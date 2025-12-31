Rusia continuă șirul acuzațiilor legate de presupusul atac lansat asupra reședinței lui Putin. Ce „dovezi” a publicat armata

Rusia a reluat acuzațiile conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace cu drone reședința președintelui Vladimir Putin. În acest sens, armata rusă a prezentat un videoclip cu o dronă doborâtă. De partea cealaltă, Kievul susține că videoclipul este fals, transmite Reuters.

Ministerul rus al Apărării a făcut publice imagini detaliate care arată un soldat cu fața acoperită, aflat lângă resturile unei drone. Alături de acesta, a fost prezentată o hartă care ilustrează traiectoria exactă a mai multor aparate care ar fi fost lansate de Ucraina în noaptea de duminică spre luni, potrivit autorităților ruse.

Videoclipul a fost prezentat într-o conferință de presă pentru a susține presupusul atac și a contrazice poziția Kievului.

Kievul afirmă că Moscova nu a prezentat dovezi care să susțină acuzațiile și că presupusul atac ar fi fost inventat pentru a împiedica progresul negocierilor de pace în Ucraina. În plus, oficialii din mai multe state occidentale au pus la îndoială versiunea Rusiei și au contestat existența unui atac.

Videoclipul difuzat de Ministerul Apărării din Rusia îl arată pe generalul-maior Aleksandr Romanenkov explicând modul în care, potrivit Moscovei, Ucraina ar fi vizat una dintre reședințele președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

🇺🇦🇷🇺 One of the Ukrainian drones intercepted en route to Putin's residence was armed with a 6-kg high-explosive warhead The Russian Ministry of Defense also released a map of the attempted strike — showing drones launched from multiple directions, intercepted over the Novgorod,… pic.twitter.com/91CKXxj5aC — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) December 31, 2025

Romanenkov a susținut că 91 de drone au fost lansate din regiunile Sumî și Cernihiv într-un atac „minuțios planificat”, care ar fi fost dejucat de apărarea aeriană rusă, fără pagube și fără victime. În videoclip apar și imagini cu un militar rus lângă fragmentele unei drone Ceaklun-V, presupusă a transporta un dispozitiv exploziv de 6 kg care nu a detonat. Ministerul nu a precizat care era ținta acestei drone.

Reuters notează că nu a putut verifica locația și data imaginilor, iar modelul dronei nu a fost confirmat. Alte cadre îl arată pe Igor Bolșakov, un localnic din regiunea Novgorod, relatând că a auzit rachete de apărare aeriană în acțiune. Ucraina nu a oferit imediat un comentariu privind imaginile prezentate de Ministerul rus al Apărării.