Prețul carburanților, 20 august. Cele mai mici tarife la benzina standard și premium

Prețul carburanților în stațiile de alimentare din țară s-a menținut relativ constantă față de ziua anterioară, conform datelor furnizate de platformele specializate în monitorizarea prețurilor, precum peco-online.ro. Toate stațiile au actualizat prețurile pentru fiecare tip de combustibil, însă nu s-au înregistrat schimbări semnificative de preț la nivel național.

Cea mai redusă valoare pentru un litru de benzină standard a fost raportată la Onești, unde prețul era de 7,24 lei. Prețuri competitive au fost înregistrate și în stațiile PETROM din mai multe orașe:

Mai exact, cel mai scăzut preț raportat este în Onești, unde litrul de carburant costă 7,26 lei. În orașe precum Ploiești, București, Sânnicolau Mare și Titu, prețul urcă ușor, atingând 7,28 lei pe litru.

În alte localități, precum Reșița, Târgoviște, Băicoi și Chitila, costul pentru un litru de carburant ajunge la 7,29 lei. Același tarif este practicat și la stația SOCAR din Sânnicolau Mare.

La data de 20 august 2025, stațiile PETROM continuă să ofere unele dintre cele mai competitive prețuri la benzina premium în România. Potrivit datelor actualizate, cel mai scăzut tarif se înregistrează la stația din Onești, unde prețul unui litru de benzină premium este de 7,82 lei.

Alte stații PETROM cu prețuri apropiate includ punctele din Ploiești (PETROM 3 și PETROM 51 CINA), Titu, București (Doctor Herescu), Sânnicolau Mare, Reșița, Bocșa, Târgu Neamț și din nou Ploiești, unde benzina Premium este comercializată cu 7,84 – 7,85 lei pe litru.

Prețuri ușor mai ridicate, de 7,86 lei/litru, sunt raportate în localități precum Tăuții-Măgherăuș (stația PETROM 12), Băicoi (PETROM 28) și Huedin (PETROM 1).

Toate aceste valori reflectă costurile din rețeaua PETROM, unul dintre principalii furnizori de carburanți din țară. Diferențele de preț, deși minime, pot avea impact asupra deciziei consumatorilor, mai ales în contextul unui consum ridicat sau pe termen lung.

Cel mai scăzut preț pentru motorina standard înregistrat în România este de 7,54 lei/litru, conform datelor centralizate din mai multe stații de alimentare din țară. Cele mai mici prețuri sunt oferite atât de rețeaua Petrom, cât și de Socar.

Astfel, în orașul Brăila, la stațiile Petrom din zona Grădina Publică și Mircea Malaeru, motorina standard se comercializează cu 7,54 lei/litru. Același tarif este întâlnit și în Onești, la stația Socar, pentru motorina standard.

Pe lista stațiilor cu prețuri competitive se mai regăsește și Petrom Eurotruck din Arad, unde motorina standard costă 7,55 lei/litru. În aceeași localitate, Socar oferă sortimentul Nano Diesel la același preț – 7,55 lei/litru.

Tot la 7,55 lei/litru se vinde motorina standard și în stații Petrom din alte orașe: București (Dr. Herescu), Onești (stația Petrom 5). Prețuri ușor mai mari, de 7,56 lei/litru, sunt raportate în stațiile Petrom din Rovinari și Titu, în timp ce în Constanța, trei stații Petrom – MPP Constanța 6, Petrom 31 și Petrom Constanța Sud – afişează un tarif de 7,57 lei/litru pentru același tip de carburant.

Prețurile la GPL auto în România se mențin la un nivel competitiv, cu cele mai scăzute tarife raportate în stațiile PETROM din Focșani și Târgoviște, unde un litru de gaz petrolier lichefiat costă 3,56 lei.

Conform datelor actualizate, și alte stații din rețeaua PETROM și OMV oferă prețuri apropiate. În Buzău, atât la nord cât și la sud de oraș, prețul GPL-ului se situează la 3,57 lei/litru. Tot la acest tarif se înregistrează și stația OMV din zona Bellu, București.

Un nivel de 3,58 lei/litru este întâlnit în stații PETROM din Galați (stația Saturn), Ploiești (Bucov), și Giurgiu. În București, mai multe stații PETROM afișează un preț ușor mai ridicat – 3,59 lei/litru – același tarif fiind regăsit și în stațiile din Constanța (PETROM), respectiv în rețeaua SOCAR din Focșani.