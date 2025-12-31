Putin a dezvăluit ce vrea să facă în 2026 cu Ucraina

Șeful Statului Major General al Federației Ruse, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că președintele Vladimir Putin a ordonat ca, în anul 2026, să fie extinsă așa-numita „zonă tampon” de-a lungul graniței dintre Rusia și Ucraina, a relatat agenția rusă RIA, citată de Reuters și de agențiile internaționale de presă.

Potrivit generalului rus, obiectivul este consolidarea pozițiilor forțelor ruse în nord-estul Ucrainei, inclusiv în regiunile Sumî și Harkiv, și crearea unui teritoriu pe care Moscova îl consideră strategic necesar pentru protejarea granițelor sale de ceea ce numește atacuri transfrontaliere.

Gherasimov a vizitat recent gruparea de trupe „Nord”, formată la începutul anului 2024, care operează în nord-estul Ucrainei cu scopul declarativ de a împinge forțele ucrainene mai departe de graniță și de a consolida controlul rusesc în zonele respective. El a folosit această inspecție ca argument pentru a susține că extinderea zonei tampon este un pas strategic aprobat la cel mai înalt nivel politic.

Autoritățile ruse au promovat ideea unei zone tampon de mai mult timp, susținând că aceasta ar servi pentru a îndepărta forțele și armamentul ucrainean de graniță și pentru a preveni atacurile transfrontaliere asupra teritoriului rus. Oficialii de la Kremlin au invocat în repetate rânduri bombardamentele și lansările de drone în regiuni precum Belgorod și Kursk ca argument pentru necesitatea unei astfel de benzi de teritoriu considerată de Moscova „de securitate”.

Denumirea de „zonă tampon” sau „zonă de securitate” este folosită de partea rusă pentru a descrie regiuni din Ucraina pe care dorește să le controleze sau să le mențină sub influență militară. Moscova a mai folosit termeni similari în trecut, promovând planuri de creare a unei benzi la frontierele nordice pentru a limita accesul trupelor ucrainene aproape de granițe.

Kievul a respins ferm ideea unei astfel de zone tampon, considerând-o un pretext pentru incursiuni teritoriale mai adânci în Ucraina. Președintele Volodimir Zelenski a catalogat planurile Moscovei drept „nebunești” și a subliniat că Ucraina va continua să apere suveranitatea și integritatea teritorială pe toate fronturile, în pofida declarațiilor agresive ale oficialilor ruși.

Până în prezent, nu exista o reacție oficială imediată din partea guvernului ucrainean la afirmațiile recente ale lui Gherasimov privind extinderea zonei tampon în 2026, într-un moment în care conflictul intră în cel de-al patrulea an. De asemenea, multe dintre declarațiile părții ruse privind atacuri sau obiective strategice nu au fost confirmate independent, ceea ce complică evaluarea precisă a situației pe teren.

Strategia celor de la Kremlin privind extinderea unei zone tampon este parte a unei abordări mai largi în războiul din Ucraina, în care Rusia încearcă să justifice și să consolideze controlul asupra unor părți importante ale teritoriului ucrainean, susținând totodată că acțiunile sale sunt defensive. Această logică este folosită frecvent în comunicarea oficială rusă pentru a explica prezența și operațiunile militare în zone apropiate de frontiera de stat.

În luna decembrie 2025, președintele Putin a reiterat în diverse ocazii că Rusia intenționează să își atingă obiectivele militare și că extinderea zonei tampon sau a zonei de securitate rămâne o prioritate strategică. De asemenea, el a subliniat că sarcina continuării operațiunilor militare rămâne validă și că planurile forțelor armate trebuie respectate pentru a garanta ceea ce Moscova numește „securitatea frontierelor sale”.