Consiliul ONU dezbate vineri situația dronelor intrate în Polonia

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni vineri pentru a analiza situația creată de pătrunderea dronelor în spațiul aerian polonez, episod pe care președintele Karol Nawrocki l-a descris drept „o încercare a Rusiei de a testa capacitatea noastră de reacție și a NATO”, relatează Reuters. Reuniunea extraordinară a fost solicitată de Slovenia, Danemarca, Grecia, Franța și Marea Britanie, urmând să înceapă la ora 22:00, ora României.

În urma incidentului din noaptea de marți spre miercuri, Polonia a decis să restricționeze zborurile cu drone de-a lungul granițelor estice cu Belarus și Ucraina și să limiteze traficul aerian pentru aeronave mici. Autoritățile au anunțat că restricțiile vor fi în vigoare până la 9 decembrie.

Avioane de vânătoare F-16 ale Poloniei, aparate F-35 olandeze, aeronave AWACS italiene și mijloace NATO de realimentare au participat la operațiunea de neutralizare a dronelor, marcând prima dată de la începutul războiului din Ucraina când un stat membru al Alianței a deschis focul împotriva unor aparate de zbor considerate rusești.

Germania a reacționat rapid, anunțând întărirea prezenței NATO la frontiera estică. „Această provocare rusă, după cum ştiu foarte bine generalii şi soldaţii noştri, nu a fost altceva decât o încercare de a ne testa capacităţile, abilitatea noastră de a răspunde”, a afirmat președintele polonez.

Oficialii NATO au subliniat că nu este clar dacă pătrunderea dronelor a fost deliberată, însă incidentul a alimentat discuții despre vulnerabilitatea Alianței în fața unor atacuri similare.

„Este o încercare de a slăbi voinţa NATO şi a Poloniei de a sprijini Ucraina”, a declarat ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, care a precizat în fața parlamentului că sprijinul logistic oferit Kievului ar putea fi motivul direct. În prezent au fost recuperate resturile a 16 drone, a adăugat acesta.

Premierul Donald Tusk a anunțat activarea articolului 4 din Tratatul NATO, care permite consultări de urgență între aliați atunci când securitatea unei țări membre este amenințată. În același timp, președintele american Donald Trump a discutat cu omologul său polonez, exprimând sprijinul SUA.

Liderii europeni au declarat că aceste încălcări justifică o reacție comună. Germania a promis intensificarea supravegherii aeriene și accelerarea noilor sancțiuni împotriva Moscovei. Olanda a anunțat trimiterea a 300 de soldați și a două baterii Patriot, iar Republica Cehă ia în calcul detașarea a trei elicoptere și 100 de militari.

În paralel, parlamentari din statele baltice au cerut Congresului american să respingă propuneri de reducere a finanțării pentru apărarea regiunii. „În această regiune, dacă America pleacă, vine Rusia”, a avertizat fostul ambasador lituanian în SUA, Zygimantas Pavilionis.

Autoritățile poloneze au precizat că restricțiile aeriene vizează aviația generală și dronele civile, însă zborurile comerciale nu sunt afectate. Totuși, intruziunile au readus în atenție siguranța transportului aerian european. „Aceasta va fi o problemă continuă pentru toate companiile aeriene şi toţi cetăţenii europeni în următorii ani”, a declarat Michael O’Leary, CEO Ryanair.