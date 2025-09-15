Zelenski a anunțat că Ucraina a înregistrat progrese în zona Sumî

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică seară, într-un videoclip publicat pe X, că forțele ucrainene au înregistrat progrese în sectoarele de frontieră din nordul regiunii Sumî, o zonă în care trupele ruse încearcă de săptămâni să-și consolideze pozițiile.

În discursul său video de seară, președintele Volodimir Zelenski l-a citat pe comandantul suprem al Ucrainei, care a raportat că forțele ruse au suferit pierderi considerabile în regiunile Donețk și Harkov, de-a lungul unui front de aproximativ 1.000 de kilometri.

Declarațiile lui Zelenski vin după o săptămână în care Rusia a pus accent pe progresele din regiunea centrală Dnipropetrovsk.

Trupele rusești înaintează cu dificultate în estul Ucrainei, cu anunțuri zilnice în care anunță capturarea unor sate. Moscova a anexat patru regiuni parțial ocupate, Donețk, Luhansk, Zaporizhzhia și Herson, însă nu și Dnipropetrovsk, unde susține că a preluat controlul asupra mai multor localități de-a lungul frontierei.

„Există rezultate bune în zonele de frontieră din regiunea Sumî”, a declarat Zelenski, citându-l pe comandantul suprem. „Unitățile noastre continuă să avanseze în direcția frontierei de stat a Ucrainei”, a continuat acesta.

De la retragerea forțelor ucrainene din regiunea Kursk, în prima parte a acestui an, trupele ruse au încercat să creeze ceea ce Kremlinul numește ”o zonă tampon” în regiunea Sumî. În paralel, Rusia continuă să bombardeze frecvent orașele mai mari, inclusiv municipiul Sumî.

Președintele Zelenski a afirmat că forțele ruse au înregistrat pierderi considerabile în apropiere de Kupiansk, o zonă din nord-estul regiunii Harkov, care de săptămâni se află sub o presiune constantă din partea trupelor ruse.

„Continuăm să acționăm în direcția Dobropillia”, a afirmat el, referindu-se la un oraș situat în apropiere de Pokrovsk, unul dintre principalele puncte ale ofensivei ruse de lungă durată din regiunea Donețk.