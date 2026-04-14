Cum arată cea mai nouă rachetă sol-aer „Coral” a Ucrainei

O nouă rachetă sol-aer dezvoltată în Ucraina a fost expusă la un eveniment prezentat de Volodimir Zelenski. Ar fi vorba despre un exemplar al modelului Coral. Proiectul nu este unul nou, fiind cunoscut de mai mult timp ca parte a unui program amplu prin care Ucraina urmărește să-și consolideze capacitățile de apărare antiaeriană prin sisteme produse pe plan intern, informează twz.com.

Deși tipul exact nu a fost clar identificat, racheta respectivă a făcut parte dintr-o expoziție amplă de sisteme fără echipaj dezvoltate în Ucraina, care a inclus rachete, drone și platforme hibride. Evenimentul a fost prezentat de președintele Volodimir Zelenski.

În aceleiași expoziție, organizată pentru a marca ziua dedicată angajaților din industria de apărare, au fost expuse și alte sisteme de armament importante. Printre acestea s-au numărat racheta de croazieră Neptune, lansată de la sol, drona-rachetă „Areion”, derivată din modelul „Palianitsia”, precum și racheta de artilerie ghidată „Vilkha”.

Chiar dacă nu poate fi exclusă complet ipoteza ca noua rachetă să reprezinte un proiect diferit, aceasta prezintă în mod evident trăsături similare cu conceptele și machetele Coral cunoscute anterior din reprezentări artistice. În același timp, există și posibilitatea ca anumite elemente de design să fi fost incluse deliberat în scopuri de dezinformare sau contrainformații.

Aspectul exterior al rachetei sugerează că ar putea fi vorba despre o muniție reală, fie un exemplar destinat testării, fie chiar o armă de serie, și nu doar despre o machetă. Totuși, această evaluare nu poate fi confirmată cu certitudine în lipsa unor date suplimentare.

Cert este însă că Ucraina derulează un program intern activ pentru dezvoltarea rachetelor de apărare aeriană. Încă din 2021, înaintea invaziei pe scară largă declanșate de Rusia, biroul de proiectare Luch a prezentat racheta Coral, concepută pentru a echipa sisteme de apărare aeriană cu rază medie de acțiune.

La momentul lansării, oficialii Luch indicau o rază operațională cuprinsă între 30 și 50 de kilometri. Ulterior, până în 2023, estimările au fost revizuite semnificativ, ajungând la aproximativ 100 de kilometri, o performanță care ar plasa racheta la limita inferioară a categoriei cu rază lungă.

Printre specificațiile comunicate anterior se numără o masă totală de circa 300 de kilograme, un focos de 25 de kilograme și o viteză maximă de aproximativ 3.600 de kilometri pe oră.

Potrivit lui Oleh Corostelev, directorul biroului de proiectare, sistemul Coral este proiectat să intercepteze și ținte balistice, chiar dacă nu toate tipurile existente, capacitatea de angajare a unor astfel de amenințări fiind totuși o cerință esențială a proiectului.

La finalul anului 2023, Ministerul Apărării din Ucraina a inclus apărarea aeriană, implicit continuarea dezvoltării rachetei sol-aer Coral, pe lista principalelor priorități pentru 2024.

În același context, ministrul adjunct al Apărării de la acea vreme a evidențiat necesitatea introducerii unor sisteme mobile capabile să angajeze ținte la distanțe de peste 100 de kilometri, categorie în care era considerat că se încadrează și Coral.

Mai recent, s-a anunțat semnarea unui acord de cooperare între Ucraina și Spania în domeniul apărării aeriene, inclusiv în segmentul rachetelor. În acest demers ar fi implicate atât Luch, cât și Radionix, care colaborează cu grupul spaniol Sener, cunoscut pentru producția de componente destinate rachetelor IRIS-T.

Acestea, deși sunt lansate în mod obișnuit din aer, sunt integrate și în sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă, unele fiind deja livrate Ucrainei în această configurație.

Se presupune însă că proiectul valorifică într-o măsură semnificativă subsisteme existente și testate anterior, inclusiv, cel mai probabil, motorul, sistemul de navigație inerțială și focoasele de proximitate radio și/sau laser.

Din punct de vedere tehnic, Coral ar urma să utilizeze un sistem de control bazat pe dinamica gazelor, combinând suprafețe aerodinamice clasice cu elemente de vectorizare a tracțiunii la nivelul duzei de evacuare, pentru a asigura o manevrabilitate ridicată în faza finală a interceptării.

Această capacitate este esențială pentru angajarea țintelor extrem de agile sau aflate la altitudini foarte mari. Comparativ cu macheta inițială, care includea propulsoare frontale similare celor de pe Patriot PAC-3 pentru o precizie sporită în faza terminală, versiunea recentă pare să fi renunțat la acestea, introducând în schimb aripioare de ghidare redesenate, cu o suprafață mai mare.