Un înalt oficial din Ucraina spune că războiul nu va mai dura mult

Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial din Ucraina, a indicat o posibilă apropiere a unei înțelegeri între Kiev și Moscova, pe fondul negocierilor mediate de Statele Unite, relatează Bloomberg.

Kirilo Budanov, una dintre figurile-cheie implicate în procesul de negociere al Ucrainei cu Rusia, a declarat că observă semnale de progres către un eventual acord de pace. Afirmațiile au venit pe fondul discuții diplomatice aflate în desfășurare, mediate inclusiv de Statele Unite.

Potrivit acestuia, atât Kievul, cât și Moscova ar fi conștiente de necesitatea încheierii conflictului. Budanov a declarat că discuțiile continuă și că există premise pentru o eventuală apropiere a pozițiilor.

„Toți înțeleg că războiul trebuie să se încheie. De aceea negociază. Nu cred că va mai dura mult”, a spus Budanov.

În ciuda tonului optimist exprimat de oficialul ucrainean, negocierile dintre părți continuă să fie marcate de divergențe semnificative. Cele mai sensibile subiecte vizează statutul teritoriilor ocupate și viitoarele garanții de securitate pentru Ucraina.

Budanov a recunoscut că ambele tabere au menținut poziții ferme în cadrul discuțiilor facilitate de Statele Unite, însă consideră că există o tendință de ajustare graduală a cerințelor.

„Ambele părți au avut până acum poziții maximaliste în negocierile mediate de SUA, dar cred că se vor apropia în căutarea unui compromis”, a spus el.

În ceea ce privește o posibilă soluție teritorială, oficialul ucrainean a evitat să ofere detalii concrete, menționând că nu există încă o decizie finală.

„Nu a fost luată nicio decizie finală. Dar, în principiu, toată lumea înțelege acum clar limitele a ceea ce este acceptabil. Acesta este un progres enorm”, a declarat Budanov.

Budanov a evidențiat rolul administrației americane în menținerea dialogului dintre părți. Potrivit acestuia, implicarea Washingtonului este esențială pentru continuarea negocierilor.

El a spus că Ucraina mizează pe clarificări privind eventualele garanții de securitate oferite de partenerii occidentali, aspect considerat esențial pentru orice acord viitor.

În același timp, discuțiile diplomatice includ și teme economice și politice mai largi, însă nu a fost stabilit un calendar clar pentru o posibilă întâlnire oficială la nivel înalt.

Declarațiile lui Budanov au avut efecte imediate pe piețele financiare. Obligațiunile Ucrainei denominate în dolari au înregistrat o creștere semnificativă, avansând cel mai mult dintre activele din piețele emergente. Titlurile cu scadență în 2034 au urcat cu aproape 4 cenți pe dolar, atingând nivelul de aproximativ 62 de cenți, cel mai ridicat din ultima lună.

Și piețele valutare și obligaționale europene au resimțit impactul declarațiilor. Randamentele obligațiunilor germane pe 10 ani au crescut ușor, cu trei puncte de bază, până la 3,02%, în timp ce euro a recuperat pierderile inițiale, urcând până la 1,1711 dolari.

Analiștii citați de piață au arătat că o eventuală încheiere a conflictului ar putea susține moneda unică europeană, însă reacțiile rămân prudente în absența unor confirmări oficiale.

Deși există semnale de dialog continuu, procesul de negociere nu a dus până în prezent la rezultate concrete semnificative. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, pozițiile părților rămân încă incompatibile în mai multe privințe.

Un punct major de blocaj îl reprezintă cerințele Rusiei privind retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk, inclusiv din zone necontrolate anterior de forțele ruse. Ucraina susține în schimb înghețarea conflictului pe linia frontului existent.

Deși Budanov a declarat că există o tendință de apropiere a pozițiilor, nu există în acest moment un acord confirmat sau un calendar oficial pentru încheierea conflictului. Discuțiile rămân în desfășurare, iar rezultatul lor depinde de evoluțiile politice și militare din perioada următoare.

„Credeți că există vreo baghetă magică? Există doar două opțiuni — război sau pace. Nu este vorba doar de continuarea războiului, ci de continuarea negocierilor. Dacă sunt de acord cu asta — pentru că s-ar putea să nu fie”, a spus el.