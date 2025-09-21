International

Doborârea avioanelor rusești devine posibilă. Germania cere măsuri dure, imediat

Jürgen Hardt / sursa foto: Wikipedia
Un parlamentar german a evocat posibilitatea doborârii avioanelor din Rusia deasupra teritoriului NATO, pe fondul escaladării recente a incursiunilor în spațiul aerian al țărilor membre.

Jürgen Hardt, purtător de cuvânt pe probleme de politică externă în Parlamentul german, a subliniat că Kremlinul are nevoie de un „semn clar” pentru a opri acțiunile militare agresive.

Avioanele din Rusia provoacă tensiuni în NATO

„Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească”, a declarat Hardt într-un articol publicat de grupul media RND.

Parlamentarul a precizat că orice încălcare a frontierei NATO trebuie întâmpinată cu forța, inclusiv prin doborârea avioanelor rusești, pentru a transmite un mesaj ferm Moscovei.

Această declarație vine într-un context tensionat, după ce Estonia a anunțat că trei avioane de luptă rusești au pătruns ilegal în spațiul său aerian.

Situația a ridicat întrebări serioase în rândul aliaților NATO privind modul în care ar trebui să răspundă provocărilor Rusiei.

Reacții și avertismente din Germania

Hardt a subliniat că aceste provocări vor continua dacă NATO nu răspunde ferm.

„Doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forța militară, inclusiv doborârea avioanelor rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”, a adăugat politicianul.

El a avertizat că alternativa ar fi o escaladare continuă a conflictului:

„Acum sunt încălcări ale spațiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ținte, apoi vor veni soldații ruși.”

Astfel, Germania cere ca aliații să acționeze rapid pentru a preveni o spirală a violenței care ar putea destabiliza întreaga regiune.

avioane rusesti

avioane rusesti / sursa foto: dreamstime.com

În ultimele săptămâni, NATO a fost implicată deja în incidente semnificative. Forțele poloneze și aliații lor au doborât pentru prima dată drone rusești după ce aproximativ 20 de vehicule aeriene fără pilot au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Aceste evenimente demonstrează că provocările nu sunt izolate, ci fac parte dintr-un pattern de agresiune continuă.

NATO și deciziile privind avioanele din Rusia

Aliații din cadrul Alianței Nord-Atlantice urmează să se întâlnească săptămâna viitoare pentru consultări privind strategia de apărare și modul de reacție la aceste incursiuni.

Germania, prin vocea lui Hardt, pledează pentru o poziție clară și coerentă: orice încălcare militară trebuie sancționată imediat, pentru a transmite un mesaj dur Moscovei.

„Aceste provocări și teste din partea Rusiei se vor încheia doar dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei”, a precizat Hardt.

Această abordare reflectă preocuparea crescândă a NATO privind stabilitatea în Europa de Est și necesitatea de a proteja statele membre împotriva oricărei agresiuni externe.

În plus, oficialii germani consideră că mesajele ferme și măsurile preventive pot împiedica transformarea incidentelor aeriene într-un conflict de scară largă.

Reunirea NATO va fi un moment crucial pentru a decide dacă răspunsul va include acțiuni directe, cum ar fi doborârea avioanelor rusești, sau măsuri diplomatice și economice complementare.

Proiecte speciale