International

Raportul secret primit de Putin de pe frontul din Ucraina aruncă o nouă realitate pe piață

Comentează știrea
Raportul secret primit de Putin de pe frontul din Ucraina aruncă o nouă realitate pe piațăRazboi Ucraina / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Statul Major al Ucrainei anunță că Rusia ar fi înregistrat, de la 24 februarie 2022, aproximativ 1.208.970 de militari pierduți în războiul din Ucraina. Datele au fost comunicate joi dimineață. Potrivit aceleiași surse, doar în ultima zi ar fi fost consemnate 1.060 de victime.

Câți soldați a pierdut Rusia pe frontul de luptă. Ucraina a publicat cifrele oficiale

Raportul indică pierderi considerabile și în privința tehnicii militare: 11.488 de tancuri, 23.849 de vehicule blindate, 72.418 vehicule și rezervoare de combustibil, 35.678 sisteme de artilerie, 1.587 lansatoare multiple de rachete, 1.266 sisteme de apărare aeriană, 434 de avioane și 347 de elicoptere.

Lista continuă cu 98.453 de drone, 4.136 rachete de croazieră, 28 de nave și bărci, precum și două submarine.

Într-o actualizare separată, emisă la 1 ianuarie, Statul Major General menționa că numai pe parcursul anului 2025 Rusia ar fi pierdut aproximativ 418.170 de militari, uciși sau răniți. Tot atunci au fost raportate și pierderi consistente de echipamente pentru anul trecut, între care cel puțin 1.816 tancuri și peste 77.000 de drone.

Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Televiziunea care a rupt topul de Revelion. Audiențe record
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace

„Fiecare ocupant eliminat, fiecare tanc distrus ne apropie de o pace dreaptă. Mulţumim tuturor apărătorilor pentru munca lor profesională de luptă. Lupta continuă”, a declarat Statul Major General.

soldat Rusia

soldat Rusia / sursa foto: dreamstime.com

Planurile Moscovei pentru 2026

Agențiile internaționale relatează că generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Federației Ruse, a afirmat că Vladimir Putin a dispus extinderea așa-numitei „zone tampon” de-a lungul frontierei cu Ucraina în anul 2026.

Potrivit acestuia, obiectivul privește întărirea pozițiilor armatei ruse în nord-estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Sumî și Harkiv, prin crearea unui spațiu pe care Moscova îl consideră important pentru protecția graniței în fața așa-numitelor atacuri transfrontaliere.

Gherasimov a inspectat recent gruparea de trupe „Nord”, formată la începutul lui 2024, care acționează în nord-estul țării vecine, având ca scop declarat împingerea forțelor ucrainene mai departe de frontieră și consolidarea controlului rusesc asupra zonei.

Vladimir Putin

Sursă foto: X.com

Cum vede Kremlinul continuarea războiului

Strategia extinderii unei zone tampon este prezentată ca parte a unei direcții mai ample în conflictul din Ucraina. Rusia încearcă să legitimeze controlul asupra unor teritorii ocupate și susține că operațiunile sale au un caracter defensiv.

În decembrie 2025, Vladimir Putin a repetat că obiectivele militare rămân neschimbate și că lărgirea acestei zone de securitate constituie o prioritate. El a subliniat că operațiunile trebuie continuate pentru a asigura ceea ce autoritățile ruse descriu drept „securitatea frontierelor sale”.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:31 - Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone în regiunea Herson. Sunt zeci de morți
18:22 - Sărbători cu mese pline și coșuri de gunoi arhipline. Risipa alimentară atinge cote alarmante în Republica Moldova
18:14 - Scriitoarea care a ilustrat imaginea societății interbelice
18:04 - Angela Gheorghiu, despre căsnicia cu Roberto Alagna. A trecut prin multe
17:56 - Noi detalii despre tragedia din Elveția. Cele mai multe victime au între 16 și 26 de ani
17:46 - Crima de la Sibiu. Tânăra acuză că și-a ucis mama vrea să scape de arestul preventiv

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale