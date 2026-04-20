Ce este Terra A1, arma anti-dronă cu tehnologie japoneză folosită pe frontul ucrainean

Ucraina își diversifică capacitățile de apărare aeriană prin introducerea dronei japoneze Terra A1, concepută special pentru a contracara amenințarea tot mai frecventă a aparatelor de tip Shahed, informează defence-ua.com.

Potrivit companiei, Ucraina a început să utilizeze drona Terra A1 pentru a contracara aparatele de tip Shahed. Proiectul este derulat prin intermediul Amazing Drones, companie în care dezvoltatorul japonez a realizat o investiție. Costul unei astfel de drone pornește de la aproximativ 3.000 de dolari.

Primele sisteme au fost deja livrate unei unități militare, unde sunt testate în condiții reale de luptă, iar operatorii le folosesc în operațiuni active. În paralel, inginerii colectează feedback direct de pe teren pentru a îmbunătăți performanțele echipamentului.

Procesul de introducere a sistemului se desfășoară gradual. În prima etapă, drona este utilizată de o singură unitate, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie extinsă la scară mai largă. Accentul rămâne în această fază pe analiza performanței și identificarea eventualelor probleme operaționale.

Noul sistem marchează un progres semnificativ în adaptarea strategiilor militare la realitățile conflictelor moderne, în care dronele au devenit elemente esențiale pe câmpul de luptă.

Terra A1 este folosită pentru interceptarea și neutralizarea dronelor kamikaze, utilizate în mod constant în atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Datorită mobilității ridicate și capacității de a acționa rapid în zone sensibile, această tehnologie oferă o soluție flexibilă pentru diminuarea efectelor incursiunilor aeriene.

Integrarea echipamentelor japoneze în structura de apărare a Ucrainei evidențiază o tendință tot mai clară de cooperare internațională în domeniul militar. În contextul intensificării atacurilor cu drone, astfel de sisteme devin tot mai importante pentru protejarea obiectivelor strategice și a populației civile.

Potrivit specialiștilor militari, utilizarea dronelor de interceptare, precum Terra A1, ar putea influența semnificativ dinamica luptelor aeriene de mică amploare, oferind un avantaj tactic în fața amenințărilor asimetrice.

Feedbackul inițial transmis de operatorii ucraineni este unul favorabil. Un reprezentant al unei unități anti-„Shahed” din Forțele de Apărare din regiunea Cernihiv a evidențiat simplitatea utilizării sistemului, precum și funcționarea sa stabilă chiar și în timpul manevrelor bruște.

În cazul în care Terra A1 își confirmă eficiența în interceptarea dronelor de tip Shahed, compania producătoare își propune extinderea producției la nivel de serie.

„Terra Drone intenționează să extindă implementarea pe baza rezultatelor evaluării și să își consolideze capacitățile de producție în masă”, a precizat compania.

Totodată, dezvoltatorul analizează deja posibilitatea unor exporturi, în condițiile în care există interes din partea regiunilor afectate de amenințarea munițiilor ieftine de tip „loitering”.

