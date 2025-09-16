Zelenski: Trump trebuie să-l facă pe Putin să se teamă de el

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut liderului american Donald Trump să ia „măsuri personale puternice” pentru a-l face pe Vladimir Putin să se teamă de el și pentru a sprijini securitatea Ucrainei, într-un interviu acordat pentru Sky News.

„Trebuie ca președintele Trump să facă pași personali puternici și să-l facă pe Putin să se teamă de el”, a spus Zelenski în cadrul discuției cu prezentatoarea Yalda Hakim.

Epicentrul atenției este o posibilă pachet de sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, despre care Zelenski susține că este esențial ca acesta să fie aplicat de SUA, în timp ce Europa a adoptat deja 18 serii de sancțiuni.

Zelenski a declarat că înainte de a încheia războiul, trebuie să existe documente oficiale care să garanteze securitatea Ucrainei, susținute atât de SUA, cât și de partenerii europeni.

„Înainte să încheiem războiul, vreau să avem toate acordurile în vigoare. Vreau… să avem un document susținut de SUA și toți partenerii europeni. Acesta este foarte important”, a afirmat liderul de la Kiev.

În plus, el a menționat că speră ca premierul britanic Keir Starmer să discute în detaliu aceste garanții în timpul vizitei sale de stat în Marea Britanie.

„Sper foarte mult că el (Starmer) va putea avea o discuție foarte specifică despre garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina”, a precizat Zelenski.

Președintele ucrainean a criticat summit-ul recent dintre Trump și Putin din Alaska, afirmând că acesta a adus prea multe concesii Kremlinului și prea puțin beneficiu Ucrainei.

„Cred că Trump a dat foarte mult lui Putin și ar fi trebuit să plătească mai mult pentru asta”, a spus Zelenski.

El a insistat asupra importanței unei serii de sancțiuni puternice din partea SUA și a spus: „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua decizii proprii. Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate, iar SUA au suficient.

Sunt sigur că SUA pot aplica suficiente sancțiuni pentru a afecta economia Rusiei, plus că Donald Trump are suficientă putere pentru a-l face pe Putin să se teamă de el.”

Zelenski a mai adăugat că dacă ar fi existat o întâlnire trilaterală, inclusiv cu Ucraina, rezultatele ar fi fost diferite: „Cred că, dacă ar fi fost o întâlnire trilaterală [cu Ucraina inclusă], am fi avut un rezultat.”

Pe fondul unor recente zboruri de patrulare aeriană britanice deasupra Poloniei, Zelenski a explicat că Rusia testează reacția NATO.

„El (Putin) testează NATO. Vrea să vadă pentru ce este NATO pregătit, ce sunt capabili să facă, atât diplomatic cât și politic, și cum va reacționa populația locală”, a spus președintele ucrainean.

El a avertizat că Kremlinul încearcă să descurajeze livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană către Ucraina: „Mesajul lor este: ‘nu îndrăzniți să dați Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană, pentru că poate veți avea nevoie de ele voi înșivă’.”

Zelenski a încheiat interviul cu un mesaj clar pentru Trump: doar acțiunile decisive din partea liderului american pot pune presiune reală pe Putin și pot schimba cursul războiului.