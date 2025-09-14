Incursiunile cu drone rusești, test pentru NATO. Polonia avertizează: Un pas mai aproape de război

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian polonez au fost o încercare deliberată a Kremlinului de a testa reacțiile NATO prin escaladări treptate, menite să nu declanșeze un răspuns pe scară largă.

Sikorski a precizat că dronele care au pătruns pe teritoriul polonez nu erau încărcate cu explozibili. „Interesant este că toate erau nefuncționale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanșa un război”, a explicat șeful diplomației poloneze.

Deși unele dintre drone au parcurs sute de kilometri, el a respins acuzațiile că apărarea aeriană nu era pregătită: „Dronele nu și-au atins țintele și au provocat pagube minore. Nimeni nu a fost rănit. Dacă s-ar fi întâmplat în Ucraina, ar fi fost considerat un succes 100%”.

Ca reacție, NATO a anunțat că va desfășura mai multe avioane pe flancul estic pentru a contracara eventuale atacuri viitoare. Sâmbătă, avioane poloneze și aliate au fost din nou ridicate de la sol, după o nouă alertă de atac cu drone, iar aeroportul din Lublin a fost închis temporar.

Sikorski a avertizat că, dacă atacurile ar fi provocat victime în Polonia, răspunsul ar fi fost „mult mai dur”: „Cu un agresor și un mincinos ca Putin, numai cele mai dure contramăsuri funcționează”.

Premierul Donald Tusk a apreciat că incidentul a adus țara „mai aproape de un conflict militar decât în orice alt moment de după al Doilea Război Mondial”.

Ministrul de externe a dezvăluit că echipele poloneze anti-drone vor fi instruite de operatori ucraineni, într-un centru NATO din Polonia. „Ucrainenii au echipamente mai bune și experiență mai profundă. Trebuie să învățăm de la ei cum să ne opunem Rusiei, nu invers”, a spus Sikorski.

Între timp, România a raportat și ea o incursiune a unei drone rusești pe teritoriul său, trimițând două avioane F-16 pentru monitorizare.

Declarațiile lui Sikorski au fost făcute la Kiev, în cadrul unei conferințe internaționale la care a participat și Donald Trump printr-un mesaj video. Președintele american a repetat că războiul nu ar fi început dacă el ar fi fost la Casa Albă și a susținut că a făcut mai multe progrese spre pace decât Joe Biden.

Trimisul său, Keith Kellogg, a avertizat liderii europeni „să nu-l pună pe Trump într-o poziție în care să creadă că este folosit”.

În replică, Sikorski a spus că i-ar dori lui Trump Premiul Nobel pentru Pace dacă ar reuși să obțină „o pace echitabilă” pentru Ucraina, definită prin granițe sigure și integrarea cu Occidentul: „Îl vom judeca după rezultate”.

La Paris, 26 de state au promis că vor contribui la o misiune de securitate postbelică pentru Ucraina. Unele guverne europene au propus garanții de securitate similare articolului 5 NATO, chiar dacă admiterea Ucrainei în alianță rămâne improbabilă în viitorul apropiat.

Sikorski a avertizat însă împotriva promisiunilor nerealiste: „Dacă vrei să intri în război cu Rusia, poți să o faci astăzi. Nu există nimic mai periculos decât să dai o garanție care nu este credibilă”.