Zelenski: Dronele sunt esenţiale în apărarea Ucrainei şi pot ajuta NATO în contracararea atacurilor ruse

Zelenski: Dronele sunt esenţiale în apărarea Ucrainei şi pot ajuta NATO în contracararea atacurilor ruseSursa foto: X.com
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că dronele joacă un rol decisiv în apărarea Ucrainei împotriva invaziei ruse. El a mai spus că experienţa ţării sale poate fi utilă Alianţei Nord-Atlantice în contracararea atacurilor cu drone lansate de Rusia, transmite DPA.

Atacurile asupra infrastructurii energetice

„Cele mai eficiente sancţiuni – sancţiunile care funcţionează cel mai repede – sunt incendiile din rafinăriile de petrol ruseşti, la terminalele lor şi în depozitele de petrol”, a spus şeful statului ucrainean în mesajul său video cotidian, referindu-se la o serie de atacuri ucrainene cu drone contra sectorului petrolier rusesc.

Zelenski a subliniat că aceste atacuri sunt dureroase pentru Rusia şi afectează negativ eforturile de război ale Moscovei. În ultimele zile, Ucrainei i-a fost atribuit un atac asupra uneia dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, situată la Kirishi, la 110 kilometri sud-est de Sankt Petersburg.

Reacţia Moscovei la dronele ucrainene

Atac drone Rusia

Sursă foto: Captură video Youtube

Atacurile cu drone asupra infrastructurii ruse s-au intensificat în ultimele luni, vizând rafinării, depozite de combustibil şi noduri logistice. Presa internaţională notează că acestea au provocat incendii de amploare şi întreruperi temporare ale producţiei, determinând autorităţile de la Moscova să consolideze sistemele de apărare antiaeriană în mai multe regiuni.

Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
Ministerul rus al Apărării a anunţat în repetate rânduri că a interceptat drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Briansk şi Krasnodar, dar au existat şi cazuri în care acestea au reuşit să lovească ţinte industriale. În acelaşi timp, Rusia a continuat să lanseze atacuri cu drone şi rachete asupra Ucrainei, concentrându-se asupra infrastructurii energetice, cu scopul de a provoca pene de curent în sezonul rece.

Sprijinul oferit NATO

Referindu-se la securitatea ţărilor vecine, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să îşi împărtăşească experienţa în contracararea atacurilor ruse cu drone şi să îi antreneze pe partenerii din NATO. El a amintit că drone ruse au intrat recent în spaţiile aeriene ale Poloniei şi României.

„Suntem gata să îi antrenăm pe toţi partenerii în această apărare. Oricine vede că ruşii caută modalităţi de a extinde războiul către teritoriul Poloniei şi al statelor baltice şi că armata rusă testează de asemenea România”, a spus preşedintele ucrainean. Oficiali din statele membre NATO au confirmat că incidentele de la frontiere sunt monitorizate constant şi că au fost luate măsuri suplimentare pentru consolidarea apărării aeriene pe flancul estic al Alianţei.

Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
