Ce a descoperit CIA în legătură cu presupusul atentat al Ucrainei asupra reședinței lui Putin

Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite a ajuns la concluzia că Ucraina nu a vizat nicio reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin în presupusul atac cu drone din nordul Rusiei, potrivit unor oficiali americani citați de CNN și NBC News.

Evaluarea CIA contrazice direct afirmațiile făcute de liderul de la Kremlin într-o convorbire telefonică recentă cu președintele american Donald Trump, într-un moment extrem de sensibil pentru eforturile diplomatice de încheiere a războiului din Ucraina.

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat personal pe Donald Trump miercuri asupra concluziilor agenției, potrivit surselor citate. Mesajul transmis Casei Albe a fost clar: serviciile de informații americane nu consideră credibile afirmațiile Rusiei privind un atac ucrainean asupra reședinței de la Valdai a lui Vladimir Putin.

Inițial, Trump a părut să accepte versiunea prezentată de liderul rus. După convorbirea telefonică, președintele american declara că este „foarte supărat” de ceea ce i-a relatat Putin și că situația „nu este bună”, deși a admis că este posibil ca acuzațiile să fie false. „Președintele Putin mi-a spus azi dimineață că s-a întâmplat”, le-a spus Trump reporterilor, exprimându-și îngrijorarea.

La doar câteva zile distanță, tonul liderului de la Casa Albă s-a schimbat vizibil. Miercuri, Trump a distribuit pe platforma Truth Social un editorial din New York Post cu un titlu critic la adresa Moscovei, sugerând că Rusia, nu Ucraina, este cea care blochează perspectivele păcii. Editorialul, publicat de un ziar cunoscut pentru poziții în general favorabile lui Trump, ridica semne de întrebare serioase asupra existenței reale a presupusului atac cu drone.

Potrivit evaluării CIA, nu există elemente verificabile care să confirme afirmațiile Kremlinului. De altfel, chiar oficiali ruși au admis implicit lipsa dovezilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că nu pot fi furnizate probe concrete și a cerut presei internaționale „să creadă pe cuvânt” autoritățile ruse.

Ministerul rus al Apărării a susținut că 91 de drone ar fi fost lansate din nordul Ucrainei spre reședința lui Putin din apropierea orașului Valdai, în regiunea Novgorod. Potrivit versiunii Moscovei, o parte ar fi fost interceptate la sute de kilometri distanță, iar restul ar fi fost doborâte în intervalul orar 3:00–8:30 dimineața. Ministerul a publicat inclusiv o hartă cu traiectorii presupuse ale dronelor, fără a explica însă cum s-a stabilit că ținta ar fi fost reședința prezidențială.

Această lipsă de claritate a alimentat scepticismul în rândul oficialilor occidentali și al experților în securitate, care au subliniat că atacurile reale cu drone sunt, de regulă, însoțite de dovezi clare, imagini, relatări locale și activitate intensă a apărării antiaeriene.

Afirmația lui Putin a venit la scurt timp după ce Trump se întâlnise cu Volodimir Zelenski la Mar-a-Lago, unde liderul american se declarase optimist cu privire la progresele înregistrate în discuțiile pentru o eventuală pace. În acest context, mai mulți oficiali europeni au avertizat că episodul ar putea reprezenta o tentativă deliberată a Moscovei de a sabota negocierile, mutând vina asupra Kievului.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a calificat afirmația Rusiei drept o „distragere deliberată a atenției”, menită să complice eforturile diplomatice aflate în desfășurare. În paralel, Kremlinul a anunțat că poziția Rusiei în negocierile de pace „se va înăspri”, invocând presupusul atac drept justificare pentru o atitudine mai inflexibilă.

Președintele ucrainean a respins categoric acuzațiile Moscovei, descriindu-le drept o invenție menită să justifice noi atacuri asupra Ucrainei. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Zelenski a acuzat Rusia că „folosește declarații periculoase pentru a submina realizările diplomatice comune” cu echipa lui Trump. El a avertizat că această narațiune ar putea servi drept pretext pentru escaladări militare suplimentare, inclusiv lovituri asupra Kievului.

În discursul de Anul Nou, liderul ucrainean a sugerat, cu o notă de regret, că există încă actori internaționali dispuși să creadă versiunea Kremlinului, în ciuda lipsei de dovezi și a istoricului de dezinformare al Moscovei.