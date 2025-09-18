Ucraina primește primele rachete pentru Patriot și HIMARS din partea SUA

Ucraina va beneficia de primele transporturi de armament din mecanismul PURL, noul program de sprijin oferit de Statele Unite și aliații europeni. „Primele două loturi, în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, vor include cu siguranţă rachete de apărare aeriană”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de Reuters, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, aflată miercuri la Kiev.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina a obţinut până acum peste 2 miliarde de dolari prin mecanismul condus de NATO și denumit Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei (PURL). El a adăugat că suma angajată va crește la 3,5 miliarde de dolari în luna octombrie. Noul program convenit cu Statele Unite și aliații europeni are ca obiectiv principal achiziția rapidă de arme de mare valoare produse în SUA.

Președintele ucrainean a subliniat că noile livrări vor include atât rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, cât și lansatoare HIMARS, ambele esențiale pentru protecția orașelor.

Ucraina se bazează în mod constant pe sistemele occidentale de apărare aeriană cu rază lungă pentru a respinge rachetele rusești. Solicitările pentru suplimentarea stocurilor sunt repetate periodic, după atacuri care au provocat numeroase victime civile.

În același timp, Kievul se pregătește pentru iarnă, întrucât oficialii se așteaptă ca Rusia să intensifice loviturile asupra infrastructurii energetice, deja grav afectată, inclusiv asupra instalațiilor de gaze.

Reprezentantul superior al NATO în Ucraina a confirmat că livrările au început. „Patru pachete din Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei au fost deja finanţate, iar echipamentele sunt deja în curs de livrare”, a precizat Patrick Turner pentru Reuters.