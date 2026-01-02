Avertismentul care dă fiori. Când s-ar putea încheia războiul Rusia-Ucraina

Războiul din Ucraina nu se va încheia în 2026, avertizează fostul ministru de externe ucrainean Dmitri Kuleba. El susține că Vladimir Putin ar putea renunța la conflict doar atunci când va realiza că obiectivul de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei este imposibil de atins.

Într-un interviu publicat pe canalul său de YouTube, Kuleba explică diferența dintre un armistițiu și sfârșitul real al războiului. De asemenea, el subliniază că șansele unui acord de pace pe termen scurt sunt extrem de mici.

„Un armistițiu nu va însemna sfârșitul războiului. Nu cred că va exista un acord de armistițiu până la sfârșitul iernii. Vor fi multe strategii, declarații, summituri și informații că totul a fost lămurit și pacea așteaptă «chiar după colț», dar nu se va ajunge la un acord real”, a declarat Kuleba.

Fostul ministru susține că principalul obstacol în calea unui astfel de acord este chiar Federația Rusă.

„Pentru că exact în acest moment distrug sistemul nostru energetic, atacă orașele și ne fac viața un iad. Și vor să înfrângă voința ucrainenilor de a rezista și de a lupta cât mai mult posibil pe parcursul iernii. Vor să facă cât mai multe progrese posibil pe linia frontului și cred că vom vedea discuții despre un acord intensificându-se cândva pe la sfârșitul lunii februarie”, a adăugat fostul ministru.

Kuleba atrage atenția că posibilitatea unui armistițiu după februarie va depinde de evoluția situației în Ucraina, Rusia și în rândul partenerilor occidentali. El estimează că o astfel de șansă ar putea apărea abia după iarnă, însă probabilitatea rămâne foarte mică.

„Cât despre încheierea războiului în sine, din păcate, războiul din 2026 nu se va termina… Războiul se va termina atunci când Putin va fi forțat să accepte faptul că Ucraina este o sarcină insurmontabilă pentru el – adică sarcina de a readuce Ucraina sub controlul Rusiei – și că Ucraina are dreptul să existe ca o țară independentă, suverană și europeană”, a spus Kuleba.

Kuleba a concluzionat că șansele unui armistițiu înainte de sfârșitul iernii sunt zero. De asemenea, el consideră că războiul nu se va încheia în 2026.

„Șansele unui armistițiu înainte de sfârșitul iernii sunt zero, iar după iarnă sunt mici, dar există. De asemenea, evaluez șansele de a încheia războiul în ansamblu în 2026 ca fiind zero”, a concluzionat Kuleba.