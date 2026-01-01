Raportul secret primit de Putin de pe frontul din Ucraina aruncă o nouă realitate pe piață

Statul Major al Ucrainei anunță că Rusia ar fi înregistrat, de la 24 februarie 2022, aproximativ 1.208.970 de militari pierduți în războiul din Ucraina. Datele au fost comunicate joi dimineață. Potrivit aceleiași surse, doar în ultima zi ar fi fost consemnate 1.060 de victime.

Raportul indică pierderi considerabile și în privința tehnicii militare: 11.488 de tancuri, 23.849 de vehicule blindate, 72.418 vehicule și rezervoare de combustibil, 35.678 sisteme de artilerie, 1.587 lansatoare multiple de rachete, 1.266 sisteme de apărare aeriană, 434 de avioane și 347 de elicoptere.

Lista continuă cu 98.453 de drone, 4.136 rachete de croazieră, 28 de nave și bărci, precum și două submarine.

Într-o actualizare separată, emisă la 1 ianuarie, Statul Major General menționa că numai pe parcursul anului 2025 Rusia ar fi pierdut aproximativ 418.170 de militari, uciși sau răniți. Tot atunci au fost raportate și pierderi consistente de echipamente pentru anul trecut, între care cel puțin 1.816 tancuri și peste 77.000 de drone.

„Fiecare ocupant eliminat, fiecare tanc distrus ne apropie de o pace dreaptă. Mulţumim tuturor apărătorilor pentru munca lor profesională de luptă. Lupta continuă”, a declarat Statul Major General.

Agențiile internaționale relatează că generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Federației Ruse, a afirmat că Vladimir Putin a dispus extinderea așa-numitei „zone tampon” de-a lungul frontierei cu Ucraina în anul 2026.

Potrivit acestuia, obiectivul privește întărirea pozițiilor armatei ruse în nord-estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Sumî și Harkiv, prin crearea unui spațiu pe care Moscova îl consideră important pentru protecția graniței în fața așa-numitelor atacuri transfrontaliere.

Gherasimov a inspectat recent gruparea de trupe „Nord”, formată la începutul lui 2024, care acționează în nord-estul țării vecine, având ca scop declarat împingerea forțelor ucrainene mai departe de frontieră și consolidarea controlului rusesc asupra zonei.

Strategia extinderii unei zone tampon este prezentată ca parte a unei direcții mai ample în conflictul din Ucraina. Rusia încearcă să legitimeze controlul asupra unor teritorii ocupate și susține că operațiunile sale au un caracter defensiv.

În decembrie 2025, Vladimir Putin a repetat că obiectivele militare rămân neschimbate și că lărgirea acestei zone de securitate constituie o prioritate. El a subliniat că operațiunile trebuie continuate pentru a asigura ceea ce autoritățile ruse descriu drept „securitatea frontierelor sale”.