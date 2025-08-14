Economie Ciudatul caz al dispariției datoriilor la stat avute de Grup Servicii Petroliere. Cum s-au volatilizat restanțe fiscale de peste 100 milioane de euro







Grup Servicii Petroliere (GSP), holdingul înființat la începutul anilor 2000 de omul de afaceri Gabriel Comănescu, este, conform datelor fiscale, unul dintre marii datornici la stat. Valoarea restanțelor este de peste 100 de milioane de euro. Nu însă și pe platforma ANAF, unde figurează cu doar 5,4 milioane.

Grup Servicii Petroliere (GSP) pare să fie beneficiarul unei misterioase dispariții a datoriilor avute la stat. Totalul acestora depășea 100 de milioane de euro pentru principalele patru companii din grup.

Astfel, pe primul loc în topul datornicilor figura, la începutul lui 2023, GSP Offshore, cu 386 milioane lei. Locul doi revenea societății Grup Servicii Petroliere SRL, care cumula datorii de 139 milioane lei în vara anului trecut. Grup Servicii Petroliere Logistic figura și el, în urmă cu doi ani, cu circa 21 milioane de lei. Iar Grup Servicii Petroliere Shipyard apărea, în toamna lui 2024, cu 17 milioane de lei, conform G4Media.

În prezent, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la Secțiunea restanțe, figurează doar Grup Servicii Petroliere SRL, cu două firme. Prima este Grup Servicii Petroliere Catering SRL, cu un total de aproape 24 milioane obligații fiscale restante, la 30.06. Cea de a doua firmă este Grup Servicii Petroliere Engineering, cu circa 3,4 milioane lei. În total, este vorba despre aproximativ 27,4 milioane de lei, adică 5,4 milioane de euro.

Despre restul de trei companii, portalul ANAF spune că „nu sunt informații disponibile”.

Pentru a avea o imagine mai clară asupra modului în care au dispărut peste 100 de milioane de euro din datoriile la stat ale Grup Servicii Petroliere, am solicitat informații direct de la sursă, respectiv de la ANAF.

În răspunsul trimis pe adresa redacției, Agenția face trimitere către lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante. Unde figurează doar cele două menționate.

Însă mai vine cu o serie de precizări asupra situațiilor în care „nu sunt considerate obligații fiscale restante”. Prima dintre acestea este cea pentru „obligațiile fiscale restante pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri de plată, potrivit legii”. Însă ANAF nu a precizat dacă există un acord comun de eșalonare a plăților sau este în curs.

Cea de a doua face referire la „obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată condițiile Legii contenciosului administrativ”. Nici în acest caz nu există precizări dacă datoriile au fost contestate. Urmează „obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară”. Adică, dacă firmele au intrat în insolivență, situație detaliată mai jos. În răspunsul ANAF, mai figurează „obligațiile fiscale care nu se sting”, precum și „creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului”. Dar nici aici ANAF nu oferă informații dacă a recuperat vreun ban prin executarea bunurilor.

În concluzie, Agenția nu spune ce s-a întâmplat cu datoriile. Dacă s-au acordat înlesniri de plată. Dacă companiile din Grup Servicii Petroliere au intrat în insolvență. Sau dacă existau sechestre aplicate. În acest sens, ANAF invocă „secretul fiscal”.

Site-ul Ministerul Finanțelor, la secțiunea Informații fiscale și bilanțuri, oferă ceva date în plus. Astfel, GSP Offshore, figura, în 2023, cu creanțe de 1,2 miliarde de lei și datorii de 2,32. Grup Servicii Petroliere Logistic avea, tot în urmă cu doi ani, creanțe de 106,7 milioane lei și datorii de 116,4 milioane. Iar Grup Servicii Petroliere Shipyard, cu 185,4 milioane lei creanțe și 236,8 datorii.

Singurele care apar cu date din 2024 sunt Grup Servicii Petroliere Catering (creanțe de 24,6 milioane și datorii de 26) și Grup Servicii Petroliere Engineering (3,8 milioane lei creanțe și 9,4 datorii).

De menționat că, pe 8 iulie, anul acesta, Tribunalul Constanța a deschis procedura generală a insolvenței împotriva societății GSP Offshore SRL. Deci pe 30 iunie, când celelalte companii din Grup Servicii Petroliere apăreau pe portalul ANAF, compania nu era în procedură de reorganizare judiciară. De altfel, Grup Servicii Petroliere Catering, care apare, a cerut oficial să intre în insolvență pe 12 august, la aceeași instanță.

GSP Offshore este o prezență constantă la Tribunalul Constanța. Compania a fost dată în judecată în ultimii doi ani de numeroși angajați. Care au reușit să-și câștige în instanță drepturile salariale restante. Procese au intentat însă și Compania Națională Adimistrația Porturilor Maritime SA Constanța, Sindicatul Național Petrom Constanța. Precum și numeroase companii, care încearcă să-și recupereze banii.

Mai multe firme la care Gabriel Comănescu este acționar au datorii la stat. Cea mai mare valoare este înregistrată de Upetrom 1 Mai, din Ploiești, cu 87 milioane lei. Firma a intrat în faliment, după procedura de insolvență demarată în 2017. Și alte companii sunt în insolvență sau faliment. În acest sens, trebuie precizat că, în 2016-2017, potrivit datelor apărute în presă, Grup Servicii Petroliere a beneficiat de o ștergere a unei datorii la stat de aproape 1 milion de euro.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai departe cu societățile din Grup Servicii Petroliere. Va acorda statul o „înlesnire”? Iar dacă nu, cât va reuși să recupereze din datorii, având în vedere numărul mare de creditori?