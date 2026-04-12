Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc că au încălcat armistițiul de Paște

Armata ucraineană a acuzat, duminică, forțele ruse că au încălcat armistițiul de Paște de 2.299 de ori. La rândul său, armata rusă a susținut că a înregistrat 1.971 de încălcări, potrivit AFP.

Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc, duminică dimineață, că au încălcat de sute de ori armistițiul de Paște instituit pe frontul din Ucraina. Kremlinul a anunțat că măsura a intrat în vigoare sâmbătă, la ora 16:00, și urma să dureze până la finalul zilei de duminică, adică 32 de ore.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acceptat armistițiul propus de Vladimir Putin și a transmis că Kievul va răspunde „lovitură cu lovitură” la orice încălcare din partea Rusiei.

„La ora 7:00, pe 12 aprilie (ora 4:00 GMT, n.r.), au fost înregistrate 2299 de încălcări ale armistiţiului, şi anume: 28 de atacuri inamice, 479 de bombardamente de artilerie, 747 de lovituri ale dronelor de atac („Lancet”, „Molniya”) şi 1045 de lovituri ale dronelor FPV”, a indicat statul major ucrainean, într-un raport publicat pe Facebook.

Cu toate acestea, sursa menționată anterior a menționat că forțele ruse nu au lansat „atacuri cu rachete, bombe aeriene ghidate sau drone de tip Shahed”.

Câteva minute mai târziu, Ministerul Apărării rus a acuzat, la rândul său, forțele ucrainene că au încălcat armistițiul de 1.971 de ori. Instituția a transmis că Kievul a tras de 258 de ori cu artileria sau tancurile, a efectuat 1.329 de lovituri cu drone FPV și a lansat de 375 de ori „diverse tipuri de muniție”, în special cu ajutorul dronelor.

De asemenea, a acuzat armata de la Kiev că a lansat „trei atacuri nocturne” asupra pozițiilor ruse și „patru tentative de avansare” pe front, susținând că le-a respins pe toate.

Anul trecut, în Ucraina a fost anunțat un armistițiu similar cu ocazia Paștelui ortodox, însă ambele părți s-au acuzat reciproc că l-au încălcat de nenumărate ori.