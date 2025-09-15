International

Zelenski a anunțat că Ucraina a înregistrat progrese în zona Sumî

Comentează știrea
Zelenski a anunțat că Ucraina a înregistrat progrese în zona SumîSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică seară, într-un videoclip publicat pe X, că forțele ucrainene au înregistrat progrese în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de săptămâni să-și consolideze pozițiile.

Zelenski confirmă pierderi semnifricative pentru trupele ruse

În discursul său video de seară, președintele Volodimir Zelenski l-a citat pe comandantul suprem al Ucrainei, care a raportat că forțele ruse au suferit pierderi considerabile în regiunile Donețk și Harkov, de-a lungul unui front de aproximativ 1.000 de kilometri.

Declarațiile lui Zelenski vin după o săptămână în care Rusia a pus accent pe progresele din regiunea centrală Dnipropetrovsk.

Trupele rusești înaintează cu dificultate în estul Ucrainei

Trupele rusești înaintează cu dificultate în estul Ucrainei, cu anunțuri zilnice în care anunță capturarea unor sate. Moscova a anexat patru regiuni parțial ocupate, Donețk, Luhansk, Zaporizhzhia și Herson, însă nu și Dnipropetrovsk, unde susține că a preluat controlul asupra mai multor localități de-a lungul frontierei.

Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
Schimbări legate de transferul școlar în 2025. Condiții și documente necesare
Schimbări legate de transferul școlar în 2025. Condiții și documente necesare
Soldat în războiul din Ucraina

Sursă foto: Pixabay.com

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem. „Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”, a continuat acesta.

Zelenski anunță co trupele ucrainene vor continua să opereze în direcția Dobropillia

De la retragerea forțelor ucrainene din regiunea Kursk, în prima parte a acestui an, trupele ruse au încercat să creeze ceea ce Kremlinul numește ”o zonă tampon” în regiunea Sumî. În paralel, Rusia continuă să bombardeze frecvent orașele mai mari, inclusiv municipiul Sumî.

Președintele Zelenski a afirmat că forțele ruse au înregistrat pierderi considerabile în apropiere de Kupiansk, o zonă din nord-estul regiunii Harkov, care de săptămâni se află sub o presiune constantă din partea trupelor ruse.

„Continuăm să acționăm în direcția Dobropillia”, a afirmat el, referindu-se la un oraș situat în apropiere de Pokrovsk, unul dintre principalele puncte ale ofensivei ruse de lungă durată din regiunea Donețk.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:58 - Parteneriatul tehnologic SUA-UK schimbă regulile jocului digital
10:48 - Pensionări la DNA Ploiești. După Lucian Onea, pleacă și Giluela Deaconu
10:37 - Zelenski a anunțat că Ucraina a înregistrat progrese în zona Sumî
10:36 - Plus-auto.ro, platforma cu cele mai bune oferte pentru vânzare și cumpărare pe piața auto
10:24 - Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
10:14 - Guvernatoarea democrată de New York îl susține pe candidatul comunist

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale