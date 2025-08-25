Social Prețul carburanților, 25 august 2025. Noile tarife la benzină, motorină și GPL







Stațiile de alimentare din România au afișat prețul carburanților pentru luni, 25 august. Comparativ cu ziua precedentă, valorile afișate au rămas, în mare parte, stabile. Potrivit datelor furnizate de platforme specializate în monitorizarea pieței, precum peco-online.ro, operatorii economici au operat ajustări la nivelul tarifelor pentru toate categoriile de combustibili: benzină, motorină și GPL.

Cele mai mici prețuri pentru benzina standard (benzina 95) în România au fost raportate în mai multe localități din țară, cu diferențe minime între stațiile de alimentare. Potrivit datelor actuale, cel mai redus preț a fost identificat la stația SOCAR din Onești, unde benzina se comercializează cu 7,26 lei pe litru.

Imediat după, mai multe stații Lukoil și Socar din diverse orașe oferă carburantul la prețuri apropiate, de 7,31 lei pe litru. Acestea includ stații din Sânnicolau Mare și din Onești.

Prețul de 7,32 lei pe litru este frecvent întâlnit în stații Lukoil din orașe precum Ploiești, Târgoviște, București și Chitila, indicând o relativă stabilitate a tarifelor în rețeaua acestui furnizor.

Cel mai mic preț la motorina standard înregistrat la nivel național este de 7,52 lei/litru, fiind practicat de stația SOCAR din Onești, pentru sortimentul NANO DIESEL.

Tot în Onești, aceeași companie comercializează motorina standard (Diesel) la un preț apropiat, de 7,54 lei/litru, identic cu cel afișat de stația LUKOIL din localitate pentru produsul Euro L Diesel.

Prețuri similare se regăsesc și în alte județe. La Brăila, motorina standard costă tot 7,54 lei/litru, iar în județul Gorj, la stațiile Socar din Târgu Cărbunești și Motru, același tip de carburant este vândut cu 7,55 lei/litru.

În Constanța, Lukoil menține un tarif unitar de 7,56 lei/litru pentru sortimentul Euro L Diesel în mai multe stații din oraș, inclusiv la punctele de vânzare Constanța 1, 3, 5, 6, 7 și 8.

La data de 25 august 2025, stația Lukoil din Pantelimon, situată pe strada Biruinței, înregistrează cel mai scăzut tarif pentru GPL auto la nivel național, cu un preț de 3,27 lei pe litru.

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai avantajoase prețuri se află stația Lukoil din Râmnicu Sărat, unde GPL-ul se vinde cu 3,54 lei/litru.

În Buzău, trei stații Lukoil (Buzău 1, 2 și 3) practică același preț – 3,57 lei/litru. Acest tarif este întâlnit și în alte orașe, unde se constată o ușoară uniformizare a prețurilor.

Mai multe stații Lukoil din Brașov, Giurgiu, Galați, Tecuci și Săcele comercializează GPL-ul la prețul de 3,58 lei/litru.