTIAN prin ZAHARIA MANUEL, ca o plată intermediată pentru înlesnirea obținerii documentelor necesare autorizației.

DNA arată că, în cursul anilor 2022, 2023 și 2024, primarul Radu Cristian a pretins și primit de la agenții economici de pe raza municipiului Mangalia, în mod indirect prin intermediul lui Colgiu Dorinel, sume de bani cu titlu de mită, care au ajuns în posesia acestuia sub formă de obiecte vestimentare în sumă de 42.332,83 euro.

De la Moraru Florin, suma totală de 30.000 euro a fost remisă pentru a permite funcționarea societății comerciale S.C. Delta S.R.L. pe cordonul Saturn și Venus în timpul verii, fără a fi controlată de Poliția Locală. Aproximativ jumătate din sumă a fost folosită pentru plata comenzilor online de obiecte vestimentare pentru primar, iar restul a fost împărțit între Colgiu Dorinel și Zamfir Laurențiu.

De la Ion Lucian, suma de 10.000 euro, primită pe parcursul anilor 2022 și 2023, a fost destinată rezolvării unor probleme de disciplină în construcții, în sensul de a nu fi amendat, închis sau demolat de Poliția Locală. O parte din sumă a fost folosită pentru obiecte vestimentare pentru Radu Cristian, iar diferența a fost împărțită între Colgiu Dorinel și Zamfir Laurențiu.

De la Stănică Adrian, suma de 40.000 euro, primită în anii 2023 și 2024, a fost folosită astfel: 20.000 euro pentru a fi lăsat să amplaseze tonete de înghețată în Mangalia și stațiuni pe durata sezonului estival, iar 20.000 euro pentru eliberarea unor acte de urbanism și pentru a nu fi amendat de Poliția Locală în legătură cu construcția unui bloc în zona Portului Turistic Mangalia. Din această sumă, 20.000 euro au fost folosiți pentru obiecte vestimentare pentru primar, iar diferența a fost împărțită între Colgiu Dorinel și Zamfir Laurențiu.

În total, în perioada 2022–2024, Colgiu Dorinel a primit de la agenții economici suma de 80.000 euro, din care 41.582,85 euro a fost folosită pentru achiziții de obiecte vestimentare de pe site-ul Piniparma pentru Radu Cristian.

Sumele de bani ar fi fost pretinse și primite de către Radu Cristian în legătură cu atribuțiile sale conferite de Codul Administrativ și regulamentul Poliției Locale Mangalia. „Șeful Poliției Locale își îndeplinește atribuțiile sub autoritatea și controlul primarului, care asigură respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor prin aparatul său de specialitate, printre care și Poliția Locală. Primarul exercită atribuții privind serviciile publice de interes local, ordinea publică și emiterea autorizațiilor necesare operatorilor economici.

Probele administrate mai arată că fapta este bine conturată. Martorul Moraru Florin a confirmat remiterea cu regularitate a unor sume pentru primar, iar martorii de încredere Colgiu Dorinel și Zamfir Laurențiu au confirmat primirea banilor și a foloaselor. Înscrisurile și percheziția informatică au demonstrat solicitarea repetată de către Radu Cristian a unor produse vestimentare de lux, primite preponderent la sediul Primăriei Mangalia. Contravaloarea acestor produse (41.582,85 euro) nu poate fi justificată, ceea ce indică clar fapta de dare și luare de mită”, se arată în referatil DNA.

Martorul Zamfir Laurențiu a declarat, confirmat de primar, că acesta deține obiecte de vestimentație de aproximativ 100.000 euro. Martorul Colgiu Dorinel a menționat că alte sume remise de agenți economici ar fi ajuns sub formă de haine comandate online. Apărarea primarului, conform căreia obiectele ar fi fost în contul unor datorii ale lui Colgiu Dorinel, este infirmată de probe și neverosimilă.

Prin ordonanța nr. 30/9/P/2025 din 13.05.2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale privind traficul de influență, fapta prevăzută de art. 6 din Legea 78/2000, raportat la art. 291 alin. 1 Cod penal, în legătură cu acceptarea promisiunii sumei de 50.000 euro de la Mătăsaru Marian-Henk de către Zaharia Manuel pentru sine sau pentru Radu Cristian, pentru a determina primarul să semneze documentele de intrare în legalitate pentru imobilul situat în stațiunea Saturn, str. Greenport nr.11, jud. Constanța.

În 2021, martorul denunțător Mătăsaru Marian-Henk a obținut autorizație de construire pentru un bloc P+4 prin societatea Hank S Company. După finalizare, la o întâlnire cu Radu Cristian și Colgiu Dorinel, primarul a plecat, dar i-a spus martorului să-l ajute pe Colgiu Dorinel, care i-a solicitat să construiască încă 3 etaje fără autorizație. Aceasta a fost realizată între 2022 și 2023, fără a fi deranjat de autoritățile primăriei.

La final, Radu Cristian a solicitat ca martorul să cumpere două terenuri de la el în valoare totală de 1.000.000 euro, ca parte a înțelegerii pentru obținerea autorizației de intrare în legalitate. Zaharia Manuel a acceptat să-și exercite influența asupra primarului, cu condiția ca obținerea autorizației să fie legală.

În ziua de 08.05.2025, în jurul orelor 16:11, colaboratorul cu identitate reală Mătăsaru Marian-Henk s-a întâlnit cu Zaharia Manuel în localitatea Tuzla. Discuția a fost înregistrată în mediul ambiental și a decurs astfel:

Mătăsaru Marian-Henk: Fratele meu, Manu. Bă, tu ești speranța mea, să-mi bag picioarele dacă te mint. Bă, băiatule, ajută-mă cu nebunii ăștia. Am fost acuma, i-am dat de cap cu asta, cu expertiza, nu mai merg pe nebuneala asta să mai depind de Laurențiu, deci am rezolvat-o. Merg pe prescripție, mă încadrez, ăsta al nostru, cum îl cheamă, Didi a zis, de la început a zis, mergeți pe prescripție că-i cel mai ok, că nu mai stăm de PUZ... N-am, frate, deci am cu lumea pe cap, sunt într-un c***t de nu mă văd, deci dacă nu mă ajuți acuma, crede-mă, nu mai dau decât să dau cu morții lor

Mătăsaru Marian-Henk: Nu, auzi, hai să, frate… una-i, alta-i… decât să pierd banii și să mă judec cu lumea… ce am avut cu Sile, rămâne așa, ajută-mă să am autorizația, să-mi dea Piticu (face referire la Radu Cristian) hârtiile, ajută-mă cu asta. Și uite, nici nu mă suni, eu plec mâine seară, plec în Dubai 7 zile, dacă îmi iese aia în 7 zile până mă întorc, nu mai discutăm de altceva

Zaharia Manuel: Da mă, n-am nimic împotrivă, doar să fie legal

Mătăsaru Marian-Henk: Bă, deci nu, eu am fost acum, eu acum vin de la expertă

Zaharia Manuel: Da

Mătăsaru Marian-Henk: Eu am toate hârtiile aici, sunt ok. Îmi face expertizele, mai îmi trebuie încă una pe urbanism, care mi-o face femeia și cu planurile astea, adică e legal, le semnează arhitectul șef. Dar hai să nu mă mai blocheze, crede-mă că îmi vine să disper…

Mătăsaru Marian-Henk: Să-mi bag *** dacă te mint, dar aia nu mai contează cu Laurențiu. Bă, și ăla poate are dreptatea lui, crede-mă că nu am făcut eu niciodată, nu m-am dus la el, că Sile s-a ca boul și a vorbit ca prostul, zicea că se duce la DNA. Du-te în *** mea, Sile, m-am dus la el, bă tu ești prost, du-te dracu de handicapat ce ești…

Zaharia Manuel: Da, mă…

Mătăsaru Marian-Henk: Hai nu-i chiar așa… sunt 50 de mii, nu e de colo. Vorbește te rog frumos și rezolvă. Treaba-i simplă, înțelegi, și nu facem nicio discuție. Eu o să depun actele, cu arhitectul am vorbit, e de acord. Da mă, deci am trecut pe prescripție, face ce are de făcut, e legal, nu are nimeni nimic

Mătăsaru Marian-Henk: Manu, te pupă fratele tău, mult. Te rog, trimit luni, te pui hai…

Întâlnirea din 26.06.2025

Întâlnirea dintre cei doi s-a repetat la data de 26.06.2025 în satul Tuzla, înregistrată în baza mandatului de supraveghere tehnică nr. 424/14.05.2025, prelungit prin încheierea nr. 343 din 13.06.2025. Dialogul relevant a fost salvat în fișierul „Rec1_20250626_124113.avi”, începând cu minutul 04:45:

Zaharia Manuel: Ce?

Mătăsaru Marian: Băi, ce faci? Cum ești?

Zaharia Manuel: Bag p***

Mătăsaru Marian: Ești stresat? Ești obosit?

Zaharia Manuel: Ce mă, am festival de film, bag p***

Mătăsaru Marian: Ăștia-s cu filmu p-aicea

Zaharia Manuel: Ce?

Mătăsaru Marian: Cu filmu ăștia, cu ce sunt?

Mătăsaru Marian: Aa

Zaharia Manuel: Vin 3000–4000 de oameni

Mătăsaru Marian: Manu, am rezolvat cu edificarea, cu intrarea în legalitate, cu prescripția. Tot ce-am avut. Și m-am luptat cu nebunu ăsta de arhitect luni de zile, până am rezolvat tot. Vorbește cu primaru te rog frumos. Sunt la el acuma, depinde numai de el să vorbească cu Didi, cu astea. Totul este legal, n-avem nicio problemă

Zaharia Manuel: Da mă, nu știu astea

Mătăsaru Marian: Dar te rog mult de tot, Sile mă tot f*** la cap, vine să-i semnez că am făcut transfer pe firmă. Am zis da mă, te rezolv, dă-i dracu de-aicea, nu se pune problema că nu-i rezolv eu lui. Dar vreau să fiu și eu mai liniștit, te rog mult. Totul e rezolvat

Mătăsaru Marian: Da, e la ei, totul e legal, mi-a semnat, m-a f**** arhitectul de m-a rupt

Zaharia Manuel: Nu știu, nu mă pricep.

Mătăsaru Marian: Nu mai e, da am rezolvat-o. Totul este legal, nicio problemă. Dar te rog cât de repede posibil

Zaharia Manuel: Da mă, îi zic

Mătăsaru Marian: Te pupă fratele tău, ești bronzat, ești bine. Hai să trăiești. Pa pa!

La audierea din 26.06.2025, Mătăsaru Marian-Henk a declarat: La începutul lunii martie 2025, am fost sunat de primarul Radu Cristian să mă întâlnesc urgent cu el la Kaufland Mangalia. La fața locului mă aștepta Zaharia Manuel, zis Manu, care mi-a spus să-i dau împrumut suma de 80.000 euro până ia Radu Cristian un credit bancar pentru a da lui Silviu Stoica 50.000 euro. Am explicat că nu dispun de întreaga sumă și am convenit să ajut cu 50.000 euro prin transfer bancar din contul firmei DIA Litoral S.R.L..

La transferul banilor am știut că nu-i voi mai recupera și că voi fi condiționat să renunț la împrumut, având în vedere obținerea documentației de intrare în legalitate a unui imobil situat în Saturn, str. Greenport nr.11. Zamfir Laurențiu, șeful Poliției Locale, mi-a spus că nu va elibera avizul necesar, iar primarul mi-a recomandat să cer sprijin doar de la Zaharia Manuel.

Am convenit să renunț la cei 50.000 euro pentru înlesnirea obținerii certificatului de edificare. Zaharia Manuel mi-a confirmat că va vorbi cu Radu Cristian pentru legalizarea procesului, ceea ce s-a și întâmplat. Am depus toate documentele, certificatul de edificare a fost semnat de arhitectul șef și urmează să fie semnat și de Didi George Călin în numele primarului. Transferul de 50.000 euro a fost efectuat în două tranșe în contul firmei New Style Architecture S.R.L. a lui Silviu Stoica.

Întrebare organ de cercetare al poliției judiciare: din declarațiile dumneavoastră anterioare cât și ale lui Mătăsaru Marian Henk rezultă că la începutul anului 2025 Mătăsaru Marian Henk v-a dat suma de 50.000 euro la solicitarea lui Radu Cristian prin intermediul lui Manuel Zaharia din documentele puse la dispoziție rezultă că Mătăsaru Marian Henk prin firma DIA Litoral a plătit la data de 27.01.2025 suma de 149.289 lei și la data de 12.02.2025 suma de 49.771 lei către firma S.C. New Style Architecture S.R.L. cu justificarea avans imobil Oituz sumă ce este echivalentă cu suma de 40.000 euro cum ați primit diferența de 10.000 euro

Răspunsul lui Silviu Stoica: suma de 10.000 euro am primit-o cash de la Mătăsaru Marian Henk în aceeași perioadă normal el trebuia să-mi dea toată suma cash la solicitarea lui Radu Cristian și reprezenta o plată din diminuarea prețului hotelului prin act adițional care prevedea reducerea prețului pe acțiuni că s-au făcut investiții întrucât Mătăsaru Marian Henk nu dispunea de toată suma cash mi-a dat 10.000 euro cash și 40.000 euro prin bancă.