Polonia se pregătește pentru orice scenariu. Mii de înscrieri la antrenamente militare

Mii de cetățeni polonezi participă la programe de instruire militară voluntară, în timp ce armata încearcă să își completeze efectivele cu personal profesionist, notează Reuters. „Aș face orice pentru a-mi ține copilul în siguranță. Și aș vrea cu certitudine să lupt pentru a-l proteja”, a spus Agnieszka Jedruszak, o femeie de 36 de ani care participă la exerciții, în timp ce își pictează fața cu culori de camuflaj.

Jedruszak, administrator de birou, s-a înscris la un stagiu de pregătire desfășurat la Braniewo, la doar câțiva kilometri de frontiera cu Rusia. Participanții s-au antrenat printre tancurile sud-coreene K-2, achiziționate de Polonia în 2022, într-un cadru dominat de zgomotul motoarelor și ordine militare.

Femeia a explicat că teama de un posibil război este permanent prezentă. „Este mereu undeva în mintea mea: gândul că s-ar putea întâmpla ceva”, a declarat ea pentru Reuters, înainte ca Polonia să doboare drone rusești în spațiul său aerian – primul episod de acest fel în interiorul NATO.

Kremlinul a reacționat susținând că statele occidentale au o „supraîncărcare emoțională”, dar a evitat să comenteze direct incidentul. În Polonia, însă, amintirea dominației sovietice rămâne vie, iar temerile s-au accentuat.

Colonelul Grzegorz Wawrzynkiewicz, șeful Centrului Central de Recrutare Militară, a precizat că în primele șapte luni din 2025 peste 20.000 de persoane au intrat în programe de instruire. „Ne așteptăm ca până la sfârșitul anului să fie pregătiți circa 40.000 de voluntari”, a spus el, ceea ce ar însemna mai mult decât dublul nivelului din 2022.

După începutul războiului din Ucraina, Polonia și-a dublat bugetul pentru apărare: de la 2,2% din PIB în 2022 la 4,7% în acest an. Este cel mai ridicat nivel din NATO, peste Germania, Franța sau Marea Britanie. Premierul Donald Tusk a insistat ca Europa să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitate, mai ales după revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării angajamentele SUA față de aliați.

Gustav Gressel, cercetător la Academia Națională de Apărare din Viena, a comentat: „Țărilor care nu au amintiri despre o ocupație rusească sau sovietică le este mai greu să își imagineze pentru ce anume luptați”.

În mai 2024, guvernul polonez a început construirea unei linii de apărare de 640 km de-a lungul graniței cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad. Barajele antitanc de tip „arici” au fost completate cu sisteme de supraveghere și război electronic.

Secretarul de stat Pawel Zalewski a precizat că unitățile militare sunt repoziționate spre est. „Oamenii vor lucra și vor acționa în locuri unde își vor apăra propriile case”, a spus el.

Pregătirea militară nu presupune automat participarea la un conflict. Cei înscriși pot rămâne în rezerve, se pot alătura Forțelor Teritoriale de Apărare sau pot continua în serviciul profesionist. Forțele Teritoriale, cu regim part-time, intervin la nevoie, inclusiv în situații de criză precum cea din 2021, când Belarus a direcționat migranți spre granița poloneză.

Colonelul Wawrzynkiewicz a explicat că programul sporește capacitatea de reacție și creează oportunități de angajare într-o zonă cu șomaj ridicat.

Polonia are în prezent 216.000 de militari activi, a treia cea mai mare armată din NATO, după SUA și Turcia. Planurile guvernului vizează o creștere cu aproape o treime în următorul deceniu, în ciuda problemelor demografice. În contrast, Rusia a anunțat în septembrie extinderea armatei sale la 1,5 milioane de soldați.

Germania are aproximativ 180.000 de militari, sub ținta stabilită de 203.000 și mult sub obiectivul de 260.000 dorit de ministrul Boris Pistorius. Armata britanică dispune de circa 71.000 de soldați activi, cel mai mic număr din ultimele trei secole, în scădere de la 102.000 în 2010.

„Sunt mai dispuși să lupte pentru că nu pot pur și simplu să fugă”, a spus Gressel, referindu-se la statele din estul Europei, unde disponibilitatea de a se înrola rămâne ridicată.

Războiul din Ucraina a evidențiat dependența Europei de sprijinul militar american. O analiză a Atlantic Council arată că NATO se bazează în continuare pe SUA pentru avioane, sisteme antiaeriene și tehnologie emergentă, inclusiv inteligență artificială sau sateliți.

Colonelul Pawel Wronka, ofițer în Statul Major polonez, a subliniat: „Fiecare conflict arată un lucru: rezervele câștigă întotdeauna, mai ales cele pe termen lung”.

În februarie, premierul Tusk a lansat un program care va include instruire voluntară pentru civili și militari, cu obiectivul de a pregăti 100.000 de persoane până în 2027. „Suntem pregătiți să înfruntăm amenințările reale de azi și ne pregătim pentru cele de mâine”, a afirmat Pawel Zalewski, oficial al Ministerului Apărării.