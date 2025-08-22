Economie Proprietarii scapă de un calvar. Documentele care se eliberează mai rapid din 23 august







Un ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară schimbă, din 23 august, modul în care sunt eliberate actele de cadastru și cărțile funciare. Termenele de soluționare se reduc semnificativ, atât la nivelul instituției centrale, cât și la oficiile teritoriale, astfel încât proprietarii de imobile vor putea intra mai repede în posesia documentelor de care au nevoie.

Potrivit ordinului, sunt modificate termenele prevăzute în anexa Ordinului nr. 1764/2019. Este vorba despre perioadele în care cetățenii pot intra în posesia cadastrului, a cărții funciare sau a altor documente de publicitate imobiliară la prima înregistrare.

Dacă până acum eliberarea documentelor dura 18 zile lucrătoare, prin noua reglementare termenul se reduce la 12 zile. În cazul alocării unui număr cadastral, în loc de 11 zile lucrătoare, procedura va fi finalizată în opt zile. Tot opt zile lucrătoare sunt prevăzute și pentru înființarea unei cărți funciare.

Aceste schimbări îi ajută pe proprietarii de imobile să obțină mai repede actele necesare pentru tranzacții imobiliare, pentru intabulare sau pentru alte proceduri administrative și juridice.

Ordinul aduce schimbări și pentru imobilele înregistrate conform Decretului-lege 115/1938. În aceste cazuri, eliberarea documentelor de recepție cadastrală nu va mai dura 18 zile, ci doar 12, iar termenul pentru înființarea unei cărți funciare se reduce, de asemenea, la opt zile lucrătoare.

Reaminitim că, din 2 iunie, proprietarii de imobile pot obține gratuit, online, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele de plan cadastral pe ortofotoplan. Acestea se pot descărca direct din platforma MyEterra, accesând myeterra.ancpi.ro.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, eliberează documentele atât în format digital, cât și în format clasic, atunci când solicitarea este făcută de proprietari sau de reprezentanții legali ai acestora, a scris evz.

Cea mai simplă cale pentru obținerea gratuit, online, a extraselor de carte funciară și a extraselor de plan cadastral este deschiderea unui cont în aplicația MyEterra, cu autentificare prin ROeID, sistemul de identitate electronică utilizat în România pentru accesul securizat la servicii publice și private online, a explicat președintele-director general al ANCPI, Laurențiu Alexandru Blaga.

Dacă proprietarul nu are cont ROeID, documentele pot fi obținute prin mai multe modalități.

O primă opțiune este solicitarea online cu validare automată, disponibilă pentru cei care dețin o semnătură electronică calificată. Cererea se completează în MyEterra, se confirmă printr-un email, iar apoi se atașează copia actului de identitate semnată electronic.

A doua variantă este solicitarea online cu validarea identității la ghișeu. În acest caz, cererea se completează online, iar în termen de 72 de ore solicitantul primește o invitație de prezentare la oficiu pentru confirmarea identității cu un act valabil. După verificarea documentului și confirmarea emailului, cererea este procesată în maximum 72 de ore.

Cea de-a treia variantă este depunerea directă la ghișeu. Solicitantul se prezintă o singură dată cu un act de identitate valabil și completează formularul. Confirmarea adresei de email este obligatorie, iar cererea este analizată și soluționată în cel mult 72 de ore.