Social Prețul carburanților, 21 august 2025. Noile tarife la benzină, motorină și GPL







Prețul carburanților a fost afișat în stațiile de alimentare din România. În general, tarifele au rămas la nivel similar cu cel raportat în ziua precedentă. Conform informațiilor disponibile pe platformele de monitorizare a pieței, precum peco-online.ro, operatorii au efectuat actualizări ale tarifelor pentru toate tipurile de combustibili.

În prezent, cel mai scăzut preț pentru un litru de benzină standard (95) înregistrat pe teritoriul României este de 7,21 lei și poate fi găsit la stația SOCAR din Onești.

Alte stații cu prețuri competitive sunt cele din rețeaua Lukoil și Socar, unde tarifele variază între 7,26 și 7,27 lei pe litru. De exemplu, la Sânnicolau Mare, atât SOCAR cât și LUKOIL afișează un preț de 7,26 lei/litru pentru benzina 95 (denumită Euroluk COR 95 în cazul LUKOIL). Același preț se regăsește și la stația LUKOIL din Onești.

În orașe precum Ploiești, Târgoviște, București și Chitila, benzina standard costă 7,27 lei/litru, conform tarifelor practicate de stațiile LUKOIL și SOCAR.

Rețeaua de benzinării LUKOIL oferă cel mai scăzut tarif pentru benzina premium în România, potrivit datelor actualizate. Cel mai mic preț înregistrat este de 7,96 lei/litru, disponibil în stațiile din Sânnicolau Mare și Onești.

La o diferență minimă, de doar un ban, prețul ajunge la 7,97 lei/litru în mai multe alte locații din rețea, printre care se numără stațiile LUKOIL din Ploiești, Târgoviște, București, Chitila și Reșița. Ploieștiul înregistrează cel mai mare număr de stații cu acest preț, respectiv trei puncte de alimentare.

Toate valorile menționate corespund aceluiași tip de carburant, ECTO 100, produs premium al companiei. Prețurile afișate indică o relativă uniformitate la nivel național în stațiile LUKOIL, diferențele fiind minime între regiuni.

Cele mai mici tarife pentru motorina standard înregistrate în stațiile de alimentare din România variază între 7.52 și 7.58 lei pe litru, potrivit unei monitorizări recente a prețurilor la pompă.

Cel mai redus preț a fost identificat la stația SOCAR din municipiul Onești, județul Bacău, unde un litru de NANO DIESEL costă 7.52 lei. La mică distanță, stația SOCAR din Brăila (Dig) oferă același tip de carburant la 7.54 lei/litru, preț identic cu cel practicat la o altă stație SOCAR din Onești, unde este comercializată varianta standard Diesel.

În județul Gorj, atât în Motru, cât și în Târgu Cărbunești, prețul motorinei NANO DIESEL la stațiile SOCAR este de 7.55 lei/litru. Tot în această gamă de prețuri se încadrează și stația LUKOIL Onești 1, unde motorina Euro L Diesel este comercializată la 7.56 lei/litru.

La prețul de 7.57 lei/litru, motorina NANO DIESEL este disponibilă în mai multe locații SOCAR din țară, printre care Iași (Bahlui), Sânnicolau Mare (Timiș), Târgoviște, Constanța (Brătianu) și Darabani. Cea mai mare preț este de 7.58 lei/litru, înregistrată la stația LUKOIL Constanța 7, unde este vândut tipul Euro L Diesel.

În prezent, cel mai scăzut tarif pentru un litru de GPL auto din România este înregistrat la stația LUKOIL de pe Șoseaua Biruinței din Pantelimon, unde combustibilul este comercializat la prețul de 3,27 lei/litru.

Conform datelor actualizate, alte stații LUKOIL din țară practică prețuri ușor mai ridicate. De exemplu, în Râmnicu Sărat, GPL-ul se vinde cu 3,54 lei/litru, în timp ce în municipiul Buzău, toate cele trei stații monitorizate (LUKOIL Buzău 1, 2 și 3) afișează un preț identic de 3,57 lei/litru.

Prețul GPL-ului rămâne constant la 3,58 lei/litru în mai multe locații din țară, precum Brașov, Săcele, Tecuci și Giurgiu, potrivit sursei menționate.