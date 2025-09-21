Rusia folosește metode foarte dure pentru a-i controla pe opozanți. Avertisment ONU

Respectarea drepturilor omului, în Rusia, o mare problemă, după cum avertizează ONU. Mariana Kaţarova, raportoare specială a organizației, a avertizat că sunt folosite torturi în cazul persoanelor anchetate și cadre medicale sunt implicate în aceste acțiuni. Problema s-a agravat de la declanșarea războiului din Ucraina.

Reprezentanta ONU a mai spus că autorităţile din Rusia au reprimat sistematic opozanţii de la începutul invaziei Ucrainei în februarie 2022.

„Situaţia drepturilor omului s-a deteriorat constant în Rusia”, a concluzionat ea în raportul său, publicat săptămâna trecută. Și care va fi prezentat luni în Consiliul pentru Drepturile Omului.

În această perioadă, autorităţile ruse şi-au intensificat utilizarea urmăririlor penale, a pedepselor lungi cu închisoarea, a intimidării, a torturii şi a relelor tratamente pentru a reduce la tăcere opoziţia faţă de război, se subliniază în raport.

Mariana Kaţarova, care a fost numită de Consiliu în 2023, a afirmat că poziţia oficială rusă a prezentat exercitarea legitimă a drepturilor omului drept ameninţări existenţiale la adresa securităţii şi a descris aceste persoane drept 'inamici ai statului.

Experta independentă, care nu exprimă puncte de vedere în numele ONU, a atenționat că autorităţile ruse „au demontat independenţa instituţiilor, plasând sistemul judiciar, legislatorii şi forţele de ordine sub control politic direct.”

Raportul mai prezintă și „utilizarea persistentă, sistematică şi pe scară largă a torturii şi a relelor tratamente de către oficialii din domeniul aplicării legii, forţele de securitate, angajaţii penitenciarelor şi membrii forţelor armate.”

Este tras un serios semnal de alarmă cu privire la „tendinţa clară a profesioniştilor din domeniul medical care participă şi tolerează cele mai odioase torturi, în special împotriva deţinuţilor ucraineni.”

Tot experta ONU a mai spus că mărturiile victimelor, confirmate din surse independente, vorbesc despre modul în care personalul medical, în unele cazuri, a instruit personalul penitenciarului cu privire la modul de administrare a şocurilor electrice pentru a creşte durerea.