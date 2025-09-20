Dronele ucrainene țintesc rafinăriile din Rusia. Explozii au zguduit Saratov și Samara.

Cartierul general al forțelor ucrainene a comunicat sâmbătă că dronele lansate de Ucraina au vizat din nou rafinăriile de petrol din adâncimea teritoriului rus, informează dpa.

Incidentul a avut loc în regiuni industriale cheie, unde exploziile și incendiile afectează infrastructura energetică și provoacă temeri privind securitatea locală.

Atacurile repetate demonstrează capacitatea Ucrainei de a lovi infrastructura vitală a Rusiei, chiar la sute de kilometri de frontul de luptă, iar autoritățile ruse încearcă să minimalizeze impactul public al acestor incidente.

Conform mesajelor postate pe Telegram, s-au produs explozii și un incendiu puternic în apropierea unei instalații din Saratov, pe Volga, deja vizată de mai multe atacuri ucrainene, inclusiv săptămâna trecută.

Guvernatorul regiunii, Roman Busarghin, a scris pe rețelele sociale că o femeie a fost rănită în urma atacului dronelor, iar geamurile a două apartamente au fost sparte, iar mai multe automobile au fost deteriorate.

El nu a menționat însă rafinăria, concentrându-se pe pagubele civile.

„O femeie a fost rănită, iar mai multe mașini și apartamente au fost afectate”, a precizat Busarghin.

Aceste atacuri subliniază vulnerabilitatea infrastructurii industriale din centrul Rusiei și provoacă neliniște în rândul populației locale, care se confruntă cu pericolul direct al dronelor.

O altă rafinărie a fost lovită în regiunea Samara, la nord-vest de Saratov. Guvernatorul Viaceslav Fedorișcev a confirmat pe rețelele sociale că țintele au fost din domeniul energiei și combustibililor, fără a preciza dacă rafinăria a fost afectată direct.

Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că au fost interceptate 149 de drone ucrainene pe teritoriul rus, dintre care 27 în Saratov și 15 în Samara. Această statistică arată amploarea operațiunilor dronelor și provocările cu care se confruntă apărarea aeriană rusă.

Analistii militari notează că astfel de atacuri au atât un impact strategic, prin afectarea capacității de producție a combustibilului, cât și un impact psihologic asupra populației civile.

Experții spun că atacurile repetate cu drone reflectă o nouă etapă în conflictul din Ucraina, în care tehnologia permite lovirea țintelor critice de la distanță.

Capacitatea de a ataca rafinării și alte facilități energetice complică planurile Rusiei de aprovizionare și securitate internă.

În timp ce autoritățile ruse încearcă să minimizeze efectele, populația locală resimte efectele directe, iar industria energetică se vede nevoită să reevalueze măsurile de protecție.

Aceste incidente arată că războiul modern implică și conflicte tehnologice, nu doar lupte convenționale pe teren.