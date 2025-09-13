Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone

Avioane de luptă poloneze și aparate aliate din NATO au fost ridicate de la sol sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, după ce autoritățile de la Varșovia au raportat o posibilă amenințare cu atacuri cu drone în Ucraina vecină, potrivit Reuters. Măsura a fost însoțită de închiderea aeroportului din Lublin, situat în estul țării, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a confirmat desfășurarea aeronavelor militare în apropierea graniței, precizând că misiunea are rol preventiv și urmărește protejarea cetățenilor.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea spațiului aerian și protejarea populației, în special în zonele adiacente teritoriului amenințat”, se arată într-un comunicat oficial.

Deși autoritățile nu au menționat vreo încălcare efectivă a spațiului aerian polonez, tensiunea a crescut după incidentele recente în care drone rusești au traversat granița.

Situația vine la doar trei zile după ce Polonia a anunțat că a doborât mai multe drone rusești intrate pe teritoriul său, cu sprijinul unor aeronave aliate din NATO. Moscova a reacționat atunci afirmând că „nu a avut intenția de a lovi Polonia”, însă evenimentul a alimentat îngrijorările privind securitatea flancului estic al Alianței Nord-Atlantice.

În ultimele luni, Polonia a raportat mai multe incidente similare, legate de atacurile cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice și orașelor din vestul Ucrainei. Din cauza proximității, fragmente de drone au ajuns în mai multe rânduri pe teritoriul polonez.

Agenția Poloneză de Navigație Aeriană a anunțat sâmbătă suspendarea operațiunilor pe aeroportul din Lublin, precum și închiderea zonei de control aerian din jurul acestuia. Nu au fost oferite detalii privind durata măsurii.

Orașul Lublin, cu aproximativ 330.000 de locuitori, este un important centru universitar și de transport din estul Poloniei. În ultimii doi ani, aeroportul local a devenit un punct de tranzit pentru ajutor umanitar și transporturi de marfă destinate Ucrainei.

De la începutul războiului din Ucraina, Polonia a devenit una dintre principalele țări de tranzit pentru arme, echipamente și ajutor umanitar destinate Kievului. În același timp, Varșovia și-a consolidat sistemele de apărare aeriană și a cerut NATO garanții suplimentare de securitate.

Incidentele cu drone rusești au amplificat tensiunile între Polonia și Rusia, Varșovia avertizând că fiecare nouă încălcare a spațiului aerian reprezintă o provocare la adresa întregii Alianțe.