Mai exact, Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) anunță că a identificat peste 100 de întreprinderi implicate în producția avioanelor de vânătoare rusești Su-57. Conform unui comunicat oficial, lista include numeroase companii care participă la diferite etape ale dezvoltării și fabricării aeronavei.

Printre entitățile menționate se află „Krasny Oktyabr”, din Sankt Petersburg, specializată în producerea unităților auxiliare de putere, inclusiv motoare cu turbină pe gaz utilizate pe Su-57. De asemenea, Institutul Național de Tehnologii Aviatice este indicat ca având un rol în dezvoltarea geamurilor multifuncționale din cabina pilotului.

Totodată, în acest lanț industrial este inclus și Institutul de Electrodinamică Teoretică și Aplicată al Academiei Ruse de Științe, instituție responsabilă pentru cercetarea și implementarea materialelor cu proprietăți de absorbție radar folosite pe componentele aeronavelor.

Una dintre companiile identificate, YASHV Avia LLC, produce anvelope pentru avioanele de vânătoare rusești Su-57. „O treime dintre aceste întreprinderi nu sunt încă supuse restricțiilor din partea niciunei țări din coaliția de sancțiuni, ceea ce le permite să mențină accesul la tehnologii străine și baze de componente necesare pentru dezvoltarea aviației militare a Rusiei”, a relatat HUR.

Sukhoi Su-57 este primul avion de vânătoare stealth multi-rol cu două motoare dezvoltat de Rusia, încadrat în categoria aparatelor de generația a cincea. Proiectat de compania Sukhoi, acesta este destinat atât obținerii superiorității aeriene, cât și executării misiunilor de atac, reunind o manevrabilitate ridicată, capacitatea de zbor supersonic susținut și sisteme avionice moderne.

În conformitate cu standardele atribuite de Rusia avioanelor de generația a cincea, Su-57 este conceput să îndeplinească cerințe tehnice avansate. Printre acestea se numără utilizarea unor motoare performante și abilitatea de a menține viteze supersonice fără activarea postcombustiei. Totodată, aeronava este proiectată să atingă viteze la nivel superior și să reducă detectabilitatea pe radar sau infraroșu.

Reducerea detectabilității este obținută prin integrarea unor tehnologii stealth, care includ adaptări ale designului aeronavei și ale duzelor motoarelor, dar și utilizarea materialelor compozite radio-transparente și a straturilor speciale capabile să absoarbă undele radar.

În același timp, echipamentele de la bord sunt proiectate să se bazeze într-o măsură mai mare pe metode pasive de detecție și să opereze în moduri cu vizibilitate redusă, ceea ce contribuie la creșterea șanselor de supraviețuire în misiuni.

Pe plan internațional, administrația Statelor Unite ia în calcul impunerea unor sancțiuni împotriva Algeriei, în contextul unor informații privind o posibilă achiziție de avioane de vânătoare rusești.

Declarațiile au fost făcute de Robert Palladino, directorul Biroului pentru Afaceri din Orientul Apropiat din cadrul Departamentului de Stat, în timpul unei audieri a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, desfășurată pe 3 februarie, potrivit agenției ruse de presă TASS.

„Suntem la curent cu informațiile apărute în presă pe această temă și le privim cu îngrijorare”, a afirmat Palladino, răspunzând unei întrebări adresate de senatori privind eventualele sancțiuni. El a adăugat că situația va continua să fie atent monitorizată, precizând totodată că discuții suplimentare vor avea loc într-o sesiune nepublică.