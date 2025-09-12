Polonia primește sprijin militar din partea mai multor state NATO

Mai mulţi membri ai NATO au anunţat trimiterea de trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru securizarea flancului estic, după ceea ce Varşovia a descris drept o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, relatează BBC. „Polonia a auzit de-a lungul istoriei sale repetate cuvinte de solidaritate şi gesturi goale. Astăzi, avem declaraţii concrete”, a declarat ministrul apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în faţa parlamentului.

Incidentul s-a produs în primele ore ale zilei de miercuri, când trei drone ruseşti au fost doborâte deasupra Poloniei. Alte aparate s-au prăbuşit pe teritoriul estic al ţării şi au fost recuperate ulterior. Ca reacţie imediată, guvernul polonez a solicitat convocarea Consiliului de Securitate al ONU, reuniunea fiind programată vineri la ora 19:00 GMT (22:00, ora României).

Olanda a transmis că va desfăşura în Polonia sisteme de apărare aeriană, artilerie şi 300 de militari. Cehia va trimite trei elicoptere şi aproximativ 100 de soldaţi, în timp ce Franţa a anunţat că va mobiliza trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian polonez. Germania a precizat că îşi va „intensifica angajamentul de-a lungul frontierei estice a NATO” şi va extinde supravegherea aeriană asupra Poloniei.

Încălcările anterioare ale spaţiului aerian NATO de către drone şi rachete ruseşti nu au atins proporţiile incidentului de miercuri, considerat cel mai grav de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022. Kremlinul a anunţat că nu comentează acuzaţiile potrivit cărora Rusia ar fi urmărit să provoace intenţionat tensiuni cu Polonia.

„Această provocare rusă nu este altceva decât o încercare de a ne testa capacităţile”, a afirmat preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, reluând poziţiile exprimate şi de liderii Germaniei şi Franţei. Totuşi, experţii rămân împărţiţi în privinţa intenţiei Moscovei. Alexus Grynkewich, comandantul militar suprem al NATO, a precizat joi că „nu este încă stabilit dacă acţiunea a fost deliberată” şi că numărul exact al dronelor intrate în spaţiul polonez nu este complet confirmat.

Ca măsură preventivă, autorităţile de la Varşovia au impus restricţii pentru zborurile cu drone şi aeronave de mici dimensiuni de-a lungul frontierelor cu Belarus şi Ucraina. De asemenea, Letonia a decis să închidă o parte a spaţiului său aerian estic pentru o perioadă de şapte zile.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că armata sa este pregătită să ofere instruire militarilor occidentali privind metodele de respingere a atacurilor aeriene. Totodată, el a cerut crearea unui sistem comun de apărare aeriană la nivel european, care să funcţioneze ca un „scut” împotriva atacurilor ruseşti, denunţând comportamentul „insolent” al Moscovei.

Tensiunile sunt amplificate de manevrele militare comune dintre Rusia şi Belarus, denumite „Zapad 2025”, care urmează să înceapă vineri. Înainte de debutul exerciţiilor, Polonia a decis închiderea frontierei cu Belarus, justificând măsura prin „motive de securitate naţională” şi descriind manevrele ca fiind „foarte agresive”.

Ministerul rus de Externe a cerut redeschiderea punctelor de trecere, avertizând că decizia ar putea provoca „prejudicii serioase” comerţului şi libertăţii de circulaţie. „Solicităm Varşoviei să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri distructive şi să reconsidere decizia cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova.

Exerciţiile militare Zapad anterioare, organizate cu câteva luni înainte de invazia Ucrainei, au implicat circa 200.000 de militari. Potrivit şefului serviciului de informaţii militare lituanian, Mindaugas Mazonas, ediţia din acest an va fi mai restrânsă, estimările indicând un număr de aproximativ 30.000 de soldaţi.

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat printr-un mesaj scurt pe reţeaua sa socială: „Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spaţiul aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!”. Ulterior, Karol Nawrocki a confirmat că a discutat cu liderul de la Washington şi cu alţi aliaţi, subliniind că „seria de consultări a reafirmat unitatea” în interiorul NATO.