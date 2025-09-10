International Breaking News! Polonia doboară drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian. Patru aeroporturi închise temporar, operațiune în desfășurare







Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, în timpul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile miliatre ale țării au cerut aprobarea NATO pentru a elimina obiectele zburătoare care i-au intrat azi, în jurul orei 4 dimineața, în spațiul aerian. Este pentru prima dată când se decide o asemenea reacție miliatră.

Armata Poloniei a anunțat că a folosit armament antiaerian pentru a doborî drone care au încălcat în mod repetat spațiul aerian polonez în timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei. Avioane poloneze și NATO au fost mobilizate, iar apărarea antiaeriană a fost ridicată la cel mai înalt nivel de pregătire, a transmis Comandamentul Operațional, citat de agențiile de presă internaționale.

Premierul Donald Tusk a confirmat că este „în desfășurare o operațiune legată de multiple încălcări ale spațiului aerian”, precizând că militarii au folosit armamentul împotriva obiectelor aflate în aer și că este în contact permanent cu președintele și ministrul apărării.

În contextul alertelor aeriene extinse din vestul Ucrainei, patru aeroporturi poloneze — inclusiv Chopin (Varșovia), Rzeszów–Jasionka, Warsaw Modlin și Lublin — au fost închise temporar din cauza „activităților militare neplanificate”, potrivit notificarilor publicate pe site-ul FAA.

Incidentul are loc cu câteva zile înainte de exercițiile „Zapad-2025” ale Rusiei și Belarusului, care au ridicat nivelul de alertă în rândul statelor NATO din regiune. Varșovia a anunțat că își închide frontiera cu Belarus de la miezul nopții, invocând riscuri de securitate.

Este prima dată când Polonia anunță public doborârea de drone intrate pe teritoriul său, semnalând o escaladare a riscului de extindere a războiului spre NATO. Rzeszów–Jasionka, hub logistic crucial pentru sprijinul acordat Ucrainei, s-a numărat printre aeroporturile suspendate temporar. Măsurile vin pe fondul exercițiilor Zapad-2025 și al tensiunilor tot mai mari la frontiera estică a Alianței, scrie Reuters.

Senatorul democrat Dick Durbin a declarat că încălcările repetate ale spațiului aerian NATO de către dronele ruse reprezintă un semn că „Vladimir Putin ne testează hotărârea de a proteja Polonia și țările baltice.” „După măcelul pe care Putin continuă să-l facă asupra Ucrainei, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a scris senatorul american pe X.

Reprezentantul republican Joe Wilson, un membru cu rang înalt în Comisia pentru Afaceri Externe, a spus într-o postare pe X că Rusia „atacă aliatul NATO Polonia” cu drone, numind acțiunea „un act de război”. „Suntem recunoscători aliaților NATO pentru răspunsul lor rapid la agresiunea neprovocată, continuă, a criminalului de război Putin împotriva națiunilor libere și productive”, a adăugat el.

Știre în curs de actualizare. Revenim cu amănunte pe măsură ce ele vor fi făcute publice.