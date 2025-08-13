Economie Exclusiv. Număr record de firme în pragul falimentului. Cine poate face profit de pe urma lor







Bucureștiul se confruntă cu o creștere îngrijorătoare a insolvențelor. În ultimele 12 luni, în Capitală au fost deschise 2.065 de dosare de insolvență, în creștere cu 32% față de perioada precedentă. În luna iulie au fost înregistrate 217 firme în insolvență, ceea ce arată că problemele mediului de afaceri sunt tot mai mari.

Contextul economic instabil și modificările legislative recente au generat dificultăți pentru companii. Astfel, multe dintre ele fiind nevoite să intre în faliment.

Potrivit unei analize RisCo.ro, sectorul construcțiilor a fost cel mai afectat. În intervalul august 2024 – iulie 2025, 775 de dosare de insolvență au vizat firme din construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, ceea ce reprezintă o creștere de peste 70% față de perioada anterioară. Transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare au înregistrat, de asemenea, 381 de dosare.

Alte domenii vulnerabile includ comerțul, restaurantele, cultivarea plantelor nepermanente și lucrările de instalații electrice și tehnico-sanitare. Creșterea insolvențelor în aceste sectoare poate provoca efecte în lanț: furnizori neplătiți, scăderea consumului intern și pierderea clienților.

La nivel național, situația este similară. În perioada august 2024 – iulie 2025 au fost înregistrate 8.639 de dosare de insolvență, față de 6.529 în perioada august 2023 – iulie 2024. Doar în luna iulie 2025 s-au înregistrat 969 de insolvențe.

Având în vedere contextul actual, tot mai mulți intermediari încearcă să obțină profit de pe urma firmelor cu datorii. Administratorii care nu mai pot face față impozitelor și obligațiilor fiscale ajung să cedeze afacerile unor persoane care, contra unor sume de bani, promit că vor soluționa problemele financiare.

Pe platformele online, numărul anunțurilor de tipul „preluăm firme cu datorii” a crescut semnificativ. Acești intermediari se oferă să „salveze” companiile pline de datorii și să le vândă mai departe.

„Dacă putem prelua firme cu datorii de până la 20-30 de mii de lei, le integrăm în grupul nostru de firme”, ne-a spus un intermediar.

Societatea este preluată de intermediar, care întocmește actele de predare-primire. Dosarul este apoi depus la Registrul Comerțului, iar în doar patru zile firma este înregistrată pe numele unei terțe persoane.

„Redresăm firma și apoi o vindem clienților terți. Avem clienți care au datorii de câte 500 de mii de euro. Am achitat datoriile, iar atâta timp cât cazierul fiscal este curat, nu există probleme și putem găsi clienți interesați să cumpere firma”, a adăugat el.

Comisionul cerut de intermediari este stabilit în funcție de valoarea datoriilor către stat.