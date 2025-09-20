International

Polonia și NATO au ridicat de urgență avioane de vânătoare, în fața pericolului rusesc

Polonia și NATO au ridicat de urgență avioane de vânătoare, în fața pericolului rusesc
Polonia și NATO au ridicat de la sol sâmbătă dimineaţa, după ce Rusia a lansat lovituri aeriene în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei poloneze.

Polonia și NATO au lansat de urgență avioane de vânătoare, ca răspuns la atacurile rușilor în Ucraina

De asemenea, apărarea antiaeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar poloneze au fost puse în stare de alertă maximă, a scris pe rețeaua socială X comandamentul operaţional al Poloniei.

Alarmele aeriene au răsunat vineri noaptea în aproape toată Ucraina, avertizând asupra unor atacuri ruseşti cu rachete şi drone.Polonezii și-au oprit opreațiunile după încetarea atacurilor.

Bilanțul anunțat de autoritățile din Ucraina

Sâmbătă, autorităţile locale din regiunea Dnepropetrovsk din estul Ucrainei au anunțat că loviturile ruseşti de vineri noaptea s-au soldat cu un mort şi 13 răniţi, precum şi cu incendierea sau distrugerea mai multor sedii de firme.

Vineri, două avioane de vânătoare ruseşti au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri poliţiştii de frontieră polonezi, adăugând că forţele armate poloneze şi alte servicii au fost informate.

Două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris poliţiştii de frontieră polonezi pe X.

Nato

Nato. Sursa foto: Freepik

Acest nou incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane ruseşti MIG-31 care au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană denunţând o nouă „provocare” din partea Moscovei la câteva zile după intrarea dronelor ruseşti în Polonia.

Cererea făcută de Estonia către NATO

Tot ieri, Estonia a solicitat oficial consultări ale aliaților NATO în baza articolului 4 din Tratatul Alianței, ca urmare a încălcării spațiului său aerian de trei avioane de vânătoare rusești MiG-31, a anunțat prim-ministrul estonian Kristen Michal, pe platforma X. El a confirmat că aeronavele au fost interceptate de avioane NATO și au fost ulterior „forțate să fugă". „O astfel de încălcare este total inacceptabilă

 

 

